UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛
最近各大社交平台瘋傳的「UNIQLO迷你羽絨背心」超萌登場！這件掌心大小的袖珍版，正是PUFFTECH系列的縮小版，圓潤可愛如玩具，可當掛包吊飾、套水杯、給公仔當小外套穿都超療癒！
原來這是中國大陸市場限定贈品，購買指定PUFFTECH羽絨外套滿額即送（非公開販售），港台目前無緣入手。限量不賣的稀有度，讓它瞬間變身冬日最強打卡神器！
高圓圓「藍啡拼」顏色組合穿搭被問爆！同款Lemaire手袋、New Balance鞋子請筆記下來
張曼玉擔任MO&Co.全球形象大使！「曼玉式時尚」黑白造型照，示範高級從容穿搭趕快收藏
小花阮嘉敏Boxing Day派寫真福利 高難度甫士好腰力
【on.cc東網專訊】無綫小花阮嘉敏（Mandy）昨日（26日）在社交平台分享一輯新相，大晒苗條身材！她身穿着黑色的連身衣，腳踩高跟鞋之餘還展露出自己的修長美腿，她的前同事利穎怡也留言：「點解可以咁瘦，羨慕！」鄧伊婷也說：「條纖腰咁有力」，關嘉敏還說：「呢啲動作東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
台灣7級地震知名綜藝節目中斷錄影 11藝人尖叫護頭逃生
【on.cc東網專訊】台灣東北部的宜蘭外海，昨晚（27日）11時05分，發生7級地震，幾乎全台感受震盪。當時綜藝節目《週末最強大》正在錄影，綜藝大哥胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲、楊繡惠、白雲等11名藝人與工作人員察覺不對勁，即伸手護住頭部，一邊大嗌「遠離燈架」一邊離開攝東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
「前夫」Edan早知小儀婚事 讚「情敵」：玉樹臨風！
人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚（26日）到中環出席活動，談到頭號雀屎（粉絲暱稱）阮小儀（小儀）宣布婚訊，Edan直言小儀早已告知他婚事，惟沒有説明日子，很替對方高慶，他笑謂：「我變成前夫，好替佢開心，作為前夫，佢事前都有通知我，問准咗我，哈哈！佢完成婚禮都即時通知我。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
新城勁爆︱鍾柔美洩「蜜」後首露面 親揭與劉展霆關係
《新城勁爆頒獎禮2025》今日舉行，其中薛家燕率領一眾歌手合唱張學友的《祝福》，獻給宏福苑災民，當中「聲夢小花」鍾柔美（Yumi)更是疑錯手Post...東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
呂慧儀化身電單車手 親身上陣勁有型
【on.cc東網專訊】藝人呂慧儀憑《愛．回家之開心速遞》演「熊若水」一角深入民心，日前《愛．回家》其中一集劇情中，呂慧儀化身電單車手勇救由林淑敏飾演的龍力蓮。其後，呂慧儀亦在社交平台分享揸電單車照，原來她並沒有用替身，而是其親身上陣拍攝，她發文表示：「考電單車牌東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
《Stranger Things》戲假情真的一對、近10年愛情長跑！解構Natalia Dyer和Charlie Heaton超有默契情侶裝穿搭
《Stranger Things》（怪奇物語）第5季前半部正式在Netflix上線，飾演「Nancy Wheeler」的Natalia Dyer和「Jonathan Byers」的Charlie Heaton這對戲假情真的情侶檔再次引起關注，兩人最初傳出交往是2016年9月，2019年Natalia Dyer才在訪問中間接承認拍拖，「和一起回家的人一起工作是一件有趣的事。我們彼此之間的相處真的很舒服，所以可以玩得更開心，更放開去演戲，也可以事先討論。」（It’s an interesting thing to work with somebody who you go home with. It’s always really fun. We’re really comfortable with each other, so we can play and feel more free, and we can talk about it before），細看兩人出席活動的情侶穿搭，發現他們真的好登對呢！ 2019年9月 Natalia Dyer和Charlie Heaton穿著ThomELLE.com.hk ・ 1 天前
