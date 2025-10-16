「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
UNIQLO放在韓國女團身上會是怎樣？ILLIT擔任「舒芙蕾紗線」針織系列代言人，溫柔鄰家女孩必入手
UNIQLO宣布，由人氣韓國女子團體ILLIT擔任全新「舒芙蕾紗線」針織系列代言人。此次系列注重穿著舒適與高質感，甫與品牌現有的喀什米爾、美麗諾系列區隔。舒芙蕾紗線採用彈性聚氨酯紗，結合特殊針織工藝，兼顧柔軟觸感與耐用性，穿著時親膚不刺癢，且不易起毛球，十分適合日常穿著。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
韓國女團ILLIT成員Yunah、Minju、Moka、Wonhee與Iroha在形象片和照片中示範了多款秋冬造型，包括開襟毛衣、針織上衣等，並巧妙結合UNIQLO和JW Anderson主線單品，成功營造出舒適與時髦兼具的日常風格。該系列目前已於日本官網上架，除了毛衣外，還有圍巾、襪子、毛帽和洋裝等多樣單品，為秋冬季節帶來溫暖又不失時尚感的選擇。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
UNIQLO「Labubu」香港限定Tee 10.17登場！$99起、只限網購，20周年聯名Pop Mart鎖定搶購
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
Jonathan Anderson熱愛時尚的「拼命三郎」：Loewe Puzzle、Uniqlo x JWA、Dior的未來革新也在他手上
其他人也在看
Adidas波鞋又有爆款登場！韓國限定Taekwondo「跆拳道靈感配色」紅藍兩款超美亮相
Adidas波鞋又有爆款登場！這陣子「薄底鞋」當道，Adidas繼Samba後，Taekwondo跆拳道鞋又要成為潮人心頭好。之前Jennie已有意無意穿著Adidas Taekwondo，現在系列有新色上架，並以韓國傳統武藝跆拳道為靈感，推出紅、藍兩色。Yahoo Style HK ・ 46 分鐘前
金星進入天秤座，「最旺桃花星座」是這3位！真正的魅力，也許是懂得讓彼此都舒服的個性｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
10月14日至11月7日，是金星進入天秤座的日子。這陣子是大家展現真正的魅力好時機，至於什麼是「真正魅力」呢？也許是懂得讓彼此都舒服的個性、感覺與關係吧！來看看這期間最有桃花運星座是誰！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
女生生日禮物怎麼選？推介10款奢華實用零失手禮物，大熱Lemaire牛角包／DIOR香水套裝／Polo針織冷衫
還在苦惱送給她的生日禮物嗎？無論是送給老婆、女朋友或女生朋友，送禮物最重要就是顏值高又實用！小編為大家精心挑選 10 大送給女生的最佳禮物，兼備實用、潮流及時尚度，從此送禮零失手！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Nike加價高達18％？加價前手刀搶Karina同款波鞋，大熱薄底鞋款趕快入手
Nike 由新任總裁及執行長 Elliott Hill 統領下，積極革新並扭轉營銷策略，最新的消息指 Nike 將會全面加價，同時減產經典的鞋款保持稀有性，大家想買 Nike 波鞋的話就要趁現在了！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
「New Celine」要把「窄腳褲」回歸？「Celine王子」V與大家捕捉新任創意總監Michael Rider的設計
剛完結的 Celine 2026 春夏時裝展中，Michael Rider 再度展現他眼中的「巴黎慵懶隨性」時尚，除了「Celine 王子」BTS 成員金泰亨搶盡鏡頭，很久不見的「窄腳褲」又再於天橋上出現，一起來看看 Celine 的新季焦點吧。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Mytheresa香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月最新優惠低至3折/免費退貨/香港運費攻略！
今次向各位介紹來自德國的大型網購平台Mytheresa，最近Mytheresa有限時優惠，減價區優惠最平低至3折！Yahoo購物專員推介入手Chloé手袋低至7折、Vivienne Westwood耳環折後只需$870！即睇以下Mytheresa網購教學，免運費詳情及退貨教學，如果好彩有時會遇到Mytheresa限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 47 分鐘前
即食麵或杯麵＝減肥大忌？教你精明選「這款」立刻減脂70%！（附24款較低脂選擇清單）｜營養師Audrey Tam
香港人日忙夜忙，有時為了節省時間，會選擇速食杯麵填肚。即食麵或杯麵一向被視為高卡高脂，但你知道嗎？只要選擇得宜，脂肪攝取量其實可以大減70%！Yahoo Food ・ 2 小時前
表面正經私下火辣！四大「反差系」星座曝光，金牛男根本悶騷王者！
在感情世界裡，有些男人表面冷靜、看似一本正經，私下卻充滿熱情與張力。這四大星座男正是「反差感」代表——外在克制、內心火熱，讓人越相處越著迷。快看看你身邊的那位有沒有上榜！姊妹淘 ・ 16 小時前
