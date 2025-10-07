中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
褲子鬆垮垮兼「拖地」？學會UNIQLO兩大神技，褲子秒變超合身：
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」
買到心儀的褲子卻發現穿起來不合身，往往讓人既失望又苦惱。以簡約設計與高CP值著稱的UNIQLO最近就在官方Instagram分享了一段影片，親自示範兩種快速改善褲頭以及褲長的方法，讓褲子立刻達到理想效果，不必再花錢改褲。
褲頭、褲長調整法1. 褲頭過鬆「這樣做」
首先針對褲頭過鬆的問題，千萬不要直接以普通方式穿腰帶，否則會顯得「肚漲漲」。應將腰帶先穿過褲頭皮帶環，再繞過褲頭鈕釦洞口，最後繫上皮帶。
這樣的綁法能讓褲子更貼合，褲頭不再鬆垮皺巴，整體線條也更俐落。許多網友看完後直呼神奇，甚至笑稱：「這下再也不用送去改衣店了」。
褲頭、褲長調整法2. 褲子過長「這樣做」
至於褲子過長的困擾，UNIQLO則建議利用別針快速解決。首先，將褲管折至理想長度，然後把別針固定在內折處中央，再將褲腳整理平順。這樣不僅能避免褲腳拖地，還能維持自然的修身效果，從外面看完全看不出任何破綻。
影片一出，立刻引起網友熱議，不少網民留言驚嘆：「原來褲子也能這樣調整！」大部分網友都表示這兩招確實實用，讓褲子瞬間「起死回生」。
UNIQLO高CP值皮帶推薦
UNIQLO皮帶推薦1. 女裝 真皮皮帶
價錢：$199
這款皮帶以100%真皮打造，隨著時間與使用會愈加柔順，展現自然光澤。設計上加入粗壓紋理，營造出休閒隨性的氛圍。仿舊馬鞍造型扣環則增添復古味道，非常適合搭配簡單牛仔褲或寬褲。
UNIQLO皮帶推薦2. 女裝 真皮皮帶
價錢：$199
這款設計最大亮點是可替換扣環與雙面配色，等於一條皮帶可變換兩種風格。柔滑的真皮材質加上復古感扣環，讓整體質感大大提升。不僅能搭配褲裝，還能繫在洋裝或外套上，瞬間變身裝飾腰帶，實用度滿分。
UNIQLO皮帶推薦3. 男裝 皮帶
價錢：$199
此款皮帶結合聚酯纖維與PU合成材質，並在底層選用牛皮革，兼具耐用與質感。簡約設計適合日常穿搭，無論是休閒還是商務場合，都能自然融入造型。
UNIQLO皮帶推薦4. 男裝 皮帶
價錢：$199
以60%聚酯纖維與40%橡筋混合編織而成，皮帶扣與頭尾部分選用真皮製造，提升整體耐用度。這款編織風格的皮帶帶有休閒時尚感，黑色款式更能百搭各種服飾，是日常造型的好選擇。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲
「底褲髮夾」日本爆紅？Jenny Fax大膽設計掀話題，這款內褲頭飾真的會夾在頭上嗎？
其他人也在看
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 1 天前
漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵
開業逾30年的「漢和韓國料理」主打韓式燒肉放題，曾因食物質素參差，以往一度被網民評為「劣食」餐廳之一，惟近日卻憑其高CP值成功翻生。近日，有網民於連登討論區發帖，以「漢和咁都返（翻）到生」為題，並貼出外藉YouTuber到訪「漢和」的片段。帖文一出，隨即引起網民熱議，不少人都表示「漢和」確實翻生有理。Yahoo Food ・ 9 小時前
63歲關之琳街頭被捕獲！大方合照「近拍仍看不見皺紋」 網驚豔：說30歲我都信
「香江第一美人」關之琳近日在香港街頭被民眾野生捕獲，63歲的真實狀態在零修圖鏡頭下依然令人驚豔，網友直呼「一點皺紋都沒有」，凍齡模樣引發熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 1 天前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
年輕人出國最愛去的國家Top８！不只日本韓國，「這地方」便宜好吃玩到瘋
時間來到大學畢業季，對許多學生而言，畢業旅行是為青春畫下句點的重要時刻。無論未來要繼續升學或進入職場，不少畢業生都想趁著離開校園前，和好友們一起出國走走，為青春留下難忘的回憶。那麼究竟有哪些畢旅國家最食尚玩家 ・ 1 天前
國慶長假｜黃金周內地旅客人數回升 特種兵拒Book酒店「窮遊」 尖沙咀縮營業時間應對
國慶黃金周為香港迎來旅遊高峰。入境處數據顯示，截至6日上午，累計內地旅客入境人數已破100萬。 截至5日晚上9時共有14.5萬人次內地旅客入境，即黃金周首5天錄得超過102萬人次內地旅客訪港。財政司長陳茂波在網誌中指，黃金周首4天內地訪港旅客達87.7萬人次，較去年增長超過7%，而本地零售業臨時總銷貨價值亦連續4個月錄得增長。高鐵西九龍站、福田口岸及羅湖成為主要入境通道，反映陸路交通仍是內地旅客來港首選。BossMind ・ 22 小時前
陳茂波：黃金周首四日內地訪港旅客人次按年升逾7% 海外旅客升逾30%
