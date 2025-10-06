Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Uniqlo秋冬必入手「神褲」推介！低至$149入手新款繭型牛仔褲、輕便九分褲、燈芯絨工裝褲

最近UNIQLO爆紅的「繭型牛仔褲」廣受好評，這款褲子最初在日本與韓國引發搶購潮，如今這股熱潮蔓延至港台地區，其獨特的剪裁與號稱不挑身材的強大修飾力，引發了前所未有的討論度。不僅讓腿型顯得更修長，還能自然帶出慵懶時髦的氣息，難怪許多人直呼：「撞褲也要買」，甚至出現一褲難求的現象。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

UNIQLO繭型牛仔褲掀熱潮被封「新一代神褲」

提到UNIQLO的人氣單品，許多人腦海中會浮現heattech保暖衣、超輕羽絨或是幾乎人手一件的弧形肩背包。最近，另一件全新「神級單品」悄悄登場，因為那獨特的弧形剪裁，讓它在日本與韓國迅速竄紅，被暱稱為「彎刀褲」，如今更火速攻佔港台市場。

SHOP NOW

廣告 廣告

Uniqlo繭型牛仔褲

Uniqlo繭型牛仔褲

UNIQLO繭型牛仔褲魅力何在？

這款牛仔褲究竟有何過人之處，能被冠以「神褲」的美譽？答案藏在它的剪裁細節裡，設計採用了恰到好處的中高腰線，搭配繭型剪裁，一道柔和而精準的圓弧線條從臀部巧妙地延伸至褲腳，穿上身後能瞬間重塑下半身的視覺比例，營造出既摩登又富立體感的輪廓。

Uniqlo繭型牛仔褲

Uniqlo繭型牛仔褲

它不僅能完美修飾各種腿型，更能滿足不同身形的需求，其百搭的特性使其成為無數網友口中的穿搭救星。對於身形嬌小的女生而言，略長的褲管可隨意堆積在鞋舌上，反而能營造出一種率性的時髦感。至於高個子女生，更是能不費吹灰之力地展現出修長雙腿的優勢。

Uniqlo繭型牛仔褲

Uniqlo繭型牛仔褲

材質方面，採用了棉質與萊賽爾纖維的混紡布料，不僅大幅提升了穿著的舒適度，更賦予了褲身一種柔軟而自然的垂墜感。再配合先進的雷射工藝所打造出的仿舊洗水色澤，為整體設計注入了濃厚的復古氣息。

Uniqlo繭型牛仔褲

Uniqlo繭型牛仔褲

其寬鬆率性的街頭風格，無論是隨意搭配一件簡約背心或是知性襯衫，都能展現出眾的時尚感。儘管這款單品被歸類為女裝系列，但其寬鬆的版型讓男士也能輕鬆駕馭大尺碼款式，同樣十分好看。

Uniqlo繭型牛仔褲

Uniqlo繭型牛仔褲

這款「繭型牛仔褲」的魅力不只來自設計，更在於能讓各種身型的人穿出不一樣的風格。社交平台上能看到不少網友的試穿照，很多人留言直誇：「好好看」、「已經被燒到」，，足見其驚人魅力。

Uniqlo繭型牛仔褲

Uniqlo繭型牛仔褲

女裝繭型牛仔褲

價錢：$299

價格親民卻擁有高質感，難怪會迅速成為網友們的必入手單品。

SHOP NOW

Uniqlo繭型牛仔褲

秋冬必買UNIQLO神褲推介

UNIQLO神褲推介：男女通用 彈性輕便九分褲

特價：$149｜ 價錢：$199

以棉質布料打造而成，搭配水洗工藝展現自然隨性感。側縫線條設計經典俐落，休閒窄口版型適合日常外出或居家穿著，腰部橡筋與抽繩讓穿脫更方便。

SHOP NOW

Uniqlo繭型牛仔褲

UNIQLO神褲推介：男女通用 燈芯絨工裝褲

價錢：$249

軍旅風格結合工裝元素，腰部設計帶有腰帶環與抽繩，方便調整。燈芯絨材質質地柔軟，褲腳抽繩還能自由改變褲型，穿搭變化更靈活。

SHOP NOW

Uniqlo繭型牛仔褲

UNIQLO神褲推介：女裝 針織羅紋長褲

價錢：$149

曾被網友譽為「顯翹臀神器」的必買單品，針織材質觸感柔軟，寬腰頭加上外側抽繩的設計，既舒適又能修飾腰線，難怪一直受到女生追捧。

SHOP NOW

女裝 針織羅紋長褲

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲

「底褲髮夾」日本爆紅？Jenny Fax大膽設計掀話題，這款內褲頭飾真的會夾在頭上嗎？

「Hermès平替環保袋」超火紅！Ball & Chain以外，日本女生搶著用LA COUSETTE