混血模特變全能女王跨界人生！石田ニコル35歲的驚人轉型！
講到日本娛樂圈的「斜槓女王」，石田ニコル（いしだ ニコル）絕對是那種讓你看了就想喊「這姐太猛」的存在！Japhub日本集合 ・ 1 天前
Honor Magic 8 系列來襲：Snapdragon 8 Elite Gen 5 搭配超 7,000mAh 電池
高通的最新行動晶片 Snapdragon 8 Elite Gen 5 正式登場後，各家 Android 手機廠也開始接連更新自己的旗艦，今天輪到的便是 Honor Magic 8 和 Magic 8 Pro。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
5款開架神級好物推薦！從aespa Giselle愛用卸妝水到許瑋甯的護髮蜜糖，內行人才懂的平價寶藏
aespa Giselle的透亮肌秘密：SENKA 專科超微米卸妝水專科卸妝水多年來深受消費者喜愛，口碑一致好評：「真的超快就能卸乾淨，眼唇妝都不殘留！」、「完全不熏眼，敏感肌用也很OK」就連人氣女團 aespa成員 Giselle 也因被捕捉到私下素顏水潤透亮狀態而掀起討論，而她的愛用品...styletc ・ 19 小時前
MBTI「動物人格」解析：你是ISTP貓系女友、ISFP水豚系？對應16型人格特質，找到你的靈魂動物
你有沒有想過自己的性格特質與哪一種動物最相似呢？越來越多人透過MBTI人格測驗了解自己和他人，甚至用趣味的方式來表達自我。當中，每一種人格都蘊藏著獨特的動物靈魂，若將MBTI人格與動物聯繫起來，你的代表動物又會是甚麼呢？即為大家揭曉16大MBTI人格對應的代表動物！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
珠海賞花好去處｜橫琴花海長廊向日葵、醉蝶花同步盛開！橫琴大橋作背景、隨時隨地即興城市微露營
踏入10月，大灣區各地的浪漫花海已悄悄地展開！今次推介橫琴花海長廊，10月中此時可一次過睇到金黃色的向日葵，以及粉色的醉蝶花，加上長廊內的一系列休閒體驗活動如單車、歐陸式紅白燈塔、城市微露營等，讓大家在城市中都能親親大自然，如今兩種花朵正值盛開期，預計花期到10月底，錯過了就要等下年，想睇趁快啦！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
新貸升至1.29萬億 居民借款飆10倍 9月消費貸貼息刺激 金融業趁季結「沖量」
內地刺激信貸政策成效初現，人民銀行數據顯示，9月份新增貸款1.29萬億元（人民幣．下同），按月回升逾倍，但低於市場預期的1.472萬億元。當中，居民貸款按月急升逾10倍，至3890億元，反映當月有消費貸貼息政策落地等因素；社融增量3.53萬億元，高於預期。綜合分析指出，內地物價續低，人行有更大空間在年底前減息降準谷信貸。信報財經新聞 ・ 6 小時前
王嘉爾Jackson Wang「爆肌養生法」大公開！分享獨門「綠果昔」早餐食譜、每晚8點睡覺超自律
韓國男團 GOT7 香港成員王嘉爾（Jackson Wang）現正舉行《MAGIC MAN 2》世界巡迴演唱會，澳門場更脫奪嘉賓 Tyson Yoshi 的上衣，齊齊騷肌大派福利！Jackson Wang 登上 Podcast 訪問時，分享了他的健身及「綠果昔」食譜，高紀律及高營養的生活習慣，絕對值得好好學習！Yahoo Style HK ・ 17 分鐘前
薯仔食譜│鍋巴薯仔外焦內綿靠呢招 焦脆好食做派對小食一流
薯仔這種食材雖然簡單，卻幾乎是萬能食材，點煮都好食。平時薯仔多用來燜，西式食法時才用來炸，但原來將薯仔蒸好再煎至表面焦脆如鍋巴，也是十分美味。煎的時候不要太快把薯仔反轉，待煎至表面脆焦定型才反，便不會把薯仔煎爛，再加點泡椒辣椒和蒜茸作調味，又脆又香又辣，非常好下飯，即睇如何製作鍋巴薯仔：Yahoo Food ・ 2 小時前
香港4大親民Fine Dining推介 必食紅蝦意粉/自家熟成牛扒/無敵海景
講到Fine Dining，好多人第一時間就會諗到高不可攀嘅價錢同打卡式體驗。不過其實香港都有唔少餐廳主打親民版，用相對合理嘅價錢，就可以享受到高質食材同大廚精心設計嘅菜式，氣氛同服務都一樣有水準。今次就精選咗4間親民嘅Fine Dining餐廳，等你下次想食好啲時有多個選擇。OpenRice開飯喇 ・ 1 小時前
旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底
開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近終於跨區開設全新分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。Yahoo Food ・ 1 天前
「偶像全部也不倒，爸媽以後也安好」當90後的偶像也開始離我們而去，我們的悲傷其實被心理學術支撐
今年我們失去了大S徐熙媛、Michelle Trachtenberg、方大同，很多80、90後都因為失去了自己的偶像而悲傷，也上了一課人生課，原來我們的錢包在為紅事煩惱時，我們也要面對突如其來的白事，驚覺原來「生老病死」不是一個順序。在現實生活中未必看過偶像本人，但為何我們會像失去好友一樣難過呢？隔空陪伴成長這回事的連結，也許比我們想像中深遠。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...
【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前