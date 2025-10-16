Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

UNIQLO放在韓國女團身上會是怎樣？ILLIT擔任「舒芙蕾紗線」針織系列代言人，溫柔鄰家女孩必入手

UNIQLO宣布，由人氣韓國女子團體ILLIT擔任全新「舒芙蕾紗線」針織系列代言人。此次系列注重穿著舒適與高質感，甫與品牌現有的喀什米爾、美麗諾系列區隔。舒芙蕾紗線採用彈性聚氨酯紗，結合特殊針織工藝，兼顧柔軟觸感與耐用性，穿著時親膚不刺癢，且不易起毛球，十分適合日常穿著。

（官方圖片）

（官方圖片）

韓國女團ILLIT成員Yunah、Minju、Moka、Wonhee與Iroha在形象片和照片中示範了多款秋冬造型，包括開襟毛衣、針織上衣等，並巧妙結合UNIQLO和JW Anderson主線單品，成功營造出舒適與時髦兼具的日常風格。該系列目前已於日本官網上架，除了毛衣外，還有圍巾、襪子、毛帽和洋裝等多樣單品，為秋冬季節帶來溫暖又不失時尚感的選擇。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

