Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

UNIQLO Heattech發熱衣搜購攻略！Threads爆紅Heattech茄士咩保暖衣只需$99、$39 Miu Miu風泡泡襪也有Heattech版本！

UNIQLO 發熱衣搜購攻略！香港天氣逐漸轉冷，又或前往外地旅行的話，必備一件輕盈、貼薄又保暖的發熱衣！UNIQLO 本年度的 Heattech Cashmere 系列備受好評，質地變得更柔軟舒適，被譽為「洋蔥式穿搭」的最佳內搭單品。小編為大家整理好必買推介，挑選最適合你的 Heattech 單品！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

Threads 爆紅！日本限定花花領發熱衣

廣告 廣告

UNIQLO 與 PRINCESS tam tam 的聯名 Heattech Cashmere 花花領發熱衣，於 Threads 引來「壓倒性」的好評，加入 Cashmere 物料令 Heattech 更柔軟而舒適，微高領加上波浪花邊，讓發熱衣成為優雅的時尚單品，單穿、內搭也超級好看。這款聯名單品只在日本出售，即將訪日的話，可親身到店了解試穿！

Heattech Cashmere 物料有甚麼特別？

(Uniqlo)

以往的 Heattech 單品一般如「彈性塑身衣」，具有彈性、緊身而一般只會於日常衣物下穿著，提升日常穿搭的「保暖」的功能性。

最新推出的 Heattech Cashmere 加入 Cashmere 物料，讓發熱衣的布料質感猶如針織冷衫般柔軟舒適，兼具吸濕發熱與保溫功能，而且不如以往款式般緊身，具有恰到好處的寬鬆透氣感，即使單穿也好看又舒適，一點也不像普通發熱衣！

Heattech 三種款式的挑選方式

UNIQLO Heattech 備有三種質料，可依據穿著的需要而選擇，UNIQLO 更列明「推薦溫度」，讓大家在香港、旅行時也能選購適當的物料，擁有最舒適的穿著體驗～

HEATTECH 輕薄而保暖：一般彈性發熱衣

建議穿著溫度：攝氏 5 至 20 度

HEATTECH 極暖：茄士咩混紡及 HEATTECH 棉質

建議穿著溫度：攝氏 -5 至 15 度

HEATTECH 超極暖：保暖度為普通 HEATTECH 的 2.25 倍

建議穿著溫度：攝氏 -20 至 10 度

Heattech 入手推薦：Heattech 極暖 Cashmere 上衣

全城好評的 UNIQLO:C Heattech 極暖 Cashmere 上衣，加入 9％ Cashmere 物料而更柔軟舒適，小編認為香港單穿已經一件已夠保暖，溫度較低時添加外套已足夠。首推 Cate Blancette 同款樽領款，單穿已如一般高領上衣般好看。另有兩款圓領剪裁同樣極具高級感，顏色不再是黑白灰，而是更有質感的霧灰、粉藍等，非常好看！

女裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡樽領 T 恤 [長袖]

價錢：$99︱ 原價：$129

按此購買

女裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡樽領 T 恤 [長袖]

女裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡圓領 T 恤 [長袖]

價錢：$99︱ 原價：$129

按此購買

女裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡圓領 T 恤 [長袖]

女裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡 U 領 T 恤 [長袖]

價錢：$129

按此購買

女裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡 U 領 T 恤 [長袖]

Heattech 入手推薦：Heattech 基本款

衣櫃中必備一件 Heattech 基本款，氣溫突然下降時，可作為內搭打造「洋蔥式保暖穿搭」。如果外搭的領口較低，可選擇大 U 領的款式更易隱藏，備有多款裸色方便打底，Heattech 針織緊身褲也非常好看，適合冬日還想穿著漂亮迷你裙的女生入手！

女裝 HEATTECH U 領 T 恤 [長袖]

價錢：$99

按此購買

女裝 HEATTECH U 領 T 恤 [長袖]

女裝 HEATTECH 針織緊身褲

價錢：$99

按此購買

女裝 HEATTECH 針織緊身褲

Heattech 入手推薦：Heattech 超極暖款式

即將外遊到訪雪地，建議可帶一套 Heatteh 超極暖的上衣。帶來極保暖的效果，適合於嚴寒雪地長時間穿著，但小編建議入溫暖室內可脫下，減低過度保暖帶來的不適感。

女裝 HEATTECH 超極暖圓領 T 恤 [長袖]

價錢：$199

按此購買

女裝 HEATTECH 超極暖圓領 T 恤 [長袖]

Heattech 入手推薦：Heattech 極暖胸墊上衣

Heattech 也有附胸墊的款式！由於極暖質地較為貼身，附胸墊的款式可減低尷尬的「內衣痕」，加上羅紋設計時尚易襯。旅行執行李亦更慳位方便，減價後 $149 非常抵買！

女裝 HEATTECH 極暖羅紋 U 領 T 恤

價錢：$149︱ 原價：$199

按此購買

女裝 HEATTECH 極暖羅紋 U 領 T 恤

Heattech 入手推薦：Heattech 襪子

Heattech 襪子近期推出許多好看的款式，包括 Sanrio 合作系列、Miu Miu 風泡泡襪、可愛的荷葉邊襪，除了出外穿著外，軟綿綿的質地在家中穿著也十分舒適並能為雙腳保暖，只需 $39 一對性價比超高！

女裝 Sanrio characters HEATTECH 襪子

價錢：$39

按此購買

女裝 Sanrio characters HEATTECH 襪子

女裝 HEATTECH 襪子

價錢：$39

按此購買

女裝 HEATTECH 襪子

女裝 HEATTECH 襪子

價錢：$39

按此購買

女裝 HEATTECH 襪子

女裝 HEATTECH 襪子

價錢：$39

按此購買

女裝 HEATTECH 襪子

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年12月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學

小編開箱⁠iHerb實用聖誕交換禮物！$2XX入手13件身體護理產品、超爆笑禮物之選「如廁噴霧」（有片）｜聖誕禮物2025

巨星也愛扭蛋！Johnny Depp東京戴「玉米筍戒指」反差萌成焦點 同系列扭蛋戒指還有這些！