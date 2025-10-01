UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶

在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。向來高質低價的 UNIQLO，加上以經典蝴蝶刺繡聞名的 NEEDLES，兩大品牌的合作的消息瞬間引發熱話。系列將於 10 月尾正式開售，當中包括經典的蝴蝶開胸外套及運動褲，定價只是 $249 起，相比平時四位數字才買得到的 NEEDLES 單品，今次竟然幾百元便能入手，難怪被譽為今季必搶之作。

親民價聯乘日本潮牌NEEDLE

UNIQLO 近年積極與不同品牌及設計師合作，從 Anya Hindmarch 系列的童趣、 Theory 的簡約設計，到 Inès de La Fressange 的法式優雅，抑或 Jil Sander 、 JW Anderson 及 Marni 等聯乘，每次都為大家帶來不少驚喜。今次與 NEEDLES 的合作，可說是最令潮流界感到意外的組合。

這個 2025 秋冬聯乘系列，最矚目必定是 NEEDLES 招牌單品 - 開胸外套（Fleece Cardigan）及寬版運動褲（Wide Pants）。系列總共推出四款單品，包括 Fleece Jacket 、 Fleece Cardigan 兩款外套，以及 Fleece Wide Pants。每件單品都繡有 NEEDLES 的 signature 蝴蝶 Logo 刺繡，這個細節正是品牌最受追捧的特色。配色方面有 NEEDLES 最 signature 的紫色系，同時提供黑色、深藍等選擇，材質選用舒適的絨毛及針織物料，完美配合秋冬季節。

最令人驚喜的是定價。平時一件 NEEDLES 運動褲或外套，售價隨便都要上千元或以上，但今次聯乘系列，開胸外套及搖粒絨拉鏈外套定價為 $299，運動褲更只需 $249，讓更大家更可以無痛入手。

NEEDLES憑甚麼成為潮流新寵？

NEEDLES 由日本時尚教父清水慶三於 1995 年創立，品牌以「Rebuild & Reuse」概念聞名。有別於一般復古品牌只是單純復刻經典， NEEDLES 將 70 至 90 年代的美式工裝、運動服、軍裝等元素拆解重組，創造出獨特的「New Vintage」風格。

品牌最具辨識度的蝴蝶 Logo ，靈感來自電影《惡魔島》主角 Steve McQueen 胸前的紋身圖案。這個精緻的蝴蝶刺繡成為品牌 DNA，經常出現在運動褲側邊、外套胸前等位置。近年 NEEDLES 在日本街頭隨處可見，連 A$AP Rocky、Travis Scott 等國際潮流 icon 都經常穿著，令品牌人氣急升。

UNIQLO X NEEDLES 系列將於 10 月 31 日於 UNIQLO 門市及網店同步發售。根據過往經驗，這類重磅聯乘通常會在開賣首日便售罄熱門尺碼，建議大家提早 bookmark 好 UNIQLO 網站，到時以最快速度搶購心水單品。特別是紫色的開胸外套和運動褲，相信會是最快售罄的款式。

UNIQLO X NEEDLES

男女通用 搖粒絨拉鏈外套 480408

價錢：$299

男女通用 搖粒絨拉鏈外套 480408

男女通用 長絨搖粒絨寬鬆開胸外套 484125

價錢：$249

男女通用 長絨搖粒絨寬鬆開胸外套 484125

男女通用 長絨搖粒絨寬鬆開胸外套 483980

價錢：$249

男女通用 長絨搖粒絨寬鬆開胸外套 483980

男女通用 搖粒絨寬版長褲 (褲內襠長 68-74cm) 483979

價錢：$249

男女通用 搖粒絨寬版長褲 (褲內襠長 68-74cm) 483979

