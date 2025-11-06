Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

UNIQLO x KAWS重磅回歸！全新針織秋冬系列11.21開搶，告別低調大玩繽紛色

UNIQLO 這個秋冬的聯乘企劃可說是一浪接一浪，繼 NEEDLES 及 JW ANDERSON 後，再度投下震撼彈——KAWS 正式以「駐店創作人」（Artist in Residence）身份重返！全新「KAWS WINTER」系列跳脫以往 print Tee 的框架，首度挑戰針織與羊毛材質，配上非常 colorful 的紅、綠、黃三色，經典「XX」logo 與人氣角色 COMPANION 以精緻刺繡形式現身。這個冬天天絕對令大家的穿搭更加繽紛。

從印花到針織：KAWS x UNIQLO 進化史

KAWS 與 UNIQLO 的合作關係始於 2016 年，過去多次聯乘都以 UT 系列的 print Tee 及棉質單品為主打，每次推出都引起搶購熱潮。今年秋天，KAWS 正式成為 UNIQLO 首位「駐店創作人」，這個 title 不只代表更深層的合作關係，更象徵兩個個單位有更多的設計可能性。

「KAWS WINTER」系列正是這個新篇章的首個作品。有別於以往輕鬆休閒的印花設計，今次 KAWS 將創作延伸至針織領域，選用 Cashmere 羊毛與小羊毛兩種材質，配合刺繡工藝，將 signature 的「XX」 logo 與 COMPANION 角色立體呈現。整個系列保留 KAWS 一貫的玩味精神。KAWS 本人表示：「我一直很喜歡 UNIQLO 經典的針織衫與毛衣，期待這個系列能提供符合日常穿搭需求又兼具流行感的單品。」

紅、綠、黃的秋冬遊戲

全新「KAWS WINTER」系列共收錄 9 款單品，涵蓋大人與童裝，包括羊毛圓領冷衫、針織圍巾、HEATTECH 手套與冷帽等配飾。這是 UNIQLO 與 KAWS 首次以「針織」(Knit Base Design)為核心的聯乘設計。同時水注入非常 colorful 的紅、綠、黃色調，打破以往 UNIQLO 秋冬的灰黑基調，整體氛圍更活潑、更有層次。

大人系列的焦點落在兩款圓領冷衫上，分別選用 Cashmere 羊毛與小羊毛兩種材質製作。胸前位置的 COMPANION 角色及經典「XX」logo ，透過立體刺繡呈現。至於配飾方面， UNIQLO 探用用自家皇牌科技 HEATTECH 吸濕發熱布料，打造出兼具實用性與潮流感的針織手套、冷帽（Beanie Hat）及雙色針織頸巾。當中頸巾更飾有 COMPANION 圖案，成為整個系列的話題之作。

而童裝方面，針織衫採用混紡紗線製成，即使小朋友長時間穿著也感舒適。配件包括 HEATTECH 針織帽、手套與頸圍等，可與同色系針織衫互相配襯。整個系列的設計既保留 KAWS 的 signature 的視覺 logo ，同時確保每件單品都適合日常穿著，真正做到將潮流融入生活。全新系列將於 11 月 21 日正式發售，大家記得準時搶購喇！

KAWS x UNIQLO 系列

男女通用 KAWS WINTER 茄士咩圓領針織衫 485272

價錢：$699

男女通用 KAWS WINTER 茄士咩圓領針織衫 485272

男女通用 KAWS WINTER 羊仔毛圓領針織衫 485271

價錢：$249

男女通用 KAWS WINTER 羊仔毛圓領針織衫 485271

男女通用 KAWS WINTER HEATTECH 針織手套 485258

價錢：$149

男女通用 KAWS WINTER HEATTECH 針織手套 485258

男女通用 KAWS WINTER HEATTECH 帽 485256

價錢：$149

男女通用 KAWS WINTER HEATTECH 帽 485256

男女通用 KAWS WINTER HEATTECH 針織圍巾 485257

價錢：$199

男女通用 KAWS WINTER HEATTECH 針織圍巾 485257

童裝 KAWS WINTER Souffle Yarn 圓領針織衫 478143

價錢：$199

童裝 KAWS WINTER Souffle Yarn 圓領針織衫 478143

童裝 KAWS WINTER HEATTECH Souffle Yarn 針織手套 485492

價錢：$99

童裝 KAWS WINTER HEATTECH Souffle Yarn 針織手套 485492

童裝 KAWS WINTER HEATTECH Souffle Yarn 針織帽 480329

價錢：$79

童裝 KAWS WINTER HEATTECH Souffle Yarn 針織帽 480329

童裝 KAWS WINTER HEATTECH Souffle Yarn 保暖頸套 485493

價錢：$99

童裝 KAWS WINTER HEATTECH Souffle Yarn 保暖頸套 485493

