UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。
女生常見五大身型｜從牛仔褲開始改變比例
女生的身型大致分為五類：梨形、蘋果形、沙漏形、長方形和倒三角形。這五種身型在挑選衣著時有不同重點，尤其在牛仔褲的選擇上更見分別。牛仔褲是一件最日常、最百搭的單品，每種身型都有其獨特之處，沒有好壞之分，重點在於如何透過適當的版型選擇來平衡比例。選對牛仔褲不單止能修飾身型的不足，更能突顯身材優勢，讓整體造型更加協調。 Uniqlo 的牛仔褲系列有多種不同版型，從緊身到寬鬆，從高腰到低腰，總有一款能配不同身型的需要。
梨形｜修飾下半身的關鍵
梨型女生的特徵是臀部與大腿較為突出，而上半身較纖細。這種身型要避免過於貼身的褲款，否則容易顯得下半身更重。建議選擇 Uniqlo 高腰直筒牛仔褲或寬直剪裁（Wide Straight Jeans），高腰設計能提升腰線比例，直筒褲腳則有助平衡下半身，同時拉長腿部線條。
女裝繭型牛仔褲 (褲內襠長 75cm) 479000
價錢：$299
女裝繭型牛仔褲 (褲內襠長 75cm) 479000
價錢：$299
蘋果形｜平衡腰腹與腿部
蘋果形女生通常上半身圓潤、腰腹較明顯，但四肢纖細。重點是分散腰腹的視覺焦點。建議選擇Uniqlo 低調微喇叭牛仔褲或直筒褲，利用稍微展開的褲腳，把視線延伸至腿部，讓身形看起來更修長。上衣方面，可以配搭長版襯衫或輕薄針織，輕輕遮掩腰線位置，同時突顯腿部線條。
女裝垂墜寛版喇叭牛仔褲 (褲內襠長 75cm) 476346 / 479002
價錢：$299
女裝直腳牛仔褲 (褲內襠長 76cm) 476209 / 479004
價錢：$299
沙漏形｜展現曲線的自然優勢
沙漏型的女生擁有明顯的腰線與均勻的胸臀比例，被認為是最「平均」的身型。Uniqlo 的 skinny jeans 或 slim fit 系列能夠完美勾勒出沙漏形的曲線美。沙漏形身材可以大膽嘗試不同的水洗效果和顏色，淺色牛仔褲同樣能夠穿出好效果。
女裝 超彈性緊身褲 (褲內襠長 68-70cm) 473641 / 469566 / 464149 / 479287
價錢：$199
長方形｜創造比例變化
長方形女生的身型特徵是肩、腰、臀線條接近直線，整體缺乏曲線感。建議選擇 Uniqlo 的寬鬆直筒牛仔褲，利用褲型的立體剪裁製造層次。搭配短版或合身上衣，便能強調腰線，增加身形立體感。
女裝寬版直腳牛仔褲 (褲內襠長 76cm) 474934
價錢：$99
倒三角形｜平衡肩膀與下半身
倒三角形女生多擁有較寬的肩膀與纖細的腿部，容易給人「上重下輕」的感覺。這時適合用 Uniqlo 寬褲（Wide Leg Jeans） 或喇叭褲，把重心放在下半身。這樣不但能平衡視覺比例，也讓整體線條更和諧。配搭簡約的深色上衣，能夠修飾肩部的視覺寬度，讓整體比例更加協調。
女裝寬版牛仔褲 (褲內襠長 73-75cm) 469819 / 474948
價錢：$99
Taylor Swift被美式足球員男友Travis Kelce求婚成功，手上是走復古路線的8卡加18K純金鑽戒，和準新娘非常合襯。想必2025年是個求婚好年，多位國際巨星都選擇今年拉埋天窗，確定對方為想一起走下餘生的伴侶。就讓我們盤點2025被求婚的名人鑽戒，一同分享他們的幸福和喜悅吧！Yahoo Style HK ・ 4 小時前