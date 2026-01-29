Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Uniqlo羽絨外套天氣急跌超搶手！日本店員超推薦4款羽絨外套，保暖時尚又不臃腫

天氣一轉涼，又時候出動羽絨外套了！Uniqlo的羽絨款式選擇多，最近更有日本店員分享心水推薦。雖然長身款式未必適合香港，但以下幾款兼具功能與時尚感的設計，性價比高，部分款式更有減價，正是趁機入手的大好時機！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

1. 日系「Hot Nerd」文青風 - 女裝 蓬鬆柔軟羽絨外套 479212（特價：$399；原價：$699）

SHOP NOW

廣告 廣告

女裝蓬鬆柔軟羽絨外套（HK$699）

表面採用奈米級纖維技術，觸感順滑有質感。下擺的橡筋可以自行調節鬆緊，防風又顯腰身。前襟的拉鍊加按扣設計，即使不拉上拉鏈只扣鈕扣，也能打造隨性的層次感，不妨試試搭配簡約的襯衫跟直腳褲，營造時下流行的「知識份子」穿搭風！

2. 全能運動機能款 - 女裝 無縫羽絨連帽外套 478577（特價：$599；原價：$799）

SHOP NOW

無縫羽絨連帽外套（原價HK$799）

無縫線設計能鎖住暖空氣，750蓬鬆度的高品質羽絨保暖力強。它具備高度防潑水機能，領口和口袋內側等細節採用搖粒絨，增添溫暖。這款外套機能十足，適合在濕冷天氣進行户外活動時穿著，搭配運動褲就很有型，特別適合偏愛運動時尚的你。

3. 立體修身必入 - 男裝 無縫羽絨連帽外套 470077 / 478279（特價：$599；原價：$799）

SHOP NOW

男裝無縫羽絨連帽外套（原價HK$799）

同樣採用750蓬鬆度羽絨和防潑水加工，它的立體剪裁連帽和領口設計能防止冷風灌入，腰部口袋的縫線設計巧妙，讓外套看起來更俐落不臃腫，很適合講求線條感的男士日常上班搭配。

4. 男女通用百搭款 - 男女通用 Hybrid 羽絨連帽外套 478277（特價：$599；原價：$799）

SHOP NOW

Uniqlo羽絨外套天氣急跌要出動！日本店員超推薦4款羽絨外套，保暖時尚又不臃腫

採用貼心的「分區」設計，在需要保暖的部位使用高品質羽絨，在需要修身線條的部位則改用吸濕發熱的鋪棉。背部內側特別用了透氣網布，減少悶熱感。讓外套更輕便靈活，適合香港變化不定的天氣，輕鬆應付整日不同場合。

UNIQLO羽絨/超輕型羽絨專頁

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

《單身即地獄5》Netflix火辣上線！成員介紹＋IG公開，「田徑界Karina」金敏智搶先引起討論

《愛情怎麼翻譯？》金宣虎高允貞Netflix韓劇一口氣12集上架！靚人靚景輕鬆愛情小品，浪漫到令人想戀愛

《不良一族尋愛記》Netflix爆紅日本戀綜，11位前不良少年少女學習戀愛：創傷如何影響著愛的給予與接收能力｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》