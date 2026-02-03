百元價起收！UNIQLO、GU 神級單品清單曝光、這件錐形褲顯瘦比例直接開外掛

八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
想穿得時髦，又不想荷包哭泣；想跟上流行，卻更在意實穿度。真正值得投資的單品，能在日常反覆上場、隨便搭都不出錯。這次精選7款價格友善、設計在線、實穿度滿分的話題單品，用聰明預算，輕鬆升級整季造型。
高CP值單品推薦：UNIQLO羅紋亨利領 T 恤
近期在韓國默默熱賣、被譽為疊穿神隊友的 UNIQLO羅紋亨利領 T 恤。看似基本，其實暗藏小心機。細緻羅紋材質搭配亨利領扣子設計，不只讓脖子線條瞬間拉長，還能自然露出鎖骨，單穿不無聊、內搭也很加分。無論配牛仔褲、長裙或外套，都能輕鬆製造層次感。
高CP值單品推薦：UNIQLO柔滑棉POLO針織衫
社群討論度爆表的 UNIQLO柔滑棉POLO針織衫。半開襟設計加上恰到好處的短版比例，穿起來不會太正式，卻自帶一點精緻感。100%純棉材質親膚又輕盈，特別適合早春忽冷忽熱的天氣。搭高腰褲顯比例，配裙裝又多了點學院氣息，難怪一上市就在日、韓被秒收藏。
高CP值單品推薦：UNIQLO and JW Anderson 聯名系列「牛津寬版襯衫」
偏好襯衫派穿搭，那 UNIQLO and JW Anderson 聯名系列牛津寬版襯衫絕對值得關注。短版剪裁讓整體比例更俐落，今年新加入的青草綠、湖水藍與雲霧白，直接替衣櫃注入春日清新感。單穿有型、當外罩也很可以，是那種一年四季都派得上用場的萬用襯衫。
高CP值單品推薦：UNIQLO布勞森外套、工裝外套
UNIQLO 防風立領布勞森外套與工裝外套，俐落剪裁搭配實穿機能，輕鬆應付早春溫差。版型不厚重，卻能為造型加分，隨手一穿就有日系街頭感，是通勤、週末出遊都適合的實用選項。
高CP值單品推薦：GU BARREL ANKLE 錐形褲
GU新推出的BARREL ANKLE錐形褲堪稱今年最聰明的比例救星。上寬下窄的立體弧線，加上九分長度，剛好露出腳踝最纖細的位置，不只顯瘦，還能瞬間拉長身形。搭球鞋、樂福鞋或涼鞋都成立，是編輯認證的高回穿率褲款。
高CP值單品推薦：GU蛋糕荷葉裙
想換點更柔和的春日氣氛， GU蛋糕荷葉裙也是好選擇。層次設計自然修飾下半身比例，走路自帶輕盈感，搭簡單 T 恤或襯衫就很有造型。
高CP值單品推薦：GU蝙蝠袖襯衫
GU 蝙蝠袖襯衫，男女皆宜的版型，線條俐落又修飾身形，特別適合春天這種「想穿得輕鬆又不邋遢」的季節。
2026 年的「立春」落在 2 月 4 日（農曆十二月十七日），這天不僅是二十四節氣之首，更象徵正式告別舊歲、踏入丙午馬年的開端。在玄學與民俗中，立春是一年氣場交替、生氣最旺的節點。若能在這天透過「錢財流動」來啟動能量，據說能為一整年的財運奠定穩固基礎。
表面看起來光鮮亮麗，衣服包包鞋子都很有品味，但其實心裡都有一個小秘密——全都等打折再下手。那些精緻的外表背後，藏著的是精打細算的心思，以及對「划算感」的執念。以下這些星座，是隱形的折扣殺手，逛街時比誰都冷靜，也比誰都狠。
▎喚醒美肌的晨間儀式，水分與溫度的完美平衡Angelababy 多次分享，皮膚保養最重要的四根支柱就是：運動、多喝水、多睡覺、深層保濕。她對「水」的堅持幾乎到了極致：晨間開機： 起床後的第一件事一定是先喝一大杯溫開水，並搭配簡單的肢體拉伸，讓身體從內而外被「喚醒」。保...
