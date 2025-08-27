UNIQLO 2025秋冬新品預覽：「奧斯卡影后」同款恤衫、熱話UNIQLO:C 9.5上架

UNIQLO秋冬新品預覽，以「經典裳新」（Revisiting Classic）為主題，一系列UNIQLO:C、針織、茄士咩服裝實用又顏值高！其中，新任代言人，奧斯卡影后Cate Blanchett在宣傳照中所穿的同款恤衫也上架了，很高級但又可以用親民價就能入手，確是令人好想去買一波。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

秋冬新品當中有很多以東岸常春藤學院風設計的服飾，對於一眾喜歡俐落剪裁學院服飾的朋友，可以留意針織衫、短版外套、西裝外套等，會有好多心頭好。還要留意UNIQLO超人氣的寬版繭型牛仔褲、直腳牛仔褲，穿起來版型超好看，真的是衣櫃must have。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

還有UNIQLO超人氣的HEATTECH系列、PUFFTECH系列都有新品加入。HEATTECH系列加入可單穿或疊穿的柔軟針織衫，全新HEATTECH茄士咩單品，將天然保暖素材混合在科技纖維與HEATTECH功能，非常保暖同時又極致柔滑舒適，而且價位相對親民合宜，不用千元就買到茄士咩，難怪之前推出時已非常搶手。另外，PUFFTECH系列則有輕盈又保暖的外套，讓冬季也不會穿得太擁腫，去旅行又可以輕便又保暖。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

秋冬新品現陸續上架，話題的UNIQLO:C也會在9月5日正式登場，準備出動入貨！另外，UNIQLO「美麗華店」將進行擴建升級以全新面貌亮相，為顧客提供更優質的購物體驗。佔地3層，面積超過27,000平方呎，較原店面積大兩倍，躍升為九龍區最大的UNIQLO門店。更多詳情將於稍後公布，敬請密切期待！

