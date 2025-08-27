19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」
UNIQLO 2025秋冬新品預覽：「奧斯卡影后」同款恤衫、熱話UNIQLO:C 9.5上架
UNIQLO秋冬新品預覽，以「經典裳新」（Revisiting Classic）為主題，一系列UNIQLO:C、針織、茄士咩服裝實用又顏值高！其中，新任代言人，奧斯卡影后Cate Blanchett在宣傳照中所穿的同款恤衫也上架了，很高級但又可以用親民價就能入手，確是令人好想去買一波。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
秋冬新品當中有很多以東岸常春藤學院風設計的服飾，對於一眾喜歡俐落剪裁學院服飾的朋友，可以留意針織衫、短版外套、西裝外套等，會有好多心頭好。還要留意UNIQLO超人氣的寬版繭型牛仔褲、直腳牛仔褲，穿起來版型超好看，真的是衣櫃must have。
還有UNIQLO超人氣的HEATTECH系列、PUFFTECH系列都有新品加入。HEATTECH系列加入可單穿或疊穿的柔軟針織衫，全新HEATTECH茄士咩單品，將天然保暖素材混合在科技纖維與HEATTECH功能，非常保暖同時又極致柔滑舒適，而且價位相對親民合宜，不用千元就買到茄士咩，難怪之前推出時已非常搶手。另外，PUFFTECH系列則有輕盈又保暖的外套，讓冬季也不會穿得太擁腫，去旅行又可以輕便又保暖。
秋冬新品現陸續上架，話題的UNIQLO:C也會在9月5日正式登場，準備出動入貨！另外，UNIQLO「美麗華店」將進行擴建升級以全新面貌亮相，為顧客提供更優質的購物體驗。佔地3層，面積超過27,000平方呎，較原店面積大兩倍，躍升為九龍區最大的UNIQLO門店。更多詳情將於稍後公布，敬請密切期待！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
BLACKPINK Jennie「心口蕾絲愛心上衣」被熱搜！性感又時尚的最新私服同款品牌大公開
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
其他人也在看
張韶涵突返台鐵粉送機現撲克臉 7年未在家鄉開唱
【on.cc東網專訊】43歲台灣歌手張韶涵耕耘內地市場超過10年，目前正在中國各地舉辦「覓光世界巡迴演唱會」，光是8月就有5場。已有7年未在台灣開唱的她，日前靜靜雞返台休息，一早搭保母車抵達松山機場準備離開飛上海，她戴墨鏡、口罩拉很高，身穿肚兜背心披上薄紗長外套東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
BLACKPINK Jisoo「超漂亮親姊姊」真面目曝光！長相神似韓孝周、姊妹側臉神複製
BLACKPINK成員Jisoo的親姊姊金智尹近日宣布參加實境節目《Super Seller》，正式進軍演藝圈！35歲的她過去曾是空服員和電信客服員，現在則是擁有54萬粉絲的網紅。在節目採訪中，她被問到是否因「Jisoo姊姊」身份感到壓力時，爽快回答：「不會啊，這是事實，我就是這樣出生的！」展現率真魅力。姊妹淘 ・ 19 小時前
Aesop「引香水」9.1登場！以「流星」為靈感的新香水，在濃郁的琥珀味裡加入佛手柑、雲呢拿、小荳蔻辛香
Aesop終於有新香水登場！以「流星」為靈感的香水「引香水」，以溫潤琥珀為底蘊的香氣，在濃郁的味道裡加入佛手柑、雲呢拿、小荳蔻等味道來點綴，溫暖得來又帶點冰冷的神秘感，喜歡Aesop香水的朋友，相信又會再次被這款「引香水」迷倒。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
摺疊 iPhone 賣點大預告，定價必高，忠粉必買
