Uniqlo熱賣排行榜大公開！男女裝第1名都是Threads熱賣款heattech、嬰幼兒服飾減至$59入手
Yahoo購物為你整合Uniqlo最受歡迎的男女裝Top 10單品，內文即睇：
Uniqlo就是有種魅力，令人每次逛實體店、官網也能買到一兩件服飾回家。畢竟舒服百搭、性價比又高的item永遠不嫌多，加上Uniqlo經常聯乘不同品牌和推出超級吸引的新品，如最新有JW Anderson聯名系列、UNIQLO:C秋冬系列，還有不少親民價位的服飾值得入手。人人都買Uniqlo，大家又知不知道當期有哪些人氣item呢？Uniqlo官網就有個熱賣排行榜，一口氣列出現時最受歡迎的男女裝items，今年網頁大更新，還可以睇埋童裝和嬰幼兒熱賣服飾，好讓大家online shopping時作參考！
Uniqlo熱門Top 10 items出爐！
Uniqlo網站現在可以一次過睇晒女裝、男裝、童裝和嬰兒服飾熱賣產品，Yahoo購物專員為大家整理了Uniqlo女裝、男裝、童裝和嬰兒服飾Top 5熱賣產品，截至2025年12月28日，今期男女裝第一名都是茄士咩混紡樽HEATTECH，有樽領款式和圓領款式，有網友大讚cashmere款式heattech比普通heattech更保暖，可以趁優惠價$99入手一試！
童裝服飾方面，Uniqlo童裝服飾size由身高100cm至160cm都有，身型嬌小的女生們都可以買160cm款式著，今次值得入手童裝PUFFTECH可機洗連帽外套，折後低至$199，同一個價錢，只能買女裝PUFFTECH薄背心。另外，Uniqlo有不少嬰幼兒服飾減價優惠，最平低至$59買到搖粒絨緊身褲和HEATTECH棉質圓領 T 恤，爸爸媽媽們趁有優惠入手BB衫！
女裝熱賣排行榜 Top5
第5位｜女裝 柔軟針織搖粒絨圓領 T 恤 [長袖]
特價：$99｜
原價：$129
第4位｜女裝 PUFFTECH 薄背心 478569
特價：$199｜
原價：$299
第3位｜女裝 保暖長褲 (褲內襠長 68-72cm)
價錢：$299
第2位｜女裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡圓領 T 恤 [長袖]
特價：$99｜
原價：$129
第1位｜女裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡樽領 T 恤 [長袖]
特價：$99｜
原價：$129
男裝熱賣排行榜 Top5
第5位｜男裝 PUFFTECH 連帽外套
特價：$399｜
原價：$499
第4位｜男女通用 寬鬆休閒長褲 (褲內襠長66-72cm)
價錢：$199
第3位｜男裝 HEATTECH 超極暖圓領 T 恤 [長袖]
價錢：$199
第2位｜男裝 保暖長褲 (褲內襠長 72-78cm)
價錢：$299
第1位｜男裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡圓領 T 恤 [長袖]
特價：$99｜
原價：$129
童裝熱賣排行榜 Top5
第5位｜童裝 HEATTECH 超極暖圓領 T 恤 [長袖]
價錢：$129
第4位｜童裝 PUFFTECH 可機洗連帽外套
特價：$199｜
原價：$249
第3位｜童裝 保暖長褲 (褲內襠長 35-68cm)
價錢：$149
第2位｜童裝 PUFFTECH 可機洗背心
特價：$149｜
原價：$199
第1位｜童裝 HEATTECH 極暖棉質圓領 T 恤 [長袖]
特價：$79｜
原價：$99
嬰幼兒熱賣排行榜 Top5
第5位｜嬰幼兒 搖粒絨緊身褲 (褲內襠長 16-47cm)
特價：$59｜
原價：$79
第4位｜嬰幼兒 PUFFTECH 可機洗背心
特價：$99｜
原價：$129
第3位｜嬰幼兒 搖粒絨緊身褲 (褲內襠長 16-47cm)
特價：$159｜
原價：$79
第2位｜嬰幼兒 PUFFTECH 可機洗連帽外套
特價：$149｜
原價：$199
第1位｜嬰幼兒 HEATTECH 棉質圓領 T 恤 [長袖]
價錢：$59
相關文章：UNIQLO Heattech發熱衣搜購攻略！Threads爆紅Heattech茄士咩保暖衣只需$99、$39 Miu Miu風泡泡襪也有Heattech版本！
