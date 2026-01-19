曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
UNIQLO「BB穿搭公式」是什麼？春季新品巡禮：$399大熱巴恩風外套＋$299超好著Baggy/Barrel褲組合
新一年加上又就來農曆新年，品牌開季之餘，好多時尚人都來添新裝。UNIQLO 2026春夏系列都已經上場，今季繼續有好多基本百搭服飾讓大家mix and match，包括色彩繽紛的多巴胺服飾，也有近期大流行的「巴恩風Barn Style」。有趣在於發現品牌在推一個叫做「BB穿搭公式」，不是寶寶BB的意思，而是湊上Barn Style巴恩風熱潮再配搭今期流行的褲子，一起來看看！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
UNIQLO今年繼續有好多設計師聯名上架，前陣子才見到GU宣布有前Marni創意總監加盟上任，並會在2026秋季在UNIQLO出聯名，一開年就已經來個震撼設計師聯名預告，相信今年都會有好多聯名作品陸續上架。
在期待更多話題聯名之際，可以先留意UNIQLO初春的服飾，有大熱的「多巴胺色彩」風潮服裝，包括牛津寬版恤衫、寬鬆恤衫、柔軟針織衫及多款外套，服飾引入全新色盤，包括這年度大熱的溫柔Baby Blue、春季不能缺少的浪漫櫻花粉以及明亮的雞蛋黃色。另外薄荷綠也是搶眼之色，很多大品牌近期都大推這款色的單品，用來點綴造型也是不錯。
到了「巴恩風Barn Style」這字眼近期很常見，這種中性又有型的穿搭風格，在歐美經已由一眾話題名人，如Hailey Bieber、Kendall Jenner帶領穿起。
巴恩風穿搭重點可以由外套入手，UNIQLO新季有推出以復古飛行外套為靈感的哈靈頓外套，外型簡約俐落，用來配搭Baggy Jeans或是繭形牛仔褲Barrel褲也很好看，這就是UNIQLO所謂的「BB穿搭公式」，Barn＋Baggy/Barrel，就穿出很多款春季穿搭組合。
女裝 / 男女通用 工裝短版外套 483807 $399
女裝 工裝短版外套 484664 $399
值得一提是UNIQLO的Baggy Jeans以及Barrel Pants的版型都很適合亞洲人穿，那垂墜設計以及褲的弧度，不會太累贅，同時又修到腰臀與腿的比例，顯腰細與修長，小編自己也是UNIQLO的Baggy Jeans以及Barrel Pants的忠粉，深藍與淺藍款都有，日常穿搭必備，春夏目標是白或是杏色款！
女裝 / 男女通用 BAGGY 錐形牛仔褲 (褲內襠長 75cm) 479000 / 482280 $299
女裝 / 男女通用 繭形褲 (褲內襠長 70-72cm) 475344 / 483722 / 482287 $249
對於160cm或以下的朋友來說，褲子會長一點，想修短的話，未必需要去到改褲腳，因為改了有機會那個垂墜版型又不同，建議可以用扣針扣褲腳，或者褶一下褲腳亦可，不行才去門店問修褲腳也可。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
PUMA新年「黑色雙皮扣鞋」很搶手！3款馬年新鞋詢問度超高，深紫色仿馬毛Speedcat上架
趙露思《許我耀眼》閃令令ANTEPRIMA手袋，最新Mini Boxxie Wirebag亮相
其他人也在看
大寒2026｜最後進補黃金期！楊明霞中醫教「早睡遲起」養陽氣 推介1款暖身湯水+4大必按穴位
大寒2026｜最後進補黃金期！楊明霞中醫教「早睡遲起」養陽氣 推介1款暖身湯水+4大必按穴位；不知不覺我們迎來了二十四節氣中的最後一個章節——「大寒」。雖然名為「大寒」，但原來這段時間未必是全年度最凍，卻是人體進補的「最後召集」！錯過了這個時機，身體就難以打好底子迎接春天。今次特別整合了註冊中醫師楊明霞的獨門秘訣，由暖身湯水到只需動動手指的穴位按摩，助你把握這個轉季關鍵期，驅寒護體，以最佳狀態過渡至春分。Yahoo Food ・ 8 小時前
