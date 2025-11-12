最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！睡衣、暖毛毯、$39必搶Hello Kitty紅藍間白襪仔超可愛
萬眾期待的Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！2025年最受歡迎的Hello Kitty、玉桂狗以及其他多款人氣角色將齊聚UT系列中，為你的休閒穿搭注入滿滿可愛元素。
本季推出多款男女同款及女童款休閒套裝，兼具舒適與時尚，讓全家大小都能輕鬆搭配，展現俏皮又潮流的冬日風情。此外，襪子及搖粒絨毛毯等配件同樣可愛十足，復古格仔設計增添冬日假期溫暖氛圍，是今季必入的保暖單品。
女裝 Sanrio Character 休閒套裝 [長袖] 479971 $299
女裝 Sanrio Character 休閒套裝 [長袖] 485140 $299
女裝 Sanrio Character 休閒套裝 [長袖] 485141 $299
女裝 Sanrio Character 休閒套裝 [長袖] 485142 $299
該系列將於2025年11月底在UT官方線上商店及Uniqlo指定門市同步開售，喜愛Sanrio的朋友們千萬不要錯過這波萌力十足的冬日潮流！
女裝 Sanrio characters HEATTECH 襪子 479218 $39
男女通用 Sanrio Character 雙面搖粒絨毛毯 484130 $149
相關文章：UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025
