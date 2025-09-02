新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
Uniqlo「最強手袋」登場，防水2Way工裝袋勢掀搶購潮！$300有找入手前Chloé總監打造平價時尚手袋
時尚迷必收！Uniqlo超實用防水2Way工裝袋，價格超親民：
Uniqlo的新品總能帶來驚喜，繼早前爆紅的多口袋背包後，今年秋季再度與前Chloé及Givenchy創意總監Clare Waight Keller攜手，推出一款兼具防潑水功能與高機能設計的「2Way工裝袋」。這款手袋在細節處融入旅行必備的貼心巧思，完美符合香港人「一包走天下」的需求，而且價格十分親民，勢必再掀起一波搶購熱潮！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
Uniqlo超實用防水2Way工裝袋！
Uniqlo近年推出的新手袋每一款都掀起熱議，今年品牌再度攜手Clare Waight Keller——這位曾掌舵Chloé與Givenchy的設計師，將她的簡約高級感帶入「Uniqlo: C」系列，推出全新防水2Way工裝袋。
Clare Waight Keller的時尚履歷堪稱傳奇。她在Calvin Klein磨練極簡風格，於Ralph Lauren紫標系列吸收男裝精髓，更在Gucci與Tom Ford中累積奢華時裝經驗。後來帶領Givenchy重返高訂舞台，讓她名聲大噪。如今，她將多年淬鍊的設計哲學注入Uniqlo，設計出既實用又兼具獨特質感的手袋款。
Uniqlo 2Way工裝袋一包兩用多功能設計
這款「2Way工裝袋」最大的亮點在於結合巧妙融合手提以及肩背兩種用法，依場合隨時切換背法。手袋背面更貼心設計了行李箱固定帶，無論是商務旅行還是短途出遊，都能輕鬆掛在行李箱上，解放雙手！
Uniqlo 2Way工裝袋超貼心防水設計
手袋內部設計同樣展現超實用主義，內裡共有3個內袋與2個外袋，可輕鬆分類收納手機、銀包、紙巾或平板等日用品。搭配防潑水加工，即使遇上突如其來的下雨天也不必擔心，柔軟填充的棉質手感更為整體加分，不僅輕盈舒適，外觀還帶點雲朵感，兼具時尚感。
Uniqlo的防水2Way工裝袋將於9月5日在指定門市與官方網站同步發售，售價為HK$299。如此平價卻蘊含設計師的高端巧思，無論是日常上班還是周末出遊都非常合適！
Uniqlo 男女通用 2WAY工裝袋
價錢：$299
同場加映：其他Uniqlo熱賣袋！
男女通用 柔軟肩背包
價錢：$149
男女通用 多口袋背包
價錢：$299
男女通用 迷你收納袋
特價：$39｜
原價：$79
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：Uniqlo最新高級「顯瘦神褲」登場！延續闊腿褲鬆弛感，小個子也秒變大長腿
日本瘋搶Miu Miu風Uniqlo泡泡襪只需$79三對！盤點6大百元內必搶好物/Longchamp平替冬甩包$59入手
60歲張曼玉將UNIQLO著到變「高訂」，秘密細節在名牌手袋：Hermès 24/24，還有巴黎世家強勢回歸的Le City
其他人也在看
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Coach從「媽媽手袋」變GenZ寵兒！Anne Hathaway助攻再登熱搜，這5款親民價手袋要鎖定
相隔差不多 20 年，《穿Prada的惡魔》續集終於開拍，Anne Hathaway 再度化身 Andy Sachs 重返紐約街頭。這次她不再是當年那個為借 Chanel 長靴而奔波的職場新鮮人，反而以女強人姿態現身，手上的 Coach 復古公事包更成為焦點。Yahoo Style HK ・ 1 天前
波波封胸玩男友視角 公開放閃對象真身
【on.cc東網專訊】擁有36E導彈身材的「咪神」黃婧靈（波波）近期轉性，在社交網不再「賣胸殺人」，反而頻頻四出食好西，上載在不同食肆的照片，飲凍啡、食各款甜品，相當好食神。而日前更在高級餐廳分享「男友視角」的準備開餐相，留言：「低調放閃，講緊同小粟米」，正當粉東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
