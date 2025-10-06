中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Uniqlo秋冬必入手「神褲」推介！低至$149入手新款繭型牛仔褲、輕便九分褲、燈芯絨工裝褲
連店員也搶購！Uniqlo繭型牛仔神褲爆紅，即看3大細節顯瘦顯腿長：
最近UNIQLO爆紅的「繭型牛仔褲」廣受好評，這款褲子最初在日本與韓國引發搶購潮，如今這股熱潮蔓延至港台地區，其獨特的剪裁與號稱不挑身材的強大修飾力，引發了前所未有的討論度。不僅讓腿型顯得更修長，還能自然帶出慵懶時髦的氣息，難怪許多人直呼：「撞褲也要買」，甚至出現一褲難求的現象。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
UNIQLO繭型牛仔褲掀熱潮被封「新一代神褲」
提到UNIQLO的人氣單品，許多人腦海中會浮現heattech保暖衣、超輕羽絨或是幾乎人手一件的弧形肩背包。最近，另一件全新「神級單品」悄悄登場，因為那獨特的弧形剪裁，讓它在日本與韓國迅速竄紅，被暱稱為「彎刀褲」，如今更火速攻佔港台市場。
UNIQLO繭型牛仔褲魅力何在？
這款牛仔褲究竟有何過人之處，能被冠以「神褲」的美譽？答案藏在它的剪裁細節裡，設計採用了恰到好處的中高腰線，搭配繭型剪裁，一道柔和而精準的圓弧線條從臀部巧妙地延伸至褲腳，穿上身後能瞬間重塑下半身的視覺比例，營造出既摩登又富立體感的輪廓。
它不僅能完美修飾各種腿型，更能滿足不同身形的需求，其百搭的特性使其成為無數網友口中的穿搭救星。對於身形嬌小的女生而言，略長的褲管可隨意堆積在鞋舌上，反而能營造出一種率性的時髦感。至於高個子女生，更是能不費吹灰之力地展現出修長雙腿的優勢。
材質方面，採用了棉質與萊賽爾纖維的混紡布料，不僅大幅提升了穿著的舒適度，更賦予了褲身一種柔軟而自然的垂墜感。再配合先進的雷射工藝所打造出的仿舊洗水色澤，為整體設計注入了濃厚的復古氣息。
其寬鬆率性的街頭風格，無論是隨意搭配一件簡約背心或是知性襯衫，都能展現出眾的時尚感。儘管這款單品被歸類為女裝系列，但其寬鬆的版型讓男士也能輕鬆駕馭大尺碼款式，同樣十分好看。
這款「繭型牛仔褲」的魅力不只來自設計，更在於能讓各種身型的人穿出不一樣的風格。社交平台上能看到不少網友的試穿照，很多人留言直誇：「好好看」、「已經被燒到」，，足見其驚人魅力。
女裝繭型牛仔褲
價錢：$299
價格親民卻擁有高質感，難怪會迅速成為網友們的必入手單品。
秋冬必買UNIQLO神褲推介
UNIQLO神褲推介：男女通用 彈性輕便九分褲
特價：$149｜
價錢：$199
以棉質布料打造而成，搭配水洗工藝展現自然隨性感。側縫線條設計經典俐落，休閒窄口版型適合日常外出或居家穿著，腰部橡筋與抽繩讓穿脫更方便。
UNIQLO神褲推介：男女通用 燈芯絨工裝褲
價錢：$249
軍旅風格結合工裝元素，腰部設計帶有腰帶環與抽繩，方便調整。燈芯絨材質質地柔軟，褲腳抽繩還能自由改變褲型，穿搭變化更靈活。
UNIQLO神褲推介：女裝 針織羅紋長褲
價錢：$149
曾被網友譽為「顯翹臀神器」的必買單品，針織材質觸感柔軟，寬腰頭加上外側抽繩的設計，既舒適又能修飾腰線，難怪一直受到女生追捧。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲
「底褲髮夾」日本爆紅？Jenny Fax大膽設計掀話題，這款內褲頭飾真的會夾在頭上嗎？
其他人也在看
65歲惠英紅「粉紅好氣息」亮相巴黎！擔任LOEWE品牌大使的她，演繹優雅不費力造型
LOEWE 迎來 Jack McCollough 與 Lazaro Hernandez 成為新任創意總監，近日驚喜宣佈女演員惠英紅成為品牌大使，並出席 2026 春夏時裝展！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
老字號平民扒房「哥登堡」原址重開一年即擴張 旺角分店將於10月開幕
屹立土瓜灣40多年的平民扒房「哥登堡餐廳」，上年曾一度宣稱結業，及後由舊班底重組接手，由原老闆余先生擔任餐廳顧問，幾經波折後終原址回歸。重開短短一年時間，最近更傳出餐廳將於旺角開設新分店，並計劃於10月開幕。Yahoo Food ・ 12 小時前
【Francfranc】指定外出及旅行用品8折（即日起至14/10）
Francfranc指定水樽、化妝收納袋、Tote Bag、以及旅行用收納袋等以限時8折優惠發售中！YAHOO著數 ・ 8 小時前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 1 天前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 9 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
大埔寶鄉里兩車相撞釀一死三傷 私家車司機涉危駕被捕
