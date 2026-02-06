消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
UNIQLO春夏話題單品搶先看：Boxy外套、繭型褲、短版針織…這款配件更是預測爆賣缺貨
今年春夏，UNIQLO把城市裡的光影變化、日常行走的步調，通通收進設計裡，用更輕盈、更有層次的方式，運用到基本單品上。看似簡單，卻在顏色、比例與輪廓中藏了不少巧思，讓日常穿搭不再只是安全牌，而是能隨著心情自由切換的風格小幫手～
必筆記！從城市日常出發的春夏四大趨勢
整體系列依然維持 UNIQLO 一貫的簡約基調，但細節全面升級。從剪裁線條到材質選擇，都更精準地回應現代生活：既要舒服、好活動，也要有型、有記憶點。機能休閒與經典洗鍊不再對立，陽剛與柔美也不需要二選一，而是在同一套穿搭裡自然並存。
首先登場的是「運動柔彩風格（Sporty Pastel）」。隨著慢跑裝、瑜珈服正式成為日常穿搭的一部分，把機能服飾的線條保留，但換上柔和的粉彩色調。淡藍、霧粉、淺綠這類顏色，讓原本偏運動感的單品瞬間變得輕快又親切，不論是搭牛仔褲、寬褲或裙裝，更像一種自在的生活風格。
接著是「層疊色彩（Layers of Colors）」，專為想穿得低調、卻又不想無聊的人而生。同色系深淺堆疊，或在細節處加入小面積撞色，讓整體造型多一點層次感，卻不會太用力。這種配色方式非常適合日常上班或城市通勤，遠看乾淨，近看有細節。
在輪廓上，「俐落短版與寬鬆輪廓（Compact & Wide）」成為關鍵字。短版針織、寬版直筒褲、繭型剪裁輪流上場，重新調整身體比例，也自然淡化性別界線。不刻意強調身形，卻意外顯得俐落，展現當代中性穿搭的輕鬆魅力。
而直筒廓型的回歸，則替這一季帶來穩定感。從經典直筒牛仔褲，到線條乾淨的針織裙與機能褲，搭配稍微寬鬆的上身單品，就能在「份量感與合身感（Volume & Tight）」之間找到平衡，也讓不同身形都能自在選擇。
從 Boxy 到 Oversize，穿出屬於自己的比例風格
在新輪廓的呈現上，讓 Boxy 與 Oversize 並行發展。寬短外套、襯衫式外套、防風機能外套各有舞台，下身則提供從合身到寬版的多種選擇，繭型褲修飾腿型，垂墜牛仔褲帶來輕盈線條，穿搭不再只有一種正確答案，而是依照生活場景自由切換。
最後不能不提的是本季話題配件──太陽眼鏡系列，預測上架就要賣到缺貨。四大框型全面登場，對應不同臉型，同時兼顧紫外線防護與防霧機能，真正做到「戴得住、戴得久、也戴得好看」，瞬間完成造型的關鍵一筆。
原始連結
看更多 CTWANT 文章
混血神顏鄺玲玲、曬CK內衣照大秀馬甲線，辣出新高度！運動內衣這樣穿高級又時髦
情人節送禮首選！Tiffany、FRED、海瑞溫斯頓…不只情人節能戴，這些珠寶日常也超好搭
收到超心動！11款輕奢情人節飾品推薦：2~6千內買到高質感、荷包也不心疼
其他人也在看
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
農曆新年2026｜平價穿出男神感！參考金宣虎、邊佑錫「初戀系」新年穿搭：UNIQLO幾百搭出高級感！
農曆新年2026快到，男士們準備好拜年穿搭了嗎？想配襯帶新年氣氛的著裝，但又無從入手怕老氣，YAHOO購物專員為大家精選清新且高級感的韓星穿搭靈感，包括金宣虎、金泰亨與邊錫佑的紅色、粉紅色穿搭，所有單品在 UNIQLO 和 ASOS 就能低成本入手！
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多
曾於《愛・回家之開心速遞》飾演「細龍生」成功入屋的鄭世豪，於2024離巢TVB，之後於社交平台透露自己轉行擔任企業培訓師。日前，有網民於馬來西亞偶遇鄭世豪，更與其合照。
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
