將UNIQLO $299西裝外套著到變YSL高訂！時裝網紅超強穿搭法，把UNIQLO:C大褸襯到Next Level
誰說高級感一定要花大錢？近期在Threads上，就有穿搭網紅分享自己的UNIQLO OOTD，證明只要選對質感單品，掌握穿搭方法，就連基本款也能穿出YSL高訂般的時尚魅力，讓整體造型提升到全新層次！
UNIQLO:C作為UNIQLO的高端支線，專注於打造日常中的精緻感。設計強調簡約輪廓，選用優質面料，特別注重剪裁的俐落度與實穿性，從細節中呈現高級質感，讓日常穿搭也能擁有設計師品牌的水準。
Tip 1: 長大衣穿出隨性氣場
女裝 長大衣 479666 特價：$499；原價：$699
這款UNIQLO:C女裝長大衣備有深灰、黑、深啡三種沉穩色系。材質厚實挺身，保暖效果佳，半雙排扣與單顆鈕扣的設計讓整體線條更顯流暢。想要打造帥氣造型，可以在內裡搭配灰色西裝，即能瞬間提升專業感與時尚度！
Tip 2: 鬆身西裝穿出中性格調
女裝 休閒西裝外套 479668 特價：$299；原價：$599
這款女裝休閒西裝外套採用羊毛混紡材質，在保暖的同時保持輕盈感。灰色格紋、啡色格紋與黑色三種款式都很容易搭配，內置肩墊讓身形看起來更加挺拔，無論是搭配正式褲裝或柔美一點的裙裝都能輕鬆駕馭。
Tip 3: 以喇叭長褲修飾身形
女裝 喇叭長褲 (褲內襠長71-75cm) 479702 特價：$149；原價：$299
這條喇叭長褲特別適合大腿較豐滿的人士，從膝蓋開始展開的褲管設計能完美修飾腿型。黑色、藍色、灰色三種顏色選擇，內裡還有襯布設計。搭配短版上衣或將襯衫紮進褲頭，都能有效拉長下半身比例，穿出優雅線條。
Tip 4: 寬版襯衫變出多種穿法
男女通用 精紡寬版恤衫 [長袖] 481391 原價：$249
這款男女通用的精紡寬版襯衫採用長絨棉布料，觸感柔軟舒適。寬版版型搭配下擺開衩設計，可作為外搭穿着。穿搭時可敞開作為西裝大衣的內搭，露出領口與下擺增加層次；也可單穿扎腰，搭配喇叭長褲等，打造鬆弛又精緻的日常造型。