【Now新聞台】大埔寶鄉里兩車相撞，一死三傷，60歲的私家車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。 警方以綠色帳篷遮蓋女死者遺體，輕型貨車車身及車尾凹陷，私家車車頭損毀，有多名警員及救護車在場，警員檢走證物，有傷者家屬到場了解情況。現場是大埔寶鄉里，下午約4時，一輛私家車與一輛輕型貨車相撞，一名34歲印尼籍女人死亡，一名88歲女士昏迷，送往威爾斯醫院。另外，一名輕型貨車男司機及一名私家車女乘客送往那打素醫院。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
胡定欣無預警宣布嫁醫生男友陳健華 湖光山色下影婚照
43歲嘅胡定欣舊年公開戀情，同醫生男友陳健華Akin愛得甜蜜，早前定欣北上開show，Akin更睇足3場。估唔到胡定欣今日趁住中秋佳節Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
【惠康】佳節食品優惠 越南急凍虎蝦肉 $56/2包（即日起至09/10）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有菲律賓/厄瓜多爾香蕉、香印青提、雲南原箱富有柿、韓國蕃薯增量裝、瑞典Greathill Farm 雞髀扒/雞中翼/雞翼槌/雞下髀/雞全髀、荷蘭Real Farmers 荷蘭豬肋骨、越南急凍虎蝦肉、淘大頂點系列點心、卡夫片裝芝士同埋酩悅皇室香檳，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 9 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
致肥水果大揭密｜營養師警告：果汁糖份高似汽水？教你揀啱水果避開減肥陷阱
致肥水果│水果果汁糖份高唔健康？營養師教你避開水果減肥陷阱；水果健康人人知，減肥餐加入果汁跟水果亦十分常見，亦有人說水果糖份高，食得多水果會變得肥胖，又指1個桃等於7粒方糖，令減肥人士無所適從，但事實是否如此？這次就請來註冊營養師詹佩鳳（Katrina）揭開水果到底能否減肥的真面目吧！Yahoo Food ・ 12 小時前
【港鐵】10.6 中秋節 人人免費搭輕鐵（只限06/10）
為支持北部都會區發展，華泰國際將於中秋節（10月6日）舉辦輕鐵免費乘車日活動，當日人人都可以免費搭輕鐵，進出輕鐵站時無需購買車票或支付車費！YAHOO著數 ・ 9 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
【UNIQLO】20周年慶第二週 人氣新品首次優惠（即日起至09/10）
Uniqlo 20周年慶第二周繼續帶嚟今季最 Hit 單品嘅首次限定，包括轉季必備嘅棉質混紡短身連帽外套及防風連帽外套，仲有更多stylish 單品同步優惠中！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
打風冷知識｜颱風名字點嚟？揭秘「麥德姆」背後故事！細看140個文化代號特色
颱風「麥德姆」10月5日逐漸遠離本港，大家不用擔心受颱風影響中秋節賞月團圓！「麥德姆」富有外國味道的名字，原來是另一颱風名字的代替品，背後有個甚麼故事呢？每個熱帶氣旋名字又有怎樣一套的系統呢？Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
泰山仍感激蘇施黃 公開患癌前阿蘇睇片就知有事主動問候
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露曾遭阿蘇職場欺凌8年Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
中秋︱藍屋手繪花燈人氣盛 沙田公園燈籠陣吸睛 一文睇清市區打卡熱點︱Yahoo．圖輯
【Yahoo新聞報道】熱帶氣旋麥德姆的烈風區與香港擦身而過，經過連場狂風驟雨，昨晚（6日）迎月夜天氣好轉，明月高照。《Yahoo新聞》在市區各個賞燈熱點見不少市民外出賞月，難得好天氣，一家大細與花燈打卡留影，洋溢久違的中秋節日氣氛。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
學霸想去「天璽天」會所溫書潮文 有什麼盲點？
新盤連月來銷情理想，連帶地產「潮文」都相當活躍。新地（00016）九龍東啟德天璽．天昨日開始成為Threads平台熱議樓盤之一，話說有地產代理分享陪客人到大學上堂過程，透露客人不慎掉落天璽天住戶證，結果惹來同學艷羨目光，想去會所溫書。該AA故事被指純粹創作非常「老Kam」，當中存在多項盲點，隨時成為樓盤反宣傳Yahoo財經 ・ 8 小時前
「麂皮手袋」在2025秋冬爆紅！Winter@aespa同款Polo Ralph Lauren，鎖定5款話題手袋推薦
今年秋冬，麂皮材質再度強勢來襲！不論是小資族偏好的高CP值款式，還是輕奢玩家追求的設計質感，各大品牌都推出了充滿質感的麂皮包款。無論是日常休閒還是重要場合，一只麂皮包就能為造型加分，馬上來看從數千到數萬預算都有哪些必收選擇！Yahoo Style HK ・ 11 小時前