2026 Uniqlo必買排行榜！女裝第1名就是Threads熱議款heattech、PUFFTECH保暖外套低至$199

Uniqlo就是有種魅力，令人每次逛實體店、官網也能買到一兩件服飾回家。畢竟舒服百搭、性價比又高的item永遠不嫌多，加上Uniqlo經常聯乘不同品牌和推出超級吸引的新品，如Uniqlo最新春夏系列，有多款多巴胺服飾選擇，還有不少親民價位的服飾值得入手。人人都買Uniqlo，大家又知不知道當期有哪些人氣item呢？Uniqlo官網就有個熱賣排行榜，一口氣列出現時最受歡迎的男女裝items，今年網頁大更新，還可以睇埋童裝和嬰幼兒熱賣服飾，好讓大家online shopping時作參考！
Uniqlo熱門Top 10 items出爐！
Uniqlo網站現在可以一次過睇晒女裝、男裝、童裝和嬰兒服飾熱賣產品，Yahoo購物專員為大家整理了Uniqlo女裝、男裝、童裝和嬰兒服飾Top 5熱賣產品，截至2026年1月21日，今期男女裝、童裝第一名都是heattech保暖用品，而女裝第一名正是茄士咩混紡樽HEATTECH，有樽領款式和圓領款式，有網友大讚cashmere款式heattech比普通heattech更保暖，還有多款顏色選擇，可以趁新年買紅色作內搭，值得入手一試！
童裝服飾方面，Uniqlo童裝服飾size由身高100cm至160cm都有，身型嬌小的女生們都可以買160cm款式著，今次值得入手童裝PUFFTECH可機洗連帽外套，折後低至$199，同一個價錢，只能買女裝PUFFTECH薄背心。另外，Uniqlo有不少嬰幼兒服飾減價優惠，嬰幼兒HEATTECH棉質圓領T恤最平低至$39就買到，爸爸媽媽們趁有優惠入手BB衫！
女裝熱賣排行榜 Top5
第5位｜男女通用 繭形褲 (褲內襠長 70-76cm)
價錢：$249
第4位｜女裝 HEATTECH 超極暖圓領 T 恤 [長袖]
價錢：$199
第3位｜男女通用 寬鬆休閒長褲 (褲內襠長 66-72cm)
價錢：$199
第2位｜女裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡圓領 T 恤 [長袖]
價錢：$129
第1位｜女裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡樽領 T 恤 [長袖]
價錢：$129
男裝熱賣排行榜 Top5
第5位｜男裝 HEATTECH 圓領 T 恤 [長袖]
特價：$79｜
原價：$99
第4位｜男裝 HEATTECH 極暖棉質圓領 T 恤 [長袖]
價錢：$129
第3位｜男女通用 繭形褲 (褲內襠長 70-76cm)
價錢：$249
第2位｜男女通用 寬鬆休閒長褲 (褲內襠長 66-72cm)
價錢：$199
第1位｜男裝 HEATTECH 超極暖圓領 T 恤 [長袖]
價錢：$199
童裝熱賣排行榜 Top5
第5位｜童裝 PUFFTECH 可機洗背心
價錢：$199
第4位｜童裝 HEATTECH 超極暖圓領 T 恤 [長袖]
價錢：$129
第3位｜童裝 HEATTECH 極暖棉質圓領 T 恤 [長袖]
價錢：$99
第2位｜童裝 HEATTECH U 領 T 恤 [長袖]
特價：$59｜
原價：$79
第1位｜童裝 PUFFTECH 可機洗連帽外套
特價：$199｜
原價：$249
嬰幼兒熱賣排行榜 Top5
第5位｜嬰幼兒 HEATTECH 棉質緊身褲 (褲內襠長 25.5-37.5cm)
特價：$39｜
原價：$59
第4位｜嬰幼兒 搖粒絨緊身褲 (褲內襠長 16-47cm)
價錢：$79
第3位｜嬰幼兒 PUFFTECH 可機洗背心
特價：$79｜
原價：$129
第2位｜嬰幼兒 PUFFTECH 可機洗連帽外套
特價：$149｜
原價：$199
第1位｜嬰幼兒 HEATTECH 棉質圓領 T 恤 [長袖]
特價：$39｜
原價：$59