財政司司長陳茂波在網誌表示，黃金周首四日內地訪港旅客達87.7萬人次，按年上升超過7%，而海外旅客亦有約12.6萬人次，按年升超過30%。 他稱，在本地住宅物業市場趨穩、股市興旺、旅客持續增加等多個因素支持下，本地零售業的經營情況正逐步穩定。有80%受訪業界預期今年十一黃金周生意額會錄得增長，部分更估計可有雙位數增幅。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
黃金周首五日累錄逾102萬人次內地旅客訪港 羅淑佩：景點入場人數增
根據入境處數字，截至昨日(5日)晚上9時，黃金周首五日累計錄得超過102萬人次內地旅客訪港。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩早前在電台節目中表示，酒店入住率達九成已幾乎成為常態，貴價酒店均住滿，旅客的景點和主題樂園的入場人數按年亦有增長。零售及餐飲業方面，業界透露今年巿況不錯。(sl/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
【A-1 Bakery】「超人氣」產品 7折大優惠日（只限07/10）
A-1 Bakery「超人氣」產品大優惠日又來了！於A-1 Bakery門市購買指定超人氣貨品即可享限時7折優惠，今個月優惠商品是裸麥提子合桃包，可以7折優惠價$21買到，商品數量有限，售完即止。優惠不適用於自動售賣機或網購店取服務，不可與「每月首星期日紅銀卡會員5%優惠」、VIP會員購物優惠、其他優惠及折扣同時使用。YAHOO著數 ・ 3 小時前
名對沖基金經理：美股處牛市末期爆發前夕 短期或迎強勁升浪
著名對沖基金經理、Tudor Investment創辦人瓊斯(Paul Tudor Jones)周一認為，美股正處於牛市末期的爆發階段前夕，短期內或將迎來一波強勁升浪。他計劃年底前持有黃金、加密貨幣及納斯達克科技股，以捕捉推動美股上漲的動力。 他指出，美股所有引發飆升的條件已齊備，足以觸發新一輪快速上漲，且認為此情況將再次出現，且可能比1999年科網泡沫爆破前更具爆炸性。瓊斯續稱，目前美股形勢與1999年科網泡沫爆破前相似，科技股急速上升、投機氣氛高漲，人工智能領域出現大量循環投資及供應商融資活動，令他感到不安；但目前美國的財政與貨幣政策仍較為寬鬆。 瓊斯形容，現階段的牛市往往充滿誘惑與風險，牛市最大漲幅通常出現在見頂前12個月；不過若想參與其中，必須腳步靈活，因為結局可能非常慘烈。他並不預期市場短期內見頂，而是相信將出現一輪由散戶及同時操作多空倉位的基金推動的「投機狂潮」，需要更多散戶買盤以及更多資金入場，才能推高股價至最終高峰。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
渾水專欄│為敗走舖市李根興獻上一計（渾水）
李根興唯有以實際行動，將個人財富投入基金，與投資者共擔風險，才能贏得信任，減緩贖回潮。公關手段救不了他，唯有決心和改革才是出路。 華麗的言辭和網絡曝光，能省則省吧。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
5個公務員職系收逾2萬申請 政務主任數目創4年新高
政府2025至26年度聯合招聘政務主任、二級行政主任等五個公務員學位職系，上周五截止接受申請，合共收到約20,700名申請人報名，是連續第三年收到超過2萬人申請。am730 ・ 3 小時前
黃埔美食2025〡10間紅磡黃埔美食推薦！超濃郁虎蝦濃湯麵/日式精緻定食/人氣芋圓
黃埔美食有乜好介紹？紅磡黃埔有人氣地標黃埔號，不論日景或夜景都有不一樣的景致，更有多間特色餐廳，一於襯著周末前往影相打卡，之後去海濱長廊吹吹海風，欣賞維港美景，黃埔海濱沿途一帶還有多間特色Cafe，想嘆杯咖啡或品嚐輕食最適合不過。最後再揀間餐廳，一邊睇靚景一邊品嚐美食，輕鬆渡過周末為身心充電。Yahoo Food ・ 1 天前
AMD暴漲 OpenAI或入股改寫晶片競局
人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 與超微 (AMD) 周一 (6 日) 達成重大合作，將讓 OpenAI 有機會持有這家晶片製造商高達 10% 的股權，同時展開規模龐大的 AI 晶片部署計畫。鉅亨網 ・ 21 小時前
周嘉洛生日撞正入行10周年 收祝福片勁感動
【on.cc東網專訊】藝人周嘉洛今日（7日）迎來30歲生日，今年適逢他入行10周年，其粉絲為他舉行生日會慶生兼慶祝出道10周年，壽星仔當日都有到現場跟粉絲們度過了一個愉快的中午。嘉洛受訪問時表示由於不是每年都可以夾到時間出席，也是近兩年才有生日會：「每年都好感恩東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
荃灣蜜雪冰城與Donki雪糕大腸菌群超標 食安中心勒令停售
香港食物安全中心於10月6日公佈，兩款雪糕樣本被驗出大腸菌群含量超出法例上限，兩間店分別為荃灣如心廣場的蜜雪冰城及海之戀商場內的Don Don Donki。食安中心指，涉事樣本結果顯示菌群水平未達法定標準，已立即下令停售相關產品，並要求商戶清理及加強衛生。Yahoo Food ・ 1 小時前
Siri真係偷聽你？蘋果遭法國調查
蘋果 (AAPL-US) 因數位助理 Siri 的錄音使用方式，正面臨法國檢方調查。巴黎檢察官辦公室周一 (6 日) 表示，案件已轉交給「打擊網路犯罪辦公室」進一步偵辦。鉅亨網 ・ 19 小時前