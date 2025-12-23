Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

UNIQLO:C 2026春夏聯名「極簡控」要衝！$249衛衣、繭型褲，百搭設計＋高級配色俘虜時尚迷

每季的衣櫃總少不了幾件百搭的UNIQLO單品，而全新的UNIQLO : C 2026春夏聯名系列已經登場，正好為日常衣櫥帶來新鮮感！這個系列注重實穿與設計的平衡，透過獨特的季節配色、舒適面料與現代廓形，打造出適合每日穿著的穿搭造型。

柔滑棉質圓領針織衫（HK$249）

想要穿出早春的輕盈與層次感，可以嘗試運用和諧的同色系單品組合，或是將不同色彩、質感的衣物進行疊搭，簡單就能營造出帶有「呼吸感」的靈動造型！

男女通用 寬鬆休閒拉鏈連帽衛衣 485735（HK$249）

寬鬆休閒拉鏈連帽衛衣（HK$249）

寬鬆休閒拉鏈連帽衛衣（HK$249）

這款衛衣推出了灰、黑、淺膚、靛藍四種實用色調。它採用棉質混紡素材，質地柔韌且適度挺身，內層鋪有滑順的聚酯纖維，貼身穿著舒適。設計上省略了抽繩，以拼接線條口袋強化俐落感，立體帽型也能修飾頭肩比例。搭配時，可成套配合同系列長褲，或內搭圓領針織衫，下身搭配牛仔褲或半身裙，適合各種日常場合。

女裝 / 男女通用 柔滑棉質圓領針織衫 481673 / 475053 / 482970（HK$249）

柔滑棉質圓領針織衫（HK$249）

這款針織衫採用觸感良好的純棉材質，短版設計與休閒輪廓使其能輕鬆搭配各種下身。除了經典的黑、白、灰色，更推出了淡粉、淺綠、橙色、鮮紅及森林綠等共20種色彩，為春日衣櫥注入活力，性價比相當高。

女裝 / 男女通用 休閒直腳長褲 (褲內襠長 69-72cm) 483285（HK$199）

休閒直腳長褲（HK$199）

休閒直腳長褲（HK$199）

這款長褲表面採用棉質面料，兼具適度度與柔滑質感，低調又優雅。俐落的腰頭設計與中央壓線有助修飾腿型，打造簡約優美的線條。配上一雙球鞋或簡約皮鞋，就能穿出隨性的休閒感！

男女通用 繭型褲 (褲內襠長 70-76cm) 484875（HK$249）

繭型褲（HK$249）

繭型褲（HK$249）

這款褲子選用純棉的挺身斜紋布料，褲身後方下擺加入了打摺設計，塑造出流行的立體繭型輪廓，低調有型。腰部內側配有抽繩，方便調整褲頭，相當貼心。