許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇
許光漢日前在台北出席電影《他年她日》預售票見面會，在活動現場許光漢被粉絲們問及，推介香港什麼美食，倒是主持幽默地反問要問一個台灣人香港好吃的？女主角袁澧林即時向許光漢作出救援，推介位於佐敦廟街的豪記。袁澧林更表示，是她自己發現這個好店，更吸引了很多幕前的人都會去吃！Yahoo Food ・ 1 天前
《復仇者聯盟 5》《沙丘瀚戰 3》下年同日上映打對台 「尚氣」急發聲
【on.cc東網專訊】荷里活大片打對台過往經常出現，最經典例子就是2023年兩部風格南轅北轍的《Barbie芭比》（Barbie）與《奧本海默》（Oppenheimer）於暑假期間同日上映而掀起「芭比海默」效應，結果兩片同樣票房大賣。事隔3年，這個情況將再次出現東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
南珉貞無預警晒「求婚照」 真相曝光冧到暈
【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員南珉貞，日前無預警晒出求婚美照，只見在高級餐廳，手捧著一束紅色玫瑰花的她，表情嬌羞低頭露出微笑道：「第一次在台灣度過的2025年聖誕節，成為我心中最難忘的回憶之一」，不少網友以為她被神秘男友求婚東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
陳欣茵帶愛貓公園野餐 寵物生日P超重儀式感
【on.cc東網專訊】藝人陳欣茵一向是愛貓之人，分別飼養了一隻暹羅貓「彭彭」及一隻緬因Mix唐貓「丁滿」，日前適逢是佳節與「彭彭」的一歲生日，陳欣茵在社交平台晒出與愛貓們共度一日的照片，從相中可見，中午時她先以索引繩及寵物袋帶同貓貓到公園野餐，自己欣賞美景及進食東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
應屆港姐亞軍施宇琪宣布訂婚 自揭男友12月雪地求婚曬巨型鑽戒
2025仲有幾日就完，繼日前小儀發文宣布已婚，娛樂圈再有好消息。應屆香港小姐施宇琪 (Angela）今日（28日）於社交平台發文回顧2025年，當中包括完成馬拉松及參選港姐等等，去到12月回顧，更驚喜透露訂婚消息。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
青馬大橋男子危坐壆邊突躍下 救援船隻救起送院不治
【on.cc東網專訊】青馬大橋有人跳橋亡。今晨(27日)11時51分，青馬大橋往機場方向，一名姓洪(53歲)男子突然跨越大橋近中段位置的圍欄，危坐橋邊壆位。救援人員接報趕至，嘗試勸喻事主返回安全位置，惟他一直聽而不聞，其後突然一躍而下。事主由救援船隻救起，旋即被on.cc 東網 ・ 1 天前
爆一爆｜年尾頻撲水 周大福企業露底（Louise）
經過中環海濱，看見四叔生前以$500億投下的中環旗艦地標，正式命名為「Central Yards」不禁要說聲「世上只有爸爸好」。這個摸頂之作，曾一道令銀行界擔憂恒基（0012.HK）的債務水平並與新世界（0017.HK）齊名。不過，四叔仙遊前私人借咗$600億俾恒基（0012.HK），彰顯四叔對公司的承諾令股東及銀行都鬆一口氣，亦睇到四叔家族嘅私人錢包幾咁「叠」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
結束12年愛情長跑 46歲堂本光一結婚對象疑係佢！
