Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣

UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

近年 Uniqlo 積極進攻歐美市場，先找來曾執掌 Givenchy、Chloe 的 Clare Waight Keller 擔任創意總監一職，現更請來奧斯卡影后 Cate Blanchett 坐鎮擔任品牌大使，看來就是要將平民服飾逐步升級為經得起時間考驗的經典著裝，改變只穿一季就過氣的「速食時尚」風氣。

「我十分認同 UNIQLO LifeWear 利用服飾改變生活的理念：經典設計、極致簡約、經久耐用的高品質，商品價值比價格更高。」 －Cate Blanchett

消息發佈後，不少網民亦馬上指出「 Zara 要加把勁了」、「 H&M 的團隊在嗎？」，看來 Uniqlo 的「平民奢侈品」方針，得到大家的認同，新世代已不再追求「速食時尚」，更講究生活的品質提升。

大家也想 get Cate Blanchett 的同款嗎？Cate 所穿著的是 Clare Waight Keller 親自主理的 UNIQLO:C 2025 秋冬系列，同款單品就是棉質企領恤衫款外套及喇叭長褲，兩款皆是 $300 下已有交易，易襯又舒適絕對值得入手！

棉質企領恤衫款外套

價錢：$249

按此購買

棉質企領恤衫款外套

喇叭長褲

價錢：$299

按此購買

喇叭長褲

60歲張曼玉將UNIQLO著到變「高訂」，秘密細節在名牌手袋：Hermès 24/24，還有巴黎世家強勢回歸的Le City

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

60歲張曼玉開小紅書帳戶引起熱話，第一條片學到的「曼玉時尚哲學」就是穿UNIQLO要戴兩條頸鏈

UNIQLO「穿搭伸手黨」StyleHint APP登場！集合16國潮人教你平價穿出時尚感

UNIQLO與Labubu最強聯名8.22開賣！低至$79搶購POPMART人氣IP The Monsters合作系列