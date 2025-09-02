Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Uniqlo「最強手袋」登場，防水2Way工裝袋勢掀搶購潮！$300有找入手前Chloé總監打造平價時尚手袋

Uniqlo的新品總能帶來驚喜，繼早前爆紅的多口袋背包後，今年秋季再度與前Chloé及Givenchy創意總監Clare Waight Keller攜手，推出一款兼具防潑水功能與高機能設計的「2Way工裝袋」。這款手袋在細節處融入旅行必備的貼心巧思，完美符合香港人「一包走天下」的需求，而且價格十分親民，勢必再掀起一波搶購熱潮！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

Uniqlo超實用防水2Way工裝袋！

Uniqlo近年推出的新手袋每一款都掀起熱議，今年品牌再度攜手Clare Waight Keller——這位曾掌舵Chloé與Givenchy的設計師，將她的簡約高級感帶入「Uniqlo: C」系列，推出全新防水2Way工裝袋。

Uniqlo 男女通用 2WAY工裝袋

Uniqlo 男女通用 2WAY工裝袋

Clare Waight Keller的時尚履歷堪稱傳奇。她在Calvin Klein磨練極簡風格，於Ralph Lauren紫標系列吸收男裝精髓，更在Gucci與Tom Ford中累積奢華時裝經驗。後來帶領Givenchy重返高訂舞台，讓她名聲大噪。如今，她將多年淬鍊的設計哲學注入Uniqlo，設計出既實用又兼具獨特質感的手袋款。

Uniqlo 男女通用 2WAY工裝袋

Uniqlo 男女通用 2WAY工裝袋

Uniqlo 2Way工裝袋一包兩用多功能設計

這款「2Way工裝袋」最大的亮點在於結合巧妙融合手提以及肩背兩種用法，依場合隨時切換背法。手袋背面更貼心設計了行李箱固定帶，無論是商務旅行還是短途出遊，都能輕鬆掛在行李箱上，解放雙手！

Uniqlo 男女通用 2WAY工裝袋

Uniqlo 男女通用 2WAY工裝袋

Uniqlo 2Way工裝袋超貼心防水設計

手袋內部設計同樣展現超實用主義，內裡共有3個內袋與2個外袋，可輕鬆分類收納手機、銀包、紙巾或平板等日用品。搭配防潑水加工，即使遇上突如其來的下雨天也不必擔心，柔軟填充的棉質手感更為整體加分，不僅輕盈舒適，外觀還帶點雲朵感，兼具時尚感。

Uniqlo 男女通用 2WAY工裝袋

Uniqlo 男女通用 2WAY工裝袋

Uniqlo的防水2Way工裝袋將於9月5日在指定門市與官方網站同步發售，售價為HK$299。如此平價卻蘊含設計師的高端巧思，無論是日常上班還是周末出遊都非常合適！

Uniqlo 男女通用 2WAY工裝袋

價錢：$299

Uniqlo 男女通用 2WAY工裝袋

Uniqlo 男女通用 2WAY工裝袋

Uniqlo 男女通用 2WAY工裝袋

同場加映：其他Uniqlo熱賣袋！

男女通用 柔軟肩背包

價錢：$149

男女通用 柔軟肩背包

男女通用 多口袋背包

價錢：$299

男女通用 多口袋背包

男女通用 迷你收納袋

特價：$39｜ 原價：$79

男女通用 迷你收納袋

