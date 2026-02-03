百元價起收！UNIQLO、GU 神級單品清單曝光、這件錐形褲顯瘦比例直接開外掛

（圖／品牌提供）

想穿得時髦，又不想荷包哭泣；想跟上流行，卻更在意實穿度。真正值得投資的單品，能在日常反覆上場、隨便搭都不出錯。這次精選7款價格友善、設計在線、實穿度滿分的話題單品，用聰明預算，輕鬆升級整季造型。

高CP值單品推薦：UNIQLO羅紋亨利領 T 恤

近期在韓國默默熱賣、被譽為疊穿神隊友的 UNIQLO羅紋亨利領 T 恤。看似基本，其實暗藏小心機。細緻羅紋材質搭配亨利領扣子設計，不只讓脖子線條瞬間拉長，還能自然露出鎖骨，單穿不無聊、內搭也很加分。無論配牛仔褲、長裙或外套，都能輕鬆製造層次感。

UNIQLO羅紋亨利領 T 恤／1/30-2/5限定優惠390元（圖／品牌提供）

高CP值單品推薦：UNIQLO柔滑棉POLO針織衫

社群討論度爆表的 UNIQLO柔滑棉POLO針織衫。半開襟設計加上恰到好處的短版比例，穿起來不會太正式，卻自帶一點精緻感。100%純棉材質親膚又輕盈，特別適合早春忽冷忽熱的天氣。搭高腰褲顯比例，配裙裝又多了點學院氣息，難怪一上市就在日、韓被秒收藏。

UNIQLO柔滑棉POLO針織衫／1/30-2/5限定優惠990元（圖／品牌提供）

高CP值單品推薦：UNIQLO and JW Anderson 聯名系列「牛津寬版襯衫」

偏好襯衫派穿搭，那 UNIQLO and JW Anderson 聯名系列牛津寬版襯衫絕對值得關注。短版剪裁讓整體比例更俐落，今年新加入的青草綠、湖水藍與雲霧白，直接替衣櫃注入春日清新感。單穿有型、當外罩也很可以，是那種一年四季都派得上用場的萬用襯衫。

UNIQLO and JW Anderson聯名系列「牛津寬版襯衫」／790元（圖／品牌提供）

高CP值單品推薦：UNIQLO布勞森外套、工裝外套

UNIQLO 防風立領布勞森外套與工裝外套，俐落剪裁搭配實穿機能，輕鬆應付早春溫差。版型不厚重，卻能為造型加分，隨手一穿就有日系街頭感，是通勤、週末出遊都適合的實用選項。

UNIQLO布勞森外套、工裝外套／1/30-2/5限定優惠1,490元（圖／品牌提供）

高CP值單品推薦：GU BARREL ANKLE 錐形褲

GU新推出的BARREL ANKLE錐形褲堪稱今年最聰明的比例救星。上寬下窄的立體弧線，加上九分長度，剛好露出腳踝最纖細的位置，不只顯瘦，還能瞬間拉長身形。搭球鞋、樂福鞋或涼鞋都成立，是編輯認證的高回穿率褲款。

GU BARREL ANKLE 錐形褲／790元（圖／品牌提供）

高CP值單品推薦：GU蛋糕荷葉裙

想換點更柔和的春日氣氛， GU蛋糕荷葉裙也是好選擇。層次設計自然修飾下半身比例，走路自帶輕盈感，搭簡單 T 恤或襯衫就很有造型。

GU蛋糕荷葉裙／2/6–2/12限定優惠790元（圖／品牌提供）

高CP值單品推薦：GU蝙蝠袖襯衫

GU 蝙蝠袖襯衫，男女皆宜的版型，線條俐落又修飾身形，特別適合春天這種「想穿得輕鬆又不邋遢」的季節。

GU蝙蝠袖襯衫／2/6–2/12限定優惠590元（圖／品牌提供）

