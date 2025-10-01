焦點

回顧梁君彥立會主席 9 年　當選後即陷英籍爭議

TechRitual

Unitree 人形機器人遭 Bluetooth 漏洞攻擊

Techritual.com

安全研究人員發現了 Unitree Robotics 的人形和四足機器人中存在一個關鍵的安全漏洞。2025 年 9 月 20 日，網絡安全專家 Andreas Markis 和 Kevin Finnisterre 公佈了名為 UniPwn 的漏洞，該漏洞影響了 Unitree 的 Go2 和 B2 四足機器人以及 G1 和 H1 人形機器人。這些機器人目前已在實驗室、大學及部分警察部門中使用。

這一漏洞使得攻擊者可以無線獲得根級別的訪問權限，並將機器人轉變為自我繁殖的殭屍網絡。簡單來說，一個受感染的機器人可以在其範圍內妥協其他 Unitree 機器人，形成一組被駭的機器人，從而導致危險的情況出現。

廣告

這一安全漏洞的根源在於 Unitree 利用藍牙低能耗（BLE）來簡化 WiFi 設置。通常，使用者在使用過程中通過藍牙連接機器人，然後切換到 WiFi。研究人員發現，Unitree 的實現依賴於已經在線上泄露的硬編碼加密密鑰。這意味著從黑客的角度來看，每個設備都是相同的，這樣一來，單一的漏洞就能妥協數以千計的機器人。對於用戶來說，這一差異最終會體現在被駭、數據泄露或故障上。

更令人擔憂的是，G1 機器人每五分鐘就會秘密向中國的伺服器發送數據，而不會通知用戶。黑客可以劫持其計算機，並將其變成網絡攻擊的工具。換句話說，原本設計為便利功能的特性，卻可能被利用來完全控制機器人。Markis 解釋了這種看似簡單的攻擊可能造成的無法想象的損害。他提到：「一個簡單的攻擊可能僅僅是重啟機器人，我們已經將其作為概念證明發佈。但攻擊者可以做出更為複雜的操作。」

對於 Unitree Robotics 的反應，Markis 和 Finisterre 表達了失望的情緒，指出在向公司揭示這個問題時的溝通並不理想。Markis 提到，他們曾經與 Unitree 的溝通經歷並不愉快，特別是他們早前發現的 Unitree Go1 的後門漏洞。他質疑道：「我們需要問自己——他們是故意引入這樣的漏洞，還是開發過程中疏忽大意？這兩者的答案都不好。」

在 9 月 29 日，Unitree 在 LinkedIn 上發表了一份聲明，回應了安全問題。公司表示：「我們已經意識到一些用戶在使用我們的機器人時發現了安全漏洞和網絡相關問題。我們立即開始解決這些問題，並已經完成了大部分修復工作。這些更新將在不久的將來推送給用戶。」

作為解決方案，機器人網絡安全公司 Alias Robotics 的創始人 Victor Mayoral-Vilches 建議用戶僅通過 WiFi 連接 Unitree 機器人，並關閉藍牙連接。這些 BLE 的失誤和隱藏的遙測問題困擾著物聯網設備已有十多年之久。不同的是，這些缺陷現在存在於足夠強大的機器人中，這些機器人可以進入實驗室、車站甚至家庭。G1 每五分鐘向中國發送數據的情況同樣令人擔憂；不過，一些用戶仍然期待數據共享。總之，透明度和安全性並不是可選的附加項，而是機器人公司需要優先考慮的必要實踐。

推薦閱讀

其他人也在看

行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔｜Amazon Prime Day優惠2025

行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔｜Amazon Prime Day優惠2025

Apple Watch Series 10 推出以來, 憑藉 「全螢幕沉浸視野」設計，以更大顯示面積、更輕薄機身橫掃智能穿戴市場，搭配血氧偵測等進階健康功能，實用性與潮流感兼備。

Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
M5 iPad Pro 實機疑似流出，256GB 基礎款也有 12GB RAM

M5 iPad Pro 實機疑似流出，256GB 基礎款也有 12GB RAM

疑似 M5 iPad Pro 的實機動手玩影片今天突然出現在了 YouTube 上，新機的外觀似乎跟 M4 iPad Pro 別無二致，但從跑分結果可以看出，即便是 256GB 的基礎款也升級了 12GB RAM。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
OpenAI 新推 Sora 短影片平台，堪稱 AI 版 TikTok

OpenAI 新推 Sora 短影片平台，堪稱 AI 版 TikTok

OpenAI 推出形式與 TikTok「極為類似」的社交平台 Sora，它將由 Sora 2 模型驅動，會集合 AI 生成的短影片。

Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
Amazon優惠｜Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

