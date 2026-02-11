Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

UNIQLO x JWA 2026春夏系列2.27登場！請鎖定Baggy牛仔褲、Quarter-Zip、襪子、背包都很好看

UNIQLO皇牌JW ANDERSON 2026春夏設計師聯名系列在2月27日登場！各位想以親民價入手Dior創意總監Jonathan Anderson的設計，來來來，在UNIQLO都可以尋到寶，一起來看這季的學院風設計服裝。

官方圖片

官方圖片

官方圖片

UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏設計師聯名系列，這次將傳統貴族學院風注入當代創意靈感，靈感來自英國水上運動的功能性設計，結合實用功能與活潑元素，帶來一系列適合日常穿搭且極具個性的單品。

官方圖片

官方圖片

設計師Jonathan Anderson表示：「本季的設計重點在於重新詮釋傳統英倫學院風，透過春夏特有的輕盈質感與鮮明色調，賦予經典單品全新生命力。除了牛津恤衫、拉鏈外套等標誌性單品，我們亦加入了多款呼應季節氛圍的服飾，包括連帽外套和短褲。」

官方圖片

官方圖片

官方圖片

官方圖片

官方圖片

系列有皇牌的恤衫、Baggy Jeans以及襪子都很好看。恤衫這次設計是比較oversized寬版的設計，肩位較落較垂墜，不論男生抑或女生都可以駕馭。而外套就有像「爸爸老錢風格」設計的有領拉鏈外套，另外Polo也是湊上「爸爸衣櫃穿搭」熱潮繼續推出，而且是超亮的草綠色，各位想要在春夏季亮起來的話，可以挑戰這綠色Polo Shirt。

官方圖片

官方圖片

官方圖片

官方圖片

JWA的牛仔褲也很熱賣，今季有Baggy Jeans設計，修臀形顯瘦，用來配搭休明裝或是襯恤衫都很好看，難怪是品牌長期大賣的牛仔褲型。此外，飾物繼續有大熱的襪子，以及Cap帽和背包，本季大膽運用綠色系與啡色、天藍色、橙色等對比色組合，營造視覺活力，各位鎖定2月27日去看看UNIQLO and JW ANDERSON 2026 春夏設計師聯名系列吧！

女裝 防風短身連帽外套 484022 $399

女裝 防風短身連帽外套 484022 $399

女裝 防風短身連帽外套 484022 $399

女裝 半拉鏈衛衣 484154 $249

女裝 半拉鏈衛衣 484154 $249

女裝 半拉鏈衛衣 484154 $249

男女通用 捲蓋式背包 487506 $299

男女通用 捲蓋式背包 487506 $299

男女通用 襪子 485171 $29

男女通用 襪子 485171 $29

男女通用 襪子 485171 $29

UNIQLO and JW ANDERSON 2026 春夏設計師聯名系列詳情：

開售日期：2月27日（五）

款式：女裝13款、男裝15款、配件3款

發售地點：全系列商品只限利舞臺旗艦店﹑美麗華店、海港城店﹑太古城店、澳門大三巴前店及官方網絡旗艦店發售。部分商品於全線分店發售。

特設網頁：

按此看UNIQLO x JWA女裝

按此看UNIQLO x JWA男裝