帶貨女王Jennie、Lisa都加持Margiela，這5款單品在2026年要進駐時尚迷衣櫃
從金唱片紅毯到釜山電影節，Jennie 與 Lisa 先後穿上 Maison Margiela 的 2025 秋冬高訂系列，成功引爆網絡熱議！無論是 Jennie 的驚艷紅裙，還是 Lisa 的精緻刺繡透視裙，都讓人過目不忘。在這股熱度下，品牌的代表性經典設計，隨即躍升為 2026 年最值得投資的時尚單品！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
「Hermès版叉燒」、大寶冰室，從Threads爆紅貼文看「羊群心理」：人都會被潮流「牽著鼻子走」？｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
城中熱話之一的元朗大寶冰室，這家食店突然爆紅，引來無數人排隊朝聖。表面上看，這似乎只是一場美食熱潮，但若深入剖析，我們會發現其中隱藏著有趣的心理機制，例如「羊群心理」（herd mentality）。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖
老字號茶樓「蓮香樓」屹立中環近百年，曾因不同原因數次結業，最後由現時蓮香樓負責人黃熙仁於2024年4月於原址重開，既保留傳統點心車文化，同時在地舖加設手搖茶飲店。但事隔不足兩年，蓮香樓日前宣布，隨着現址即將拆卸重建「 蓮香樓將於2026年4月移師到德輔道中249-251號東寧大廈 」，衷心感謝大家陪伴走過99年時光。Yahoo Food ・ 8 小時前
Coach激減低至22折！34折買斷貨王Brooklyn、$441買到銀包、大容量返工袋$1,733入手
Coach於1941年創立於紐約，以精湛的皮革工藝與經典美式風格聞名全球，並以「Accessible Luxury」為品牌定位。近年來，Coach積極推動年輕化，並持續推動永續時尚理念，強調(Re)Loved計劃，為舊物與殘痕注入新生命。這些新動向不僅彰顯了Coach的創新與包容，更進一步鞏固其「Accessible Luxury」的定位。目前正值Zalora年度最強優惠，Coach多款人氣精選低至22折！經典的Brooklyn系列、實用度滿分的銀包，以及長期斷貨、上班族最愛的大容量Totebag，都能以超抵價入手：Brooklyn手袋只需34折即可擁有，銀包低至$441，而大容量返工Totebag更能以親民價$1,732入手。這波折扣不僅讓你以超值價格擁有Coach的高質皮革精品，更是兼顧時尚與實用的絕佳良機。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
李施嬅復合再分手，從她的選擇看愛情：是「重新開始」，還是「重蹈覆轍」？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
早前藝人李施嬅在節目「再見愛人5」中坦誠分享與伴侶車崇健的感情波折，由公開指責到最後決定重新開始，有些網民祝福亦有些網民覺得李施嬅做錯決定。作為感情教練，我看到的並不僅是一則娛樂新聞，而是無數男女在關係中掙扎的縮影：當一段關係出現了裂痕，甚至充滿「紅旗」（Red Flags）時，我們應該相信對方的「改過自新」，還是勇敢地「及時止蝕」？Yahoo Style HK ・ 7 小時前
The Row手袋劈價低至5折！$6,020入手Imogen「小廢包」/焦糖色小方盒The Ray也有平
