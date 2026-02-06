UNIQLO春夏話題單品搶先看：Boxy外套、繭型褲、短版針織…這款配件更是預測爆賣缺貨

今年春夏，UNIQLO把城市裡的光影變化、日常行走的步調，通通收進設計裡，用更輕盈、更有層次的方式，運用到基本單品上。看似簡單，卻在顏色、比例與輪廓中藏了不少巧思，讓日常穿搭不再只是安全牌，而是能隨著心情自由切換的風格小幫手～

必筆記！從城市日常出發的春夏四大趨勢

整體系列依然維持 UNIQLO 一貫的簡約基調，但細節全面升級。從剪裁線條到材質選擇，都更精準地回應現代生活：既要舒服、好活動，也要有型、有記憶點。機能休閒與經典洗鍊不再對立，陽剛與柔美也不需要二選一，而是在同一套穿搭裡自然並存。

廣告 廣告

首先登場的是「運動柔彩風格（Sporty Pastel）」。隨著慢跑裝、瑜珈服正式成為日常穿搭的一部分，把機能服飾的線條保留，但換上柔和的粉彩色調。淡藍、霧粉、淺綠這類顏色，讓原本偏運動感的單品瞬間變得輕快又親切，不論是搭牛仔褲、寬褲或裙裝，更像一種自在的生活風格。

接著是「層疊色彩（Layers of Colors）」，專為想穿得低調、卻又不想無聊的人而生。同色系深淺堆疊，或在細節處加入小面積撞色，讓整體造型多一點層次感，卻不會太用力。這種配色方式非常適合日常上班或城市通勤，遠看乾淨，近看有細節。

在輪廓上，「俐落短版與寬鬆輪廓（Compact & Wide）」成為關鍵字。短版針織、寬版直筒褲、繭型剪裁輪流上場，重新調整身體比例，也自然淡化性別界線。不刻意強調身形，卻意外顯得俐落，展現當代中性穿搭的輕鬆魅力。

而直筒廓型的回歸，則替這一季帶來穩定感。從經典直筒牛仔褲，到線條乾淨的針織裙與機能褲，搭配稍微寬鬆的上身單品，就能在「份量感與合身感（Volume & Tight）」之間找到平衡，也讓不同身形都能自在選擇。

從 Boxy 到 Oversize，穿出屬於自己的比例風格

在新輪廓的呈現上，讓 Boxy 與 Oversize 並行發展。寬短外套、襯衫式外套、防風機能外套各有舞台，下身則提供從合身到寬版的多種選擇，繭型褲修飾腿型，垂墜牛仔褲帶來輕盈線條，穿搭不再只有一種正確答案，而是依照生活場景自由切換。

最後不能不提的是本季話題配件──太陽眼鏡系列，預測上架就要賣到缺貨。四大框型全面登場，對應不同臉型，同時兼顧紫外線防護與防霧機能，真正做到「戴得住、戴得久、也戴得好看」，瞬間完成造型的關鍵一筆。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

混血神顏鄺玲玲、曬CK內衣照大秀馬甲線，辣出新高度！運動內衣這樣穿高級又時髦

情人節送禮首選！Tiffany、FRED、海瑞溫斯頓…不只情人節能戴，這些珠寶日常也超好搭

收到超心動！11款輕奢情人節飾品推薦：2~6千內買到高質感、荷包也不心疼