UNIQLO美麗華廣場店10.17開幕！3層高成為九龍最大門市＋UNIQLO COFFEE＋限定7日優惠＋JWA聯名上架

UNIQLO美麗華廣場店全新亮相！橫跨3層、佔地超過27,000平方呎的空間，比原有面積增大逾一倍，成為九龍最大UNIQLO門店。新店有限定7日優惠、JW Anderson聯名新季上架之外，更設有「UNIQLO COFFEE」提供咖啡，以及限定提供菠蘿包、牛角包以及道地港式奶茶，去買衫之餘又可以歎杯咖啡，確是個很chill的體驗！

作為UNIQLO香港「一號店」的UNIQLO美麗華廣場店，這次以全新設計亮相，有更大空間可以逛街之餘，都有不少話題系列上架，包括這陣子超熱門的「牛仔褲系列」會有限定優惠，以及多款秋冬必備人氣單品，包括Sweat系列、新時代輕暖外套PUFFTECH、以及針織系列包括Merino及Souffle Yarn等商品亦低至$99。

而UNIQLO在香港原來已經20年，趁著周年慶，UNIQLO與人氣王IP「THE MONSTERS」特設香港特別版聯名UTme!，各位Labubu迷手刀搶一波，童裝$99、成人$149，很親民的價位就買到Labubu聯名Tee。同場也有Sanrio Characters UTme!首度登陸香港，並搶先在「美麗華廣場店」發售，一眾UT迷又有藉口來消費。

還有話題設計師聯名JW Anderson 2025秋冬系列也上架了，繼續以招牌英倫風做主打，那件有領工裝外套、冷衫也很好看，好想香港快點涼一點可以穿到！另外，UNIQLO:C系列也有秋冬裝登場，當中有港澳台獨家新色棉質短版襯衫、HEATTECH圓領T-Shirt、AIRism圓領T-Shirt，又是時候去買些基本款回家襯衫。

UNIQLO也有一些精美周邊推出，如LifeWear magazine新刊封面圖案版畫藝術家David Schmitt的作品將化身為馬克杯、RE.UNIQLO STUDIO特別刺繡圖案以及UTme!* 特別印花貼圖；也有20周年限定「20色」手提袋，買滿$388即可以用$1來加購1個，數量有限。

還有一個超限定的活動，在UNIQLO美麗華廣場店開幕首三天（10月17日至19日），符合消費即送經典港式蛋撻、奶茶，送完為止。