日本前組合KinKi Kids改名DOMOTO後，46歲成員堂本光一今日(28日)透過STARTO ENTERTAINMENT官網宣布結婚，繼去年1月成家立室的隊友堂本剛後，組合兩人都成為人夫。雖然光一沒有交代老婆身分，但據知對方正是與他拍拖逾12年、今年9月引退的前女星佐藤惠。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
兩名港人烏克蘭戰死 入境處確認接獲家屬求助
【Now新聞台】俄烏戰爭持續，有指為烏軍作戰的兩名港人在當地執行任務期間遇襲身亡，本港入境處確認接獲求助，正了解事件。 據了解，兩名港人分別23及30歲，上月抵達烏克蘭。入境處回覆查詢表示，接獲相關求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括有關人士身份，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方稱，會繼續與公署大使館及當事人家屬保持聯繫，積極跟進事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
星學者：海南封關倒逼港再定位
經過7年籌備，海南自由貿易港於12月18日正式啟動全島封關。封關後，海南全島將建成獨立海關特殊區域，實施「一線放開、二線管住、島內自由」運作模式。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚在接受《信報》特約記者採訪時表示，海南自貿港既是高水準開放試驗區、壓力測試區，也為整個中國更大規模的開放探索一條制度化的新路，對香港而言，也是重新自我定位的一種倒逼和提醒。信報財經新聞 ・ 2 天前
網上熱話｜年輕人使用麥當勞送餐服務引公審？顧客應否使用惹熱議 網民意見一面倒
近年麥當勞推出送餐服務，顧客自助點餐時，可以選擇要求店員送餐。雖然此服務便利了顧客，但亦有人質疑服務被濫用。日前，有人在社交平台發文，討論年輕人是否應該使用送餐服務，引來網民熱烈討論。綜合網民意見，大部分網民均認為使用送餐服務並無不妥，只要餐廳推出服務，不論任何年齡層都可使用。亦有網民表示，此服務尤其便利了「一人顧客」am730 ・ 8 小時前
珍惜生命｜赤柱東頭懲教所懲教助理上吊 送院不治
今日（12月28日）下午約1時57分，赤柱東頭灣道70號東頭懲教所發生懷疑自殺事件。一名男職員在所內上吊，被發現時已陷入昏迷。救護員接報到場後，立即使用自動心外壓機進行急救，並將事主送往東區醫院搶救。惟延至下午約3時15分，該名職員最終不治。 懲教署︰會向家屬提供協助 懲教署回覆指，事主為任職東頭懲教所的一am730 ・ 10 小時前
【McDonald's】指定超值早晨套餐減$5、指定超值套餐減$8
麥當勞App一連三日帶來終極2025壓軸優惠，12月29日至12月31日期間，指定超值早晨套餐減$5、指定超值套餐減$8！YAHOO著數 ・ 10 小時前
馬鞍山有市區的士衝紅燈撞死過路狗狗 肇事司機不顧而去
【動物專訊】緊急緝兇！一隻哥基犬昨日（12月27日）清晨6時20分左右在馬鞍山恆泰路隨主人在行人過路燈綠燈過馬路時，慘被一輛衝紅燈的紅色的士撞到輾過，當場身亡，據目擊者所述，肇事的士事不但沒有停車，但即場逃跑不顧而去。狗主已經報警，現急尋拍攝到當時情況的目擊證據，盼將兇徒繩之於法，為慘死狗狗討回公道。 知情者對本報表示，當日清晨6時20至25分左右，有叔叔與狗狗在馬鞍山恆泰路臨近迴旋處出口的士站斑馬線位，於行人過路燈綠燈時過馬路，怎料一輛紅色的士竟衝紅燈直接撞到和輾過狗狗，狗狗慘被撞出幾米外，肚子及下半身有輪軚印，在狗狗後面的狗主也幾乎被撞到，而該的士撞死狗狗後更不顧而去。 他表示，當時看到那叔叔在馬路中心看著狗狗哭，有好心人幫他報警，並聯絡了他幫忙，他到場時狗狗已經離世。 他又表示，警方到場指事發位置沒有閉路電視，因此在附近貼上告示，尋找更多目擊證據。不幸離世狗狗名叫Youmi，是只得4歲的狗女，平時非常聽話，會跟着人行走及會聽指令，希望有人拍攝到事發經過，提供證據去緝拿兇徒。 根據《道理交通條例》，衝紅燈罪行有機會觸犯「危險駕駛」罪，如經公訴定罪，最高罰款2萬元及監禁3年。 另根據香港動物報 ・ 16 小時前