Amazon優惠｜Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

運動手錶不僅僅是為了記錄運動數據，還能幫助你更深入了解自己的身體狀況，提升健康管理的效率。若果想找到功能全面且外型時尚的運動手錶，Garmin vivoactive 6 搭載 AMOLED 高亮彩螢幕，再加上內建 80 種運動模式，絕對是追求極致性價比運動愛好者的好選擇。

Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」

何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」

因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜

阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜

本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。

Yahoo 地產 ・ 1 天前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖

34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖

《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！

Yahoo Style HK ・ 11 小時前
傳方媛已誕男嬰 郭富城再做爸爸

傳方媛已誕男嬰 郭富城再做爸爸

郭富城（城城）與太太方媛育有2個愛女，有傳追仔成功的方媛，細仔提前出生，9月28日已經出世，母子平安。

Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶

UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶

在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。

Yahoo Style HK ・ 4 小時前
姐弟戀成為戀愛主流？BTS師弟Cortis忙內繼承車銀優美貌，成為「小奶狗」Big Boss

姐弟戀成為戀愛主流？BTS師弟Cortis忙內繼承車銀優美貌，成為「小奶狗」Big Boss

「姐弟戀」、「小奶狗」的吸引力到底在哪？年紀從來都不是戀愛的障礙，最重要是Keep得年輕，又能財務自主才是王道！因此近年姐弟戀風氣由韓國吹勻全亞洲，不少熟女、大姐姐喜歡小奶狗系的男生！小奶狗除了外貌可愛精緻，還會奶聲奶氣地把辛勞了一天的姐姐哄得開開心心。近年韓國演藝界盛產奶狗小男生，當中你又喜歡哪一個呢？

Yahoo Style HK ・ 4 小時前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工

政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工

美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。

鉅亨網 ・ 14 小時前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層

傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層

《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。

AASTOCKS ・ 1 天前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」

朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」

中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬斯克證實正打造Grok版百科全書 以取代維基百科

馬斯克證實正打造Grok版百科全書 以取代維基百科

特斯拉 (TSLA) 創辦人、科技狂人馬斯克周二（9 月 30 日) 證實旗下 xAI 正開發「Grok 版百科全書」（Grokipedia），目標是取代他口中「充滿偏見」的維基百科。

鉅亨網 ・ 10 小時前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟

遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟

每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！

Yahoo Style HK ・ 3 小時前
「向家破產」傳聞登熱搜　向太直播反擊：珠寶豪宅還在　向佐：說話的人請有點底線

「向家破產」傳聞登熱搜　向太直播反擊：珠寶豪宅還在　向佐：說話的人請有點底線

影壇大亨向華強家族向來富貴，坐擁數以億元計資產，但其子向佐近年多次捲入風波，早前更被澳門美高梅賭場起訴追討140萬港元，加上向太陳嵐積極直播帶貨，故網上不斷傳出「向家陷入財困」、「全家破產」等說法，而近日「向家是不是破產了」更登上微博熱搜，謠言愈傳愈廣。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！

李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！

李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長者餐飲券第3輪｜$15即可歎麥當勞/大快活/太興/Pizza Hut下午茶餐 即睇申請資格＋領取方法

長者餐飲券第3輪｜$15即可歎麥當勞/大快活/太興/Pizza Hut下午茶餐 即睇申請資格＋領取方法

政府曾於今年1月推出的「愛心食肆　賞你惠食」計劃，將會在10月展開第三輪活動，向長者派發下午茶餐優惠券，長者利用優惠券可以$15享用下午茶。各位老友記如果不想錯過優惠，就記得留意以下申請條件、教學及派發地點詳情啦！

YAHOO著數 ・ 1 天前
銀債37萬人捧場 料14手內全獲派 共認購985.2億 丁財兩旺齊創新高

銀債37萬人捧場 料14手內全獲派 共認購985.2億 丁財兩旺齊創新高

利率走勢下行，政府發行的第10批銀色債券保底息率3.85厘，銀債認購反應熱烈。初步結果，總認購金額約985.2億元，認購人數約37.3萬，同創銀債發行以來新高，總認購金額較500億元的目標發行額超額認購0.97倍，最終發行額或提高至550億元。按今次認購人數粗略計算，認購14手（1手1萬元）或以下者，料可獲全數派發。

信報財經新聞 ・ 1 天前
無懼成龍魔咒？啟德樓盤成功通過三道「壓力測試」

無懼成龍魔咒？啟德樓盤成功通過三道「壓力測試」

啟德跑道區曾被唱衰「爆煲』」如今卻接連通過颱風、交通及成龍魔咒三道壓，樓市數據亦顯示庫存回落、成交回暖，啟德豪宅能否吐氣揚眉？

Yahoo 地產 ・ 1 天前