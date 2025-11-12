Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！睡衣、暖毛毯、$39必搶Hello Kitty紅藍間白襪仔超可愛

萬眾期待的Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！2025年最受歡迎的Hello Kitty、玉桂狗以及其他多款人氣角色將齊聚UT系列中，為你的休閒穿搭注入滿滿可愛元素。

Uniqlo x Sanrio聯名UT系列登場！雙面搖粒絨毛毯、Hello Kitty紅藍間白襪仔超可愛必搶

本季推出多款男女同款及女童款休閒套裝，兼具舒適與時尚，讓全家大小都能輕鬆搭配，展現俏皮又潮流的冬日風情。此外，襪子及搖粒絨毛毯等配件同樣可愛十足，復古格仔設計增添冬日假期溫暖氛圍，是今季必入的保暖單品。

女裝 Sanrio Character 休閒套裝 [長袖] 479971 $299

女裝 Sanrio Character 休閒套裝 [長袖] 479971 $299

女裝 Sanrio Character 休閒套裝 [長袖] 485140 $299

女裝 Sanrio Character 休閒套裝 [長袖] 485140 $299

女裝 Sanrio Character 休閒套裝 [長袖] 485141 $299

女裝 Sanrio Character 休閒套裝 [長袖] 485141 $299

女裝 Sanrio Character 休閒套裝 [長袖] 485142 $299

女裝 Sanrio Character 休閒套裝 [長袖] 485142 $299

該系列將於2025年11月底在UT官方線上商店及Uniqlo指定門市同步開售，喜愛Sanrio的朋友們千萬不要錯過這波萌力十足的冬日潮流！

按此到UNIQLO x Sanrio聯名頁

女裝 Sanrio characters HEATTECH 襪子 479218 $39

女裝 Sanrio characters HEATTECH 襪子 479218 $39

男女通用 Sanrio Character 雙面搖粒絨毛毯 484130 $149

男女通用 Sanrio Character 雙面搖粒絨毛毯 484130 $149

