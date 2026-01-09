「Unitree 旗下人形機械人於 Las Vegas 展示對戰技術」

來自中國機器人公司 Unitree 的兩部人形機器人近日走進拉斯維加斯的 BattleBots 競技場，讓人聯想到電影《真實鋼鐵》的場景。在 2026 年消費電子展（CES）期間舉行的終極格鬥機器人（UFB）比賽中，這些機器人互相踢擊和揮舞，偶爾摔倒，吸引了觀眾的好奇和掌聲。比賽中由人類裁判執法，這突顯了 UFB 支持者對人形戰鬥可能將機器人競技從單純的金屬碰撞演變為混合武術風格娛樂的信念。

最近，Unitree 展示了其 H2 人形機器人的表現，該機器人能夠踢腿和翻滾，彰顯了機器人在靈活性和戰鬥風格移動方面的快速進步。在 2026 年 CES 中，人形機器人成為展會最大的吸引力之一，顯示出該領域正迅速從研究實驗室走向實際應用。Unitree Robotics 的展位在拉斯維加斯會議中心北塔幾乎沒有減速。

1 月 6 日，兩部 Unitree 的 G1 人形機器人進行了一場拳擊風格的示範，配備了頭盔和手套。這些小型機器人利用機會互相進攻，動作節奏類似於混合武術格鬥者，據 Chosun Biz 報導。G1 高約 130 公分，重 77 磅（約 35 公斤），設計輕巧、價格實惠，約為 $13,500 / 約 HK$ 105,300，約為許多人形機器人價格的一半。這款機器人專為家庭使用而設計，能夠承擔搬運物品的任務，而其高運算能力使其能在要求高、衝擊大的環境中運行。

該機器人的關節可以產生高達 120 牛頓米的扭矩，展現了機器人四肢（如膝蓋）所能施加的旋轉力，結合了力量和精確度。除了 G1，Unitree 還推出了其下一代人形機器人 H2。H2 高 180 公分，重 154 磅（約 70 公斤），顯著比 G1 更大更重，但仍保留了早期模型的靈活性。

Unitree 最近釋出了 H2 的訓練視頻，突顯其踢腿、翻滾和戰鬥風格動作的靈活性。儘管最近的演示強調了 H2 的打擊力和雜技動作，但其最重要的創新在於內部設計。H2 擁有 31 個自由度和極高的關節輸出，能夠提供高達 360 Nm 的扭矩。這些能力由先進的運動控制算法協調，使機器人能夠以平衡和精確執行複雜的動作。

這種硬體的力量與智能軟體的結合，實現了對於要求高的動作的流暢執行。H2 的一大功能升級是新設計的靈巧手部，機器人的手臂現在提供七個自由度，較早期模型的四個自由度有了顯著提升，這標誌著從基本的行走能力向高級的操作能力的轉變。這些在關節與抓握能力上的改善，使 H2 適合在工廠和物流中擔任實際角色，並隨著時間的推進，具備家庭應用的潛力。

Unitree 也在推進遠程操作技術。儘管完全自主仍然是最終目標，但由人類操作員進行的遠程控制可作為過渡解決方案。使用可穿戴裝置或混合現實設備如 Apple Vision Pro，操作員可以將人類的判斷和靈活性轉化為機器人的動作，提升安全性和可靠性。這套系統使 H2 能夠在現實環境中執行有用的任務，即使在完全自主能力尚未實現之前，成功架起了研究原型與實際部署之間的橋樑。

公司代表表示，H2 的客戶出貨預計將於 4 月開始，並強調持續的軟體開發將在使人形機器人支持家庭和工業環境中的安全工作中發揮關鍵作用。