文章來源：Qooah.com 知名科技爆料人 Mark Gurman 近日披露了 Apple 首款可摺疊 iPhone 的更多細節。這款代號為「V68」的裝置已進入測試階段，預計推出黑、白兩種配色，最快於 2026 年初啓動量產，同年秋季正式面向消費者發售，有機會成為摺疊屏手機市場的遊戲規則改變者（Game Changer）。 這款摺疊 iPhone 亮點十足。它將採用類似 Samsung Galaxy Z Fold 系列的書本式摺疊形態，展開後可變身小型平板，為用戶帶來更廣闊的顯示空間，兼顧便攜性與大屏體驗。 該裝置將搭載四組相機，分別佈局在外屏、內屏以及機身背面（兩組），滿足用戶不同場景下的拍攝需求。解鎖方式上，它並未沿用 iPhone 主流的 Face ID 面部識別，而是採用了與 iPhone SE 3 相近的 Touch ID 指紋識別方案。新機將搭載 Apple C2 調制解調器。據悉，該調制解調器連接性能可媲美高通晶片，同時具備更出色的省電效果，能有效提升裝置續航能力，解決摺疊屏手機續航焦慮問題。 Apple 採用了更貼近傳統 iPhone 的內嵌式觸控技術，可減少單元觸Qooah.com ・ 16 小時前
巴西國民拖鞋Havaianas官網限時43折起！低至$159入手海綿寶寶人字拖/Luna涼鞋 買滿$600加送水樽
夏日當然是在藍天白雲下感受大海沙灘，大家不妨抓著暑假的尾巴，入手沙灘裝備去盡情享受日光浴的美好。這時可以挑選巴西國民拖鞋Havaianas，穿上立刻感受到渡假氛圍，搭配休閒裝、泳裝，時尚又毫無負擔。適逢Havaianas官網推出最後五天的限時優惠，在夏日限時優惠專區中，$598選3對，平均每對低至$199；$798可選5對，多買多慳，平均每對$159！專區中有原價$368的Slim Flatform人字拖，即是以43折就可以買到，超級划算！大家不妨趁此機會入手吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
$1XX食長者自助餐！西環萬怡酒店自助餐買一送一 任食海鮮/紅酒腐乳豆豉燴牛肉/豆豉鯪魚多士醬
香港西環萬怡酒店推出「絲路之旅 · 東西薈萃」主題自助晚餐，8月26日下午三點在KKday預訂有低至48折及買一送一優惠！折後人均只需$341起，食無限供應海鮮（新鮮即開生蠔、菠菜芝士焗蠔、雪場蟹腳等），其中焦點莫過於創意美食豆豉鯪魚多士醬、亞洲水牛城雞翼 （老乾媽/是拉差辣椒醬）以及紅酒腐乳豆豉燴牛肉等，絕對不能錯過！另外自助午餐同樣有優惠，折後人均$196起，長者只需$167起，即可食一系列冰鎮海鮮、壽司卷及無限供應刺身，主食更有東南亞咖哩配印度煎餅及不同的烤肉，對自助餐fans來說絕對輕鬆回本！Yahoo Food ・ 22 小時前
最後一架 R35 GT-R 出廠，英雄遲暮東瀛戰神落幕！
文章來源：Qooah.com 日產 R35 GT-R 的最後一架車在日本出廠，該車為午夜紫色的高級版 T-Spec，面向日本客戶。該消息意味著一代傳奇車型的落幕。 據日產 CEO 兼總裁 Ivan Espinosa 的說法，「對於全球眾多 GT-R 的粉絲，我想告訴你們，這並不是永遠告別GT-R，讓 GT-R 銘牌有一天回歸，是我們的目標。」 日產 R35 GT-R 於最早在 2007年發佈，至今歷經6次迭代，生產時間長達18年，總計生產約48000架。最後出廠的日產 R35 GT-R 搭載 3800cc V6 Twin-Turbo 引擎，最大功率為578匹，0-100km/h 加速僅2.9秒。 讓日產 R35 GT-R 封神的是 7分29秒03的紐北單圈成績，打破四座量產車最快單圈時間記錄，相比保時捷 997 GT2 快2秒，成為當時世界最快量產車，是紐北性能標桿，被車迷譽為「東瀛戰神」。 一直以來日產 R35 GT-R 的外觀改動很小，所以其辨識度極高的外觀也是讓其成為一代經典神車的重要原因。 至於日產 R35 GT-R 為什麼停產的原因，日產全球產品主管皮埃爾·洛因曾表示，由於車Qooah.com ・ 7 小時前
法國人吃飯禮儀就是「慢」：七半吃到十一點慢到懷疑人生，卻學會了享受生活品質｜Austin《港男在法國》
在香港，吃飯最講求效率。茶餐廳點餐後三分鐘就能上菜，十五分鐘解決一頓飯，侍應還會在旁邊端著帳單，眼神示意你「吃完可以走了」。這種快速、準確的節奏，已經深深融入我們的生活，吃飯幾乎只是「填飽肚子」的程序。然而在法國，一切都完全不同。Yahoo Style HK ・ 42 分鐘前
Hasselblad X2D II 100C 降臨：AFC-C 自動對焦、5 軸 10 級防震、端到端 HDR
Hasselblad 發布 1 億畫素中幅新機 X2D II 100C，其主要賣點包括 5 軸 10 級防震、端到端 HDR以及相位檢測與 LiDAR 自動對焦。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
【萬寧】今日出位價（只限26/08）
萬寧今日出位價unlabel LAB洗髮露系列 $99/件；unlabel LAB水潤膠原保濕洗髮露含超高壓浸透型水解膠原蛋、透明質酸及神經醯胺，瞬間滲芯，滋潤修護，讓秀髮水澤有光澤。YAHOO著數 ・ 1 天前