黃子華65歲生日｜如《破・地獄》一樣不婚不生，選擇單身的愛情觀：我不姓何，沒很多身家，怎可以生仔？
黃子華在9月5日迎來65歲生日，一眾好友，包括《香港式離婚》的演員們也一同為他慶祝。有人感嘆，黃子華已過花甲之年，也沒有步往結婚之路。其實結婚與否也是個人選擇，沒有需要可惜之處，他在過往的訪問中也不時分享自己的愛情觀，一人過活，也是一個愉快的選擇。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
黃子華慶祝65歲生日被後生女攬實合照 疑似新女友係劇場演員黃呈欣？
劉嘉玲尋日喺IG發限時動態，分享為曾經合演舞台劇《香港式離婚》嘅拍檔黃子華慶祝生日嘅相片，多位劇場界人物如蘇玉華、潘燦良、蝦頭（楊詩敏）、編劇黃詠詩等都有到賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲
BLACKPINK Lisa與Minnie東京銀座逛街被野生捕獲！焦點全在Lisa身上那條美國潮牌Praying的工裝褲，腰間赫然印著嗆口中文標語，意外地直戳打工人心聲！Yahoo Style HK ・ 1 天前
天生偶像！張員瑛童年照瘋傳，網友驚呼「是富家千金臉孔」！
然而近日在韓國論壇上，一組她童年時期的照片流出，再度印證了這句話。照片中，年幼的張員瑛留著齊瀏海長髮，身穿綠色洋裝抱著小狗對鏡頭微笑，另一張則換上黑色洋裝，擺出模特兒姿勢，氣場十足。網友驚訝地發現，即便年紀尚小，她的五官與身材比例已經展現出遠超同齡孩子的...styletc ・ 7 小時前
Lisa最愛Tabi分趾鞋台灣買得到、快閃店開在這！還有PUMA x可頌夢幻聯名，根本吃貨＋時尚控最愛
Lisa愛鞋Tabi台灣也能買到、MaisonMargiela快閃店登台韓國天團BLACKPINK Lisa都愛穿，怎能不來朝聖？Maison Margiela快閃店正式空降微風廣場，鞋控們準備淪陷吧！近期連BLACKPINK的Lisa都無法抗拒Tabi魅力，穿著Tabi平底拖鞋在東京與米蘭鬆弛街頭漫步，把日常實穿＆前衛風發...styletc ・ 1 天前
Adidas雲朵包熱賣手袋終於7折！搶手「三葉袋」大減價，2件額外折扣低至$184
九月來了！是開學季，也是夏季末端，不少網站都在推出終極Summer Sale，Adidas是其中之一，而且今次的減價都幾吸引，直接來個低至6折＋兩件額外8折！Yahoo Style HK ・ 1 天前
小鹿女神吃同族！潤娥《暴君的主廚》吃鹿肉
[NOWnews今日新聞]韓國女團少女時代成員潤娥與李彩玟主演的新劇《暴君的主廚》開播後話題不斷。而在第3集中，潤娥飾演的延志永首次為燕熙君李獻（李彩玟 飾）準備御膳，準備了自己在料理大賽用的鹿排，沒...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
印度男子嫌妻膚色黝黑 倒液體點火焚妻致死 法院判處死刑︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】印度一名男子因焚燒妻子致死而被判處死刑，原因是他長期嫌棄妻子的膚色。當地法院形容案件屬於「極罕見中的罕見」，屬於「反人類罪行」。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
鄭中基宣傳新戲拒談前經理人何慶湘 親自透露仔女近況
鄭中基（Ronald）昨日（2日）聯同周秀娜（Chrissie）、姜皓文（黑仔）等出席歷時7年製作的新戲《阿龍》首映禮，三人於受訪時提到拍攝過程的辛酸。三名演員透露當時為電影保持身形，Ronald揭最辛苦為增磅不停進食，而Chrissie亦透露為電影曬黑：「我仲黑過佢（黑仔）！啲粉底啲色都唔啱！」黑仔亦笑言：「（泰國）當地人都唔夠我黑！」另外，Ronald亦於受訪時回應離婚進度及風波等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
據報電視廣播(00511.HK)附屬向小紅書興訟 涉侵害作品資訊網絡傳播權
據天眼查顯示，近日，小紅書經營商「行吟資訊科技(上海)有限公司」被電視廣播(TVB)(00511.HK)旗下的「上海翡翠東方傳播有限公司」起訴，案由是侵害作品資訊網絡傳播權糾紛。AASTOCKS ・ 6 小時前
抗癌一年不敵病魔病逝 茱蒂月經異常成警訊
