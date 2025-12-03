Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣

近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！這件被暱稱為「海豹毛衣」的針織衫，不只成為討論焦點，更證明了時尚有時就是需要一點幽默感。有趣的是，這件針織衫出自現任 Dior 創意總監 Jonathan Anderson 之手，完美示範了設計如何走進日常生活。

海豹針織衫一炮而紅

這場「海豹針織衫」熱潮的起點，來自 Threads 上分享的一張試穿照。他選擇了今季 UNIQLO X JW Anderson 灰色款式的 Souffle Yarn 圓領針織衫，因為圓潤身形讓針織衫顯得特別貼身，整體視覺效果確實與海豹的流線型身軀有幾分神似。這個充滿自嘲精神的貼文迅速引起共鳴，不只獲得17萬個讚，更有接近8萬次轉發。

最有趣的地方在於，這股熱潮完全超越了單純的討論。有不少網友們始分享各種海豹、上傳自己的「海豹穿搭照」，甚至有人特地跑去 UNIQLO 試穿同款毛衣，就為了加入這場歡樂的社群活動。如果 Jonathan Anderson 見到這個 Threads 時，不知可會心微笑呢？！

這件針織衫之所以能產生「海豹效果」，關鍵在於它的設計細節。採用100%純棉製成的 Souffle Yarn ，搭配特殊的編織手法，創造出同色系漸層效果。當穿上身時，這種漸層紋理確實會讓人聯想到海豹光滑的皮膚。加上中性的寬鬆版型，不分男女都能穿出這種可愛的效果。這款針織衫推出了三種配色：灰色、淺藍和藍色，以設計師聯名款來說，價格相當親民。

IG@uniqlo_taiwan、IG@uniqlomyofficial

下一件爆紅單品可能是...

這次的「海豹衫」意外爆紅，也再次將目光聚焦到 UNIQLO 與 JW Anderson 的長期合作關係。事實上，這對「夢幻組合」已經合作多年，JW Anderson 擅長將英倫傳統的鄉村元素，結合其品牌一貫的趣味設計，並透過 UNIQLO 的質與親民定價，讓大家可以輕鬆入手。

而早前推出的 2025 秋冬系列以「The Great British Outdoors」為靈感，設計主題圍繞英國鄉間的自然色調，例如蘇格蘭格紋、傳統針織紋理及大地色系。整個系列在實用性與設計感之間取得了平衡。除了爆紅的 Souffle Yarn 針織衫。

（IG@uniqlo_taiwan）

除了爆紅的針織衫，今季還有五件單品特別值得關注。首先是磨毛棉質開領寬鬆裇衫，採用100%純棉製成，經過磨毛處理後手感特別柔軟舒適，領口設 V 型細節，可以自由變換古巴領或平駁領造型，有格紋及淨色兩種選擇，非常百搭。第二件推薦是 Pufftech 工裝外套，採用防潑水棉質尼龍，內層應用 Pufftech 蓄熱科技，以極細纖維鎖住空氣，達到如羽絨般的保暖效果。領口與袖口運用燈芯絨材質點綴，整體風格粗獷又不失細節。第三件必買單品是女裝柔滑棉質 Polo 領針織衫，領口設計帶有學院風格，既可以立起來穿出正式感，也可以翻下來營造休閒氛圍。版型適中，單穿或配搭其他服飾都很合適。第四件則是是女裝斗篷，是今季的特色單品之一。斗篷設計帶有濃厚的英倫田野風，寬鬆的版型無論是搭配針織衫或裇衫都能營造出層次感。

（IG@uniqlo_taiwan）

最後一件就是牛仔直筒褲，這是聯名系列的經典回歸款。褲型採用直筒剪裁，不挑身形，後袋上繡有JWA字款，細節感十足。牛仔布料經過特殊處理，柔軟度與彈性都恰到好處，是百搭又耐穿的基本款。

UNIQLO X JW Anderson 系列

男女通用 Souffle Yarn 圓領針織衫 479840

價錢：$249

SHOP NOW

男女通用 Souffle Yarn 圓領針織衫 479840

男裝 直腳牛仔褲 (褲內襠長 78.5cm) 479816

價錢：$299

SHOP NOW

男裝 直腳牛仔褲 (褲內襠長 78.5cm) 479816

男裝 柔軟磨毛棉質開領寬鬆恤衫 [長袖] 480803

特價︰$199；原價︰$249

SHOP NOW

男裝 柔軟磨毛棉質開領寬鬆恤衫 [長袖] 480803

男裝 PUFFTECH 工裝外套 481347

特價︰$499；原價︰$599

SHOP NOW

男裝 PUFFTECH 工裝外套 481347

女裝 披肩 480278

特價︰$199；原價︰$399

SHOP NOW

女裝 披肩 480278

女裝 柔滑棉質 Polo 領針織衫 481596

特價︰$199；原價︰$249

SHOP NOW

女裝 柔滑棉質 Polo 領針織衫 481596

Uniqlo《優獸大都會2》聯名驚現ZUNIQLO招牌！UT系列大玩電影彩蛋新角色全登場