3鮮肉大秀好身材！馬志翔在《進行曲》認親
[NOWnews今日新聞]熱血青春電影《進行曲》在今（26）日舉辦首映會。其中，在《我們六個》飾演父女的馬志翔、黃薇渟，這次轉換身分，變成主任與老師，另一位在《我們六個》同樣有精彩演出的潘親御也在電影...今日新聞 娛樂 ・ 11 小時前
農曆7月當心「夜裡不宜曬衣、吹口哨、大聲喊叫」！注意22禁忌避免招鬼上身
農曆7月在民間被視為「鬼月」，自7月初一「鬼門開」之後，整個月分都需要特別謹慎，否則有可能會不小心招來俗稱的「好兄弟」。星座命理專家小孟老師指出，在這個月須注意22個禁忌，若能避免，就比較不容易被好兄弟纏上。姊妹淘 ・ 16 小時前
Amazon優惠｜M4 Mac mini 返校季回歸歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦
去年推出後即大熱的 M4 Mac mini 在返校季回歸到了歷史低點！目前這款產品正在 Amazon 上以低至 US$499 的價格促銷，換算過來最低大約 HK$3,900。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
以色列攻擊加薩醫院 盟邦與非政府組織紛表譴責
（法新社巴黎25日電） 以色列今天攻擊加薩走廊（Gaza Strip）南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）一家醫院，加薩民防機構報告稱20人罹難，其中5人是記者，世界大國和非政府組織對此紛表震驚。以下是法新社整理出世界各國對此的反應： ●聯合國 聯合國人權辦公室發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）在聲明中表示，記者和醫院永遠不應成為攻擊目標。法新社 ・ 18 小時前
夏日毛孔清零救星！Kiehl’s金盞花神水升級版、肌研台灣限定毛孔緊緻、Inna Organic乳香前導水必收
想要改善這些狀況，第一步就是「調整毛孔與水油平衡」。而化妝水已經不只是單純的補水動作，而是幫助肌膚穩定、後續保養更好吸收的重要開場。這次編輯挑了3款不同路線的毛孔化妝水，無論你是油肌、混合肌還是敏感肌，都能找到適合的清爽選擇！1.KIEHL'S 契爾氏金盞花水&...styletc ・ 18 小時前
香港Cafe｜香港10大高質咖啡店推介 資深咖啡比賽評審主理/本地自家烘焙/精品朱古力
香港除了Cafe多，Cafe更是非常高質！而且間Cafe賣點都有所不同，好像有些有資深咖啡師坐陣、有些甜點出色、有些則引入香港少見的豆子等等，要數香港cafe實在多如繁星，今次先推介10間，想知還有哪些Cafe出色，記得不要錯過Yahoo Food的報導！Yahoo Food ・ 1 天前
Samsung Galaxy S25 FE 的美國售價洩露
Samsung Galaxy S25 FE 的信息持續洩漏。繼昨日來自歐洲零售商的資料後，今天又有美國的預估價 […]TechRitual ・ 3 小時前
科大生涉愚人節發文威脅殺10人 押後10月再訊准保釋
一名20歲香港科技大學學生涉嫌於今年愚人節，發布內容提及威脅會殺死10人的文字，被控一項發送威脅殺死某人的文字罪。案件今日（26日）於觀塘裁判法院再訊，被告暫毋須答辯。裁判官彭亮廷應辯方要求，將案件押後至10月10日再訊，以待被告索取法律意見。被告續准以20萬元保釋。 20歲被告杜茂森，報稱香港科技大學學生，為持am730 ・ 18 小時前
房屋局: 有信心公屋綜合輪候時間至26/27財年降至4.5年
港台發新聞稱,政府早前公布，截至今年6月底，過去一年獲安排入住傳統公屋或「簡約公屋」的一般申請者的公屋綜合輪候時間，由上季的5.3年下降至5.1年。對此,房屋局副局長戴尚誠表示，仍未反映第二個落成的牛頭角彩興路簡約公屋項目入伙情況，有信心有關數字到2026/2027年將會降至4.5年。他又表示，彩興路項目第1座18層高的大樓，用上不足18個月就完成地基及上蓋工程，創下香港高層建築最快興建紀錄。(JJ)infocast ・ 21 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限27/08）
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian自家品牌皇牌洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 16 分鐘前