燒賣被指藏1.5cm生鏽針 女子脷底遭刺穿爆血 生產商職員稱「買咗保險」 食環：已下架｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名屯門女街坊日前在區內AEON超市購買一包由榮鈦行生產的急凍「蟹籽燒賣皇」，豈料遇血光之災，燒賣內暗藏針頭，事主舌頭被刺穿流血，急症室求醫並注射破傷風針，涉事生產商事後僅向事主回應稱「買咗保險」。
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
中國反擊了！貨物要改道 加強巴拿馬進口商品檢查
巴拿馬最高法院上周以違憲為由，取消長江和記實業在巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約，這幾天多家外媒注意到中國在回應這一判定時的措辭明顯升級，預料中方將反制。
陳自瑤將3月中廣州舉行音樂見面會 網民：不請盲俠做嘉賓不會買票的
現年44歲嘅陳自瑤（Yoyo），近年積極發展事業，演技大獲好評，憑劇集《寶寶大過天》於TVB《萬千星輝頒獎禮2021》勇奪「最佳女配角」獎項，又於前年以女一身份演出劇集《婚後事》，被激讚演技大爆發。佢仲積極北上發展，除咗直播帶貨之外，嚟間仲舉行首個音樂見面會。
食客外賣app落單備註想加底 餐廳印單只見「我很肚餓」送贈菠蘿包 網民大讚滿滿人情味
大家平常在外賣平台落單時，或多或少都試過想加底、加餸，卻偏偏找不到相關選項，只能靠備註碰碰運氣。近日就有網民於社交平台Threads上分享一段溫暖又搞笑的外賣經歷，原本只是想多要幾口麵，結果因為備註印出的字數所限，餐廳竟然暖心送贈一個菠蘿包，令不少網民大讚餐廳充滿人情味！
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
【萬寧】週五購物攻略（只限06/02）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送李錦記頭道原釀頭抽500ML 2支；精選沐浴產品買1送1；高露潔指定牙膏買4件送Monchhichi真空玻璃內膽1.3公升水壺 + 不鏽鋼食物壺500毫升；精選面膜及眼膜產品買2送1；精選護膚產品、精選身體及唇部護理產品、精選低敏護膚產品買2件75折；精選G-NiiB益生菌買2件9折；精選保健產品、精選西式保健產品、精選中式保健產品買3送1；精選防脫育髮產品、精選日韓頭髮護理產品買第2件半價；精選呂RYO頭髮護理產品買2送1；買健康產品滿$488送$60現金優惠券；買靈芝、蟲草產品滿$688送$100現金優惠券；買頭髮護理及染髮產品滿$150送$50現金優惠券；買糖果小食滿$150送$20現金優惠券！
46歲吳尊與15歲女兒「神顏父女檔」合影雜誌！Neinei獲好基因，斯文氣質爆滿兼有修長美腿
吳尊女兒？不還是綜藝《爸爸回來了》的那個4歲小女孩嗎？吳尊最近和女兒Neinei一同為雜誌拍攝，而Neinei已是15歲的活潑少女，不但長得斯文優雅，也明顯地遺傳了父親的身高，擁有修長美腿。不得不說，時間實在過得太快。
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名姓陳(18歲)男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，他手部捉緊一棵大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
【百佳】精選袋裝朱古力/糖果買1送1、$10換購湯圓（即日起至12/02）
百佳精選今期必搶精選，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有灣仔碼頭家庭裝水餃 $50/包(灣仔碼頭餃子買滿$59送李錦記蒜香醬油)；金鳳牌純正泰國頂級香米8公斤 $128/袋(買食油/米滿$168送天壇牌火腿豬肉)；精選袋裝朱古力/糖果買1送1；維他奶/ 鈣思寶/ 維他常溫飲品買滿$88送維他無糖茶6包裝、李錦記即食鮑魚4隻裝、2件公仔炒麵王及2支鴻福堂x菓汁先生飲品！
金宣虎又陷爭議！拍戲疑「起生理反應」畫面瘋傳＋逃稅疑雲 事業陷雙重危機
近日，韓國男星金宣虎拍攝電視劇的花絮畫面引發討論。在這個片段中，他疑似在和女演員對戲時出現生理反應，加上最近韓媒報導他透過家族公司逃稅，雙重爭議接連曝光，導致他的演藝工作受到影響，部分代言暫停，新戲也傳出遭抵制。