UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025

雙11優惠開始來衝擊大家了！UNIQLO也來推出雙11狂歡購，狂11月7日至11月13日舉行，超多人氣單品大減價，當中包括首次限定HEATTECH T恤由$99減至$79、超好穿的繭型長褲由$199減至$149，趁UNIQLO雙11優惠要衝了！

UNIQLO雙11優惠詳情：

日期：11月7日9am-11月13日

優惠：多款人氣產品減至$79起

按此看UNIQLO雙11優惠

天氣涼轉季又想買新衫，UNIQLO真的是不少小資一族的頭號品牌。雙11優惠裡，UNIQLO都有做特價，11月7日至13日登場。當中有好多衣櫃essentials減價，包括首次限定減的HEATTECH T恤，由$99減至$79；薄款設計PUFFTECH薄外套由$399減至$299；還有現在大流行「人腳一條」的繭型長褲，由$199減至$149，超好穿又修腿型，Yahoo購物專員本身都有藍色，都想趁現在雙11入手一條米白色（容易襯衫啊嘛～）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

同樣大流行的恤衫都有不少減價款，格仔款法蘭絨恤衫，由$199減至$149；短寬版法蘭絨恤衫更減至$99，別嫌棄格仔恤衫，很多韓星私下也是穿著格仔恤衫；短版恤衫更是「Miu Miu女孩」學園風必備的單品，趁現在有折入貨吧！

（官方圖片）

再推介留意UNIQLO:C，高級設計、親民價格，想穿出「高訂」氣質就靠這系列了！男裝外套挺好看，減至$499；牛仔恤衫可以當外套穿的款式減至$149. 還有張曼玉都有穿的「眼仔」Anya Hindmarch聯名款都有減至$79，真的沒有拒絕不買的理由，快與Shopping Buddy衝！

（張曼玉小紅書、UNIQLO圖片）

按此看UNIQLO雙11優惠

女裝 T1BOXY 寬版 T 恤 [短袖] 475526

特價：$79；原價：$99

SHOP NOW

女裝 T1BOXY 寬版 T 恤 [短袖] 475526

女裝 Slim 喇叭牛仔褲 (褲內襠長 74-78cm) 479003

特價：$199；原價：$299

SHOP NOW

女裝 Slim 喇叭牛仔褲 (褲內襠長 74-78cm) 479003

女裝 法蘭絨寬版恤衫 [長袖] 480832

特價：$99；原價：$199

SHOP NOW

女裝 法蘭絨寬版恤衫 [長袖] 480832

女裝 / 男女通用 法蘭絨寬版恤衫 [長袖] 479085

特價：$99；原價：$199

SHOP NOW

女裝 / 男女通用 法蘭絨寬版恤衫 [長袖] 479085

男女通用 工裝寬鬆恤衫 [長袖] 480654

特價：$199；原價：$249

SHOP NOW

男女通用 工裝寬鬆恤衫 [長袖] 480654

男女通用 直腳 Chino 長褲 (褲內襠長 82cm) 479424

特價：$199；原價：$249

SHOP NOW

男女通用 直腳 Chino 長褲 (褲內襠長 82cm) 479424

男女通用 牛仔寬版恤衫 [長袖] 476445 / 480761 / 478115

特價：$149；原價：$199

SHOP NOW

男女通用 牛仔寬版恤衫 [長袖] 476445 / 480761 / 478115

男女通用 BLOCKTECH 連帽外套 481044

特價：$499；原價：$799

SHOP NOW

男女通用 BLOCKTECH 連帽外套 481044

男女通用 工裝寬版恤衫 [長袖] 480652

特價：$199；原價：$249

SHOP NOW

男女通用 工裝寬版恤衫 [長袖] 480652

