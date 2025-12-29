Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

UNIQLO必買年度神袋推介！半月包、2WAY工裝袋限時5折起 百搭防水又耐裝

UNIQLO近年來推出的手袋系列，不只延續了品牌簡潔的設計風格，同時結合了防潑水、多隔層、可調式背帶等細節，讓一個手袋就能滿足上班、旅行與日常外出需求。以下整理了2025年最值得入手的高人氣UNIQLO手袋款，總有一款適合你！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

UNIQLO必買神袋推薦：弧形迷你肩背包

價錢：$99

近年最具代表性的UNIQLO人氣款手袋，無疑是這款弧形迷你肩背包。外觀看似小巧，實際上卻憑藉圓弧底部與側邊打褶設計，創造出超出預期的收納空間。調節式肩帶搭配扣環細節，即使在秋冬厚外套穿搭下，也能輕鬆調整至合適長度。尼龍材質帶有自然皺褶感，同時具備防潑水加工，兼具高功能性，靈活又實用。

SHOP NOW

廣告 廣告

弧形迷你肩背包

弧形迷你肩背包

UNIQLO必買神袋推薦：柔軟肩背包

5折優惠價：$99｜ 原價：$199

出自前Chloé創意總監Clare Waight Keller之手，以輕盈機能布料打造而成，外型宛如柔軟雲朵。升級款加寬背帶能有效減輕肩膀壓力，即使長時間背負，也不易造成肩頸勞累。束口式開口讓收納更方便，內外多個口袋則方便分類物品。

SHOP NOW

柔軟肩背包

柔軟肩背包

UNIQLO必買神袋推薦：多口袋肩背包

66折優惠價：$99｜ 原價：$149

這款手袋被網友稱為「UNIQLO版Porter」，非常適合習慣把所有物品分門別類的人。袋身內外配備多達7個隔層，主隔層空間寬敞，足以容納文件或13吋平板電腦。霧面尼龍材質讓整體外型維持俐落感，不顯厚重。

SHOP NOW

多口袋肩背包

多口袋肩背包

UNIQLO必買神袋推薦：柔軟肩背包

價錢：$149

袋身鋪棉設計讓手袋即使裝滿物品，也不易變形，觸感柔軟卻保有支撐度。內外多層口袋結構，搭配拉鍊暗袋，讓重要物品能安全收納。外側附設的小型吊環，方便搭配鑰匙扣、公仔或迷你小包，細節滿分！

SHOP NOW

柔軟肩背包

柔軟肩背包

UNIQLO必買神袋推薦：索繩肩背包

價錢：$199

肩帶長度可自由調整，既能肩背也能手提。外層設有收納小袋，內部再加一層防掉落的拉鍊口袋，完全滿足日常收納需求。防潑水面料能抵擋小雨，無論上班或戶外活動都能安心使用。

SHOP NOW

索繩肩背包

索繩肩背包

UNIQLO必買神袋推薦：2WAY迷你工裝袋

66折優惠價：$99｜ 原價：$149

別看這款手袋體積迷你，它的實際容量絕對遠超想像。肩背帶可拆卸，能自由轉換手提或斜孭使用。袋身採用不含PFAS化學物的防潑水材質，兼具時尚感與環保理念，特別適合追求簡約生活的人。

SHOP NOW

2WAY迷你工裝袋

2WAY迷你工裝袋

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣

UNIQLO冬日必買歷代六大「最強神褲」！限時6折起入手 顯高顯瘦百搭Chino長褲、繭型牛仔褲

Uniqlo《優獸大都會2》聯名驚現ZUNIQLO招牌！UT系列大玩電影彩蛋新角色全登場