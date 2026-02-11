UNIQLO x JWA 2026春夏系列2.27登場！請鎖定Baggy牛仔褲、Quarter-Zip、襪子、背包都很好看

黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
UNIQLO皇牌JW ANDERSON 2026春夏設計師聯名系列在2月27日登場！各位想以親民價入手Dior創意總監Jonathan Anderson的設計，來來來，在UNIQLO都可以尋到寶，一起來看這季的學院風設計服裝。
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏設計師聯名系列，這次將傳統貴族學院風注入當代創意靈感，靈感來自英國水上運動的功能性設計，結合實用功能與活潑元素，帶來一系列適合日常穿搭且極具個性的單品。
設計師Jonathan Anderson表示：「本季的設計重點在於重新詮釋傳統英倫學院風，透過春夏特有的輕盈質感與鮮明色調，賦予經典單品全新生命力。除了牛津恤衫、拉鏈外套等標誌性單品，我們亦加入了多款呼應季節氛圍的服飾，包括連帽外套和短褲。」
系列有皇牌的恤衫、Baggy Jeans以及襪子都很好看。恤衫這次設計是比較oversized寬版的設計，肩位較落較垂墜，不論男生抑或女生都可以駕馭。而外套就有像「爸爸老錢風格」設計的有領拉鏈外套，另外Polo也是湊上「爸爸衣櫃穿搭」熱潮繼續推出，而且是超亮的草綠色，各位想要在春夏季亮起來的話，可以挑戰這綠色Polo Shirt。
JWA的牛仔褲也很熱賣，今季有Baggy Jeans設計，修臀形顯瘦，用來配搭休明裝或是襯恤衫都很好看，難怪是品牌長期大賣的牛仔褲型。此外，飾物繼續有大熱的襪子，以及Cap帽和背包，本季大膽運用綠色系與啡色、天藍色、橙色等對比色組合，營造視覺活力，各位鎖定2月27日去看看UNIQLO and JW ANDERSON 2026 春夏設計師聯名系列吧！
女裝 防風短身連帽外套 484022 $399
女裝 半拉鏈衛衣 484154 $249
男女通用 捲蓋式背包 487506 $299
男女通用 襪子 485171 $29
UNIQLO and JW ANDERSON 2026 春夏設計師聯名系列詳情：
開售日期：2月27日（五）
款式：女裝13款、男裝15款、配件3款
發售地點：全系列商品只限利舞臺旗艦店﹑美麗華店、海港城店﹑太古城店、澳門大三巴前店及官方網絡旗艦店發售。部分商品於全線分店發售。
特設網頁：