[NOWnews今日新聞]台灣資深經紀人茱蒂（Judy）因罹患罕見的亮細胞癌，於8月22日不幸離世，享年51歲，她過去曾在節目上坦言，因為月經異常與腹部摸到硬塊就醫，才發現卵巢竟長出近20公分腫瘤，雖...今日新聞 娛樂 ・ 2 小時前
李佳芯回應《麻雀樂團》外界評價「仲想點？」 缺席宣傳劇集收視僅過20點
李佳芯離巢TVB前最後一套劇集《麻雀樂團》上周五播完，根據TVB最新公布收視數字，《麻》結局周最高收視有20.5點，而劇集播出以來最高收視一直喺20點左右上落，以今年TVB劇集收視計成績算係唔錯。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
女星選包指南公開！連全智賢、陳都靈、艾瑪史東都在背，精選3款話題It Bag
全民女神同款！LV全新 EXPRESS 手袋讓女星們搶著曬精品界最近最火的「It Bag」，就是從紅毯走到街頭的Louis Vuitton EXPRESS手袋。這顆包有多紅？奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）、韓流女神全智賢，再到永遠帥得像時尚教母的凱特布蘭琪（Cate Blanchett），全都一手提起這...styletc ・ 1 天前
Cardi B上庭影片意外爆紅！家中有專門放Hermès手袋的櫃、她的名牌手袋收藏有多瘋狂？
美國饒舌歌手Cardi B出道以來一直都是話題女王，除了音樂作品和出位言論惹人注目，Cardi B的名牌穿搭和手袋收藏也成為熱議焦點，尤其是Cardi B對Hermès Birkin手袋的熱愛，她在IG公開家中專門放Hermès手袋的櫃子，亦不時公開十分吸睛的穿搭照，馬上解構一下Cardi B的名牌手袋收藏究竟有多瘋狂！曝光率超高的Hermès手袋 Cardi B經常在IG更新生活照，當中她的名牌手袋手袋曝光率超高，尤其是Hermès手袋，連Cardi本人也承認自己喜歡「物質的生活」！ Cardi B的老公美國嘻哈組合Migos成員Offset也送上一個Birkin和一個Kelly手袋作為禮物，選色也十分適合Cardi B的日常造型，難怪Cardi B表現得如此興奮！ 不同手袋配色演繹不同風格 除了曬新手袋，Cardi B也會示範日常手袋配搭，她的收藏中有這個亮粉紅色Birkin手袋，手袋特別之處在於袋面的刺繡圖案，由設計師Jay Ahr操刀，Cardi B穿上以絲巾併接成的露肩連身裙，加上頭髮上的絲巾配飾，整身造型十分合襯。 Cardi B在穿搭上十分花心思，以一身寶藍色套裝及短裙配ELLE.com.hk ・ 11 小時前
抗戰勝利80周年｜本港各界與市民一起觀看閱兵 有學生稱對國家強大感自豪
【Now新聞台】在香港，社會各界舉行抗戰勝利80周年紀念儀式，與市民一起觀看閱兵。 抗戰勝利80周年，為了讓市民都一同慶祝，工聯會舉辦活動與市民一起觀看閱兵儀式，觀眾不時揮動國旗及區旗。林小姐：「穿這些衣服，我們感覺更加自豪，覺得自己代表中國人其中一份子。」馬先生：「一群人比自己在家看電視好，氣氛都不同，看到國家的發展及武器(進步)速度比想像中快。」教育界亦舉辦紀念儀式及觀看閱兵直播，署理教育局局長施俊輝到場參加。有負責升旗儀式的學生指，為國家的強大感到自豪。香港升旗隊總會青年隊隊員郭栩亨：「在80年前，中國戰勝抗日戰爭，導致80年後，我們可以很安穩地過日子，令我感到很開心及自豪。」中五學生郭鵠鋒：「很難得的體驗，以往香港學生少留意閱兵儀式及抗戰勝利日子，我自己都期望親身到北京看一次閱兵儀式。」在抗戰及海防博物館，有抗戰老兵的後人與四十多名中學生分享香港保衛戰的歷史。博物館亦設立抗戰勝利80周年展，這裡的抗戰展覽展出約四十件文物，展期到明年七月八日，市民可免費入場。#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
閱兵展示新型作戰力量 無人機反無人裝備亮相
【on.cc東網專訊】北京天安門廣場周三（3日）抗戰勝利80周年紀念大會上舉行的閱兵儀式，涵蓋海上、陸上和空中的無人智能和反無人裝備，以及網電作戰等新型力量是焦點之一。on.cc 東網 ・ 12 小時前
【壽司郎】嚴選食材祭 軟煮鮑魚海苔包 $17（02/09起至售完即止）
壽司郎最新推出嚴選食材祭，呈獻各款海陸精選食材！新品包括鰻魚雙味壽司（山椒煮・鹽燒）$22、銀鱈魚雙味壽司（醬烤・田樂味噌）$17、、牡丹蝦壽司 $32、軟煮鮑魚海苔包 $17、黑毛和牛海苔包配智利海膽三文魚子壽司 $27、章魚燒風味腐皮壽司 $17！YAHOO著數 ・ 1 天前