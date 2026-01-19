Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

UNIQLO「BB穿搭公式」是什麼？春季新品巡禮：$399大熱巴恩風外套＋$299超好著Baggy/Barrel褲組合

新一年加上又就來農曆新年，品牌開季之餘，好多時尚人都來添新裝。UNIQLO 2026春夏系列都已經上場，今季繼續有好多基本百搭服飾讓大家mix and match，包括色彩繽紛的多巴胺服飾，也有近期大流行的「巴恩風Barn Style」。有趣在於發現品牌在推一個叫做「BB穿搭公式」，不是寶寶BB的意思，而是湊上Barn Style巴恩風熱潮再配搭今期流行的褲子，一起來看看！

UNIQLO今年繼續有好多設計師聯名上架，前陣子才見到GU宣布有前Marni創意總監加盟上任，並會在2026秋季在UNIQLO出聯名，一開年就已經來個震撼設計師聯名預告，相信今年都會有好多聯名作品陸續上架。

在期待更多話題聯名之際，可以先留意UNIQLO初春的服飾，有大熱的「多巴胺色彩」風潮服裝，包括牛津寬版恤衫、寬鬆恤衫、柔軟針織衫及多款外套，服飾引入全新色盤，包括這年度大熱的溫柔Baby Blue、春季不能缺少的浪漫櫻花粉以及明亮的雞蛋黃色。另外薄荷綠也是搶眼之色，很多大品牌近期都大推這款色的單品，用來點綴造型也是不錯。

到了「巴恩風Barn Style」這字眼近期很常見，這種中性又有型的穿搭風格，在歐美經已由一眾話題名人，如Hailey Bieber、Kendall Jenner帶領穿起。

巴恩風穿搭重點可以由外套入手，UNIQLO新季有推出以復古飛行外套為靈感的哈靈頓外套，外型簡約俐落，用來配搭Baggy Jeans或是繭形牛仔褲Barrel褲也很好看，這就是UNIQLO所謂的「BB穿搭公式」，Barn＋Baggy/Barrel，就穿出很多款春季穿搭組合。

女裝 / 男女通用 工裝短版外套 483807 $399

值得一提是UNIQLO的Baggy Jeans以及Barrel Pants的版型都很適合亞洲人穿，那垂墜設計以及褲的弧度，不會太累贅，同時又修到腰臀與腿的比例，顯腰細與修長，小編自己也是UNIQLO的Baggy Jeans以及Barrel Pants的忠粉，深藍與淺藍款都有，日常穿搭必備，春夏目標是白或是杏色款！

對於160cm或以下的朋友來說，褲子會長一點，想修短的話，未必需要去到改褲腳，因為改了有機會那個垂墜版型又不同，建議可以用扣針扣褲腳，或者褶一下褲腳亦可，不行才去門店問修褲腳也可。