人生經常都在做選擇，小到午餐吃什麼，大到是否該轉換職涯賽道。當你陷入糾結、不知所措時，不妨聽聽紅遍全球的韓國男團 CORTIS 成員 Martin 分享的這段話。這段名言出自首爾大學崔宗勳教授，簡單卻充滿力量，意外引起無數網友共鳴。
《單身即地獄5》被稱「女版官熙」的風雲人物登場！韓國首位地球小姐冠軍、操流利英文的崔美娜秀一登場她就以強大的自信氣場成為全場焦點，並在短時間內俘虜多位男嘉賓，「海后」當之無愧。來自澳洲的她走偏歐美系的穿搭風格，搭配自然不造作的個性，輕鬆成為話題人物！一起來看看她的魅力穿搭吧！Instagram @minadori222《單身即地獄5》海后登場？Netflix戀綜《單身即地獄5》播放後，第二集就有新人加入，就是在節目中被網民稱為「海后」或「女版官熙」的崔美娜秀！登場後，她短時間內先後與4位男嘉賓展現好感和互動，出眾外型配搭爽朗性格讓她瞬間成為話題人物。Instagram @minadori222多文化背景出身！在澳洲悉尼出生的崔美娜秀，自小便在多元文化中成長，曾居住於澳洲、韓國、加拿大、美國和中國；現年26歲的她曾就讀於美國名校伊利諾大學厄巴納－香檳分校，因此在節她具備流利的語言能力和自然的社交手腕。Instagram @minadori222韓國首位「地球小姐」崔美娜秀甫登場時穿着了一條淡黃色的性感連身裙，成為全場男嘉賓目光的焦點！她曾於2021年獲得「韓國小姐」亞軍，隨後在 2022
換季衣物收納並不是單純把衣服藏起來，而是一套有效率的流程，不僅讓衣物保持亮麗，也讓衣櫃乾淨又整潔。以下由專業衣物管理師分享的5步驟，讓你一次把衣物收納做對，以後每一次換季也都不再手忙腳亂。
她的演藝路從青少年時期就充滿戲劇性，小時候愛打籃球，初中時受哥哥影響報名偶像團體徵選，唱了一首老歌通過面試，從2015年8月加入櫸坂46，迅速成為中心人物，連續多張單曲站C位，帶領團體紅遍大街小巷。
洲際集團旗下的深圳寶安京基華邑酒店，是大灣區首家華邑酒店，以嶺南宗祠建築作設計，主打現代「東方美學」，加上鄰近壹方城、前海HOP天地購物中心、灣區之眼等景點，前往鄰近地鐵1號線固戍站只需7分鐘車程，方便一眾旅客出入！
韓國女星孫藝珍向來以優雅形象著稱，她的私服穿搭同樣是時尚迷關注焦點。近日她在IG分享的造型，宛如校園青春記憶的延伸：白襯衫搭配黑色百褶裙，俐落中帶著柔和層次，自然達到減齡效果。腳上搭配Valentino芭蕾舞鞋成為亮點，巧妙呼應學院氣息，也讓芭蕾舞鞋再度成為精品鞋履中的話題焦點！接下來，就從孫藝珍的示範出發，盤點6款精品芭蕾舞鞋的魅力。
油麻地有間懷舊裝修的惠康？有網民在Threads上分享，指在油麻地警署對面有間懷舊風惠康，門口裝上霓虹燈招牌，而內部裝修一樣充滿90年代的懷舊氣息！
2026 Grammys葛萊美獎完美落幕，今年有不少與K-Pop相關的創先河時刻，有Rosé與Bruno Mars打頭陣演出之外，還有《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉奪「最佳視覺媒體原創歌曲」，成為首支K-Pop歌曲衝上葛萊美獎得獎舞台的作品。
Hermès Faubourg Express手袋，自2024年秋冬成為熱討系列後，就成為手袋迷對於愛馬仕會鎖定的目標，一上架就令一眾粉絲非常興奮。
Sony 旗艦真無線耳機 WF-1000XM6 疑被泰國零售商 Power Buy 偷跑上架，外觀改用霧面設計並有黑色／白金銀色兩款，已知支援 IPX4、防水與主動降噪（ANC）及環境聲模式，但驅動單元等關鍵規格仍未公開。
他的演藝路從大學時代就充滿意外驚喜，2018年剛考上青山學院大學，入学式那天急著趕路，結果被經紀公司研音星探搭訕，從此踏入娛樂圈。
在甜品店林立的九龍城月前出現了新力軍，這間「一晌」位於南角道轉角處，由Kelly及Jacky情侶檔經營，既有坊間罕見的鳳凰奶糊、傳統糖水如即撞薑汁撞奶，亦有新派的開心果甜品甚至「廢水」。
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...
