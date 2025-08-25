UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣

焦點

渣馬9月8日報名　路線依舊未移師啟德

UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！

近年 Uniqlo 積極進攻歐美市場，先找來曾執掌 Givenchy、Chloe 的 Clare Waight Keller 擔任創意總監一職，現更請來奧斯卡影后 Cate Blanchett 坐鎮擔任品牌大使，看來就是要將平民服飾逐步升級為經得起時間考驗的經典著裝，改變只穿一季就過氣的「速食時尚」風氣。

「我十分認同 UNIQLO LifeWear 利用服飾改變生活的理念：經典設計、極致簡約、經久耐用的高品質，商品價值比價格更高。」 －Cate Blanchett

消息發佈後，不少網民亦馬上指出「 Zara 要加把勁了」、「 H&M 的團隊在嗎？」，看來 Uniqlo 的「平民奢侈品」方針，得到大家的認同，新世代已不再追求「速食時尚」，更講究生活的品質提升。

大家也想 get Cate Blanchett 的同款嗎？Cate 所穿著的是 Clare Waight Keller 親自主理的 UNIQLO:C 2025 秋冬系列，同款單品就是棉質企領恤衫款外套喇叭長褲，兩款皆是 $300 下已有交易，易襯又舒適絕對值得入手！

棉質企領恤衫款外套

價錢：$249

棉質企領恤衫款外套

喇叭長褲

價錢：$299

喇叭長褲

