怎麼穿UNIQLO才好看？男生3大穿搭公式 告別「頹Tee」牛仔褲造型/學會「這招」秒變韓國Oppa！

UNIQLO價格親民，而且很多設計師的加入令UNIQLO成為不少時尚人的尋寶之地！究竟UNIQLO要怎麼穿才好看呢？需要有跟許光漢一樣的顏值才能將這些服裝變好看嗎？絕對不是！普通人也可以透過層次搭配、造型上的改變讓日常服裝變得有質感。此外，男生習慣隨性的T恤配牛仔褲穿搭，讓人感覺欠缺變化，風格過於單調。其實只要學會3大公式，只要多加一步驟就能讓日常造型立刻升級！

UNIQLO穿搭公式1. 單品疊穿

UNIQLO穿搭的第一個公式就是在原本的基礎造型上「加上一件外罩衫」。無論是一件襯衫、薄外套，甚至是輕量針織單品，都能讓整體層次感大幅提升。特別推薦羊仔毛V領針織外套，營造出自然卻帶有設計感的氛圍；而羅紋恤衫領針織外套則打造出俐落感。這些單品不僅能應付日常休閒，也能輕鬆轉換成職場或約會場合的Smart Casual風格，讓男士們多一分精緻感。

UNIQLO穿搭公式2. 質感混搭

如果覺得造型總是太單調，第二個公式的重點就是「材質」。很多男生的衣櫃以棉質為主，但只要嘗試不同布料，例如麻質、針織或燈芯絨，就能瞬間改變整體氛圍。麻質輕盈透氣，特別適合炎熱的夏季，既舒適又有自然質感；針織與燈芯絨則能增加層次感與視覺厚度，讓穿搭更有存在感。UNIQLO的特級麻質襯衫與麻質混紡長褲系列，正是夏日的理想選擇。透過材質的轉換，即便是簡單的日常造型，也能展現不一樣的格調。

UNIQLO穿搭公式3. 寬鬆版型

最後一個公式，就是要跳脫出「修身＝合適」的想法。許多男生習慣選擇合身剪裁，認為這樣更好看，但在現代潮流中，寬版設計反而能帶來時尚感，打造出隨性中帶有設計感的氛圍。UNIQLO推出的打褶彈性褲與寬鬆休閒長褲，結合輕盈布料與鬆緊腰頭，不僅穿著舒適，垂墜感也能自然修飾比例。只要懂得掌握寬窄比例，例如上身搭配合身T恤，下身選擇寬版褲款，就能營造平衡感，讓造型看起來充滿時尚品味。