名牌手袋迷們一定都有留意Quiet Luxury頂流The Row，這個品牌沒有搶眼的標誌，專注於設計頂級材質與極簡線條的質感手袋。低調簡約而具獨特性的設計，吸引了大批時尚愛好者。因其價格定位較高，而且品質上乘，不少人都認為其是下一個「Hermes」。之前一直觀望The Row手袋，不敢隨意下手的人有福了，Mytheresa促銷又來了，這次將The Row熱賣款如To Go、Sofia、Ray等加入折上折優惠中，最低$6,020可入手，手袋迷們快衝吧！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
專訪｜曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾：好似個翻唱歌手，唔係職業歌手
曾比特（Mike）出道憑〈我不如〉、〈我不是邱比特〉等歌曲深入民心，然而之後重心轉往內地發展，多唱翻唱歌。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
恒生廣告成熱話 虛擬KOL Hazel 係時候「恒新」？
近日恒生廣告因有「缺憾美」而成為市場熱話，加上寫手親自「拆彈」回應網民，連同舊口號「恒變 生無限」都成為Threads網民爭相討論對象，獲網民多方解讀，一洗早前因私有化的籲論影響。事實上，數年前恒生更是本港首間勇敢推出虛擬KOL的銀行，在AI助理、AI客服盛行的今天， Hazel也是創舉之作，未知會否再度投入資源，以今天的AI科技日新月異，Hazel甚至可以模擬女聲唱出《天命最高》Yahoo財經 ・ 3 小時前
幸福是什麼？哈佛醫學院以80年時間定義「幸福」，歸納7個方向：不是來自金錢、名聲或外貌
幸福到底是甚麼？幸福真的有方程式嗎？1938 年哈佛醫學院開始進行關於幸福的研究，追蹤兩組年輕男性並希望找出導向幸福的奧秘。持續 80 年的研究，歸納出 7 個走向幸福的目標，一起來看看數據中的「幸福」定義吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Pizza Hut破天荒推一人餐買一送一！9款人氣主食自由配 最平$33食飽一餐
新年「使凸咗」救星到！如果大家銀包因為早前的節慶活動而「大出血」，Pizza Hut這次史無前例的買一送一優惠就可以拯救預算不夠的各位。由即日起至2月11日，Pizza Hut破天荒推出全日供應的一人餐買一送一限時優惠 。這次活動不但覆蓋全線外賣自取及外送速遞，連指定的35間堂食分店都同樣適用，讓大家不論是想在辦公室快速解決午餐，還是約朋友坐低慢慢歎，都能以超高CP值享用美食！Yahoo Food ・ 6 小時前
賽馬會向全運會得獎運動員頒贈逾1100萬元獎金
【Now新聞台】香港賽馬會向全運會得獎的港隊運動員頒贈超過1100萬元獎金，張家朗期望香港能舉辨更多大型國際賽事，讓市民入場支持香港運動員。港隊在全運會創下歷史佳績，一共獲得19面獎牌，賽馬會透過優秀運動員獎勵計劃，向港隊運動員頒贈超過1100萬元獎金。政務司司長陳國基、文體旅局局長羅淑佩向運動員頒贈支票，包括摘下兩金兩銅的何詩蓓獲得180萬元現金獎勵，奪得三面金牌的李思穎亦獲得225萬元現金獎勵。港隊單車代表李思穎：「我一部分獎金都會分給隊友，隊友的功勞及幫助亦都有很多，其次都是儲起來。亞運會目標都是與今次全運會一樣，都是這三個項目為我發展目標，哪個為主項仍未確定。」香港一共承辦全運會8項賽事，包括劍擊取得一金一銅的港隊劍擊代表張家朗，期望香港能舉辦更多大型國際賽事。港隊劍擊代表張家朗：「剛剛全運會在啟德場地各方面做得很好，甚至可能之前世界盃比較其他分站世界盃，我覺得(香港)做得更好。在香港舉行大型比賽，對我們來說很好的機會，亦讓香港市民能現場看，不像其他比賽直播，我覺得很好的機會，對我們來說需要珍惜的機會。」巴黎奧運金牌得主兼立法會旅遊界議員江旻憓亦有出席活動。港隊劍擊代表佘繕妡：now.com 新聞 ・ 1 天前
內地今年首場寒潮殺到！北方多地暴雪＋高速公路封閉｜香港「大寒」急降至12度
