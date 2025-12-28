UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛

最近各大社交平台瘋傳的「UNIQLO迷你羽絨背心」超萌登場！這件掌心大小的袖珍版，正是PUFFTECH系列的縮小版，圓潤可愛如玩具，可當掛包吊飾、套水杯、給公仔當小外套穿都超療癒！

（小紅書圖片）

（小紅書圖片）

原來這是中國大陸市場限定贈品，購買指定PUFFTECH羽絨外套滿額即送（非公開販售），港台目前無緣入手。限量不賣的稀有度，讓它瞬間變身冬日最強打卡神器！

（小紅書圖片）

（小紅書圖片）

UNIQLO:C 2026春夏聯名「極簡控」要衝！$249衛衣、繭型褲，百搭設計＋高級配色俘虜時尚迷

