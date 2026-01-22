UNIQLO:C超好著「神級棉褲」日本官網大推！棉褲有褲骨無褲骨兩版本，可自由束腳褲

專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
想要一條舒適到像居家服，但出門穿又有型的褲子嗎？UNIQLO:C系列棉褲，近期在日本官網和社群上收獲不少好評，被許多網友稱為「神級棉褲」！
UNIQLO:C系列出名設計簡約同時講究實穿度，主打極簡的立體輪廓與柔滑舒適的面料，這兩款棉褲備有多種經典日常色號，且有「有褲骨」與「無褲骨」兩種版本可選擇，輕鬆滿足不同場合的穿搭需求。以$199即可入手的親民價格，相信不少時尚愛好者甚至會考慮直接包色！
休閒直腳長褲 (有褲骨版本) $199
這款新品最大的特色，是褲管正面的「中央壓線」與打褶設計，能讓雙腿看起來更直、更修長。它的腰頭設計俐落，很適合想營造簡約時尚感的時候穿著。搭配一件素色針織衫或襯衫，就能輕鬆打造優雅休閒的造型。
寬鬆休閒長褲 (無褲骨、可束腳版本) $199
這款經典褲型在褲腳處配有「抽繩設計」，可以隨心調整成直筒或束腳輪廓，變化更多。整體剪裁更為放鬆，充滿街頭休閒感。最簡單的搭配就是與連帽上衣或大學T組成一套，腳上再配上球鞋或厚底鞋就很有型。