2026 年首場強烈寒潮正式侵襲內地，北方多個省份已遭遇大範圍暴雪，交通受嚴重影響。中央氣象台已升級寒潮黃色預警，預計這股強烈冷空氣將持續南下。適逢明日為二十四節氣中的「大寒」，本港氣溫亦將下跌，由溫暖轉為寒冷，計劃北上或本地郊遊的朋友務必留意。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
2026尿袋上飛機要識睇：mAh / Wh 點計數？行動電源被禁，飛機上如何充電？Belkin、小米、Anker 電源推薦（更新內地民航處最新規定）
早前韓國有航機因行動電源導致行李艙起火，引發了航空安全規定加強。那麼如何知道行動電源是否可以上機？還有沒有其他規定要遵守？本文會逐一講給大家知。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 3 小時前
煎餅食譜｜櫻花蝦蘿蔔絲煎餅
呢款蘿蔔絲煎餅可以話係煎蘿蔔糕及炸油糍的混合簡易版，不妨一試Cook1Cook煮一煮 ・ 8 小時前
投資客炒荃灣中心11個月賺105萬 成交價較估價高14％
剛周末大型新盤再開賣，二手交投仍有雙位數水平。短炒獲利個案持續，資深投資者呂宇健Ken Sir持有的荃灣中心剛以420萬元沽出，持貨11個月，帳面獲利105萬元或約33％。BossMind ・ 5 小時前
傳姜濤約滿轉會 陳卓賢自爆合約比其他成員長
男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨晚（16日）到銅鑼灣出席品牌活動，吸引大批粉絲應援，他走近粉絲打招呼答謝支持，令粉絲相當開心。Ian剛到澳洲出席音樂監製陳考威與前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）婚禮，指婚禮相當感動，畫面相當有愛，令人從心底裏笑出來。問到可有被婚禮感染希望拍拖和結婚﹖他笑說：「反而啟發咗我喺回程嘅飛機上寫咗一首婚禮嘅主題曲，諗起自己婚禮播咩歌呢，不如自己寫一首，所以有咁嘅靈感，已經寫咗半首。（寫嚟送畀另一半？）冇呀，依家係冇嘅（指拍拖），想呢首歌成為大家婚禮嘅歌。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
香港馬拉松｜截至下午4時共59名跑手需送院 兩人危殆(謝欣桐報道)
【Now新聞台】截至下午4時，超過1500名跑手受傷、59人需要送院，其中兩名跑手情況危殆。在西隧港島出口，一名半馬選手一度失去意識，臉上有血漬，救護員施行心肺復甦法，並使用心臟除顫器AED機，急救維持了約兩分鐘。男跑手甦醒，更試圖站起來繼續比賽，被救護員喝止，之後男子坐上擔架床，被抬上救護車。律敦治醫院接收了幾名傷者，一名58歲男跑手心臟不適，由擔架床送院，救護員用自動心外壓機為他急救。另一名男傷者需要戴上呼吸器搶救，亦有男傷者額角和鼻樑受傷，披著保暖毯、坐輪椅入院。渣馬醫療事務總主任林建群：「其中三人特別嚴重，分別發生於十公里東區走廊，第二位在崇光百貨的門口，第三位在西隧的出口，三個地方也有，沒有特別在哪個地方。這三位也比較嚴重，需要現場急救，包括心肺復甦、除顫，以及送院接受進一步治療。」大會在比賽沿途設有急救站，有醫療輔助隊成員為有需要傷者治療。 #要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
茶記筷子筒「頭向上vs向下」大激鬥！網民揭筒底暗黑真相 怕污糟教路做多1步最實際
近日有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」出帖，詢問網友平常在外食飯見到的筷子筒，多數會揀筷子向上還是向下的進食。帖文獲得多名網友回覆解釋，反應熱烈，大多數網友果不其然都是揀「向上」，只因害怕筒底極度骯髒，更有網友一言驚醒夢中人，指正正就是因為筒底骯髒，所以筷子才會倒插筒內；不過有網友就選擇「向下」，只因筷子暴露於空氣之中會有細菌，食客談天時的口沫唾液橫飛都會令「向上」的筷子惹到，所以不論如何，都會自行先抹一抹，或先浸於熱水就最穩陣！讀者們，不知你們如何選擇？Yahoo Food ・ 7 小時前