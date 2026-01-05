Unitree 釋出 H2 機器人訓練影片 展示驚人靈活性與武術技巧

另一家中國的機器人公司 Unitree 正在推動人形機器人的極限。1 月 4 日，該公司發佈了一段 H2 機器人的日常訓練視頻，展示了其驚人的敏捷性，包括飛踢、後空翻和沙包攻擊等動作。這段視頻展示了機器人移動性和武術技巧的快速進步，與其他競爭公司發布的聲稱相似突破的視頻形成鮮明對比。在去年 12 月上傳的 H2 展示中，這款身高約 6 英尺（180 厘米）的機器人展現了強大的驅動能力，進行了如拳擊、踢擊和膝擊等動態動作。

H2 的展示突顯了其卓越的敏捷性，能夠表演飛踢、執行後空翻以及施展強力的沙包攻擊，展現了在動態戰鬥風格動作中的先進平衡、協調性和高效能驅動。YouTube 視頻描述中寫道：「你今天鍛煉了嗎？不如和機器人一起訓練吧！請友好且安全地使用機器人，並保持安全距離。」H2 是 Unitree Robotics 迄今為止最高、最先進的人形機器人，身高接近 6 英尺（180 厘米），重約 154 磅（70 公斤）。在外觀上，它與早期設計有明顯區別，擁有一個風格化的銀色人類面孔，具有明確的眼睛、嘴唇和鼻子，給予它更具表情和生動的外觀。

H2 繼承了廣為認可的 H1 人形機器人，該機器人在中國 2024 年春節晚會中因其速度和敏捷性而受到關注。雖然最近的展示集中於 H2 的打擊力量和攻擊動作，但該機器人最重要的創新則隱藏在表面之下。H2 的核心驅動系統擁有 31 個自由度和極高的關節輸出，能提供高達 360 Nm 的扭矩。這些能力由先進的運動控制算法協調，使該機器人能夠準確地再現複雜和動態的動作，並保持平衡和精確度。這種硬件強度與軟件智能的結合使得高難度動作的流暢執行成為可能。

除了在外觀上的表現，H2 還引入了顯著的功能升級，配備了全新設計的靈巧手部。該人形機器人的手臂現在提供完整的七個自由度，相比早期模型的四個自由度有了顯著提升。這一人類樣式的關節設計將重點從基本的運動轉向複雜的操作，將 H2 定位為真正的工作機器人，而非簡單的移動平台。隨著抓握和處理能力的提高，這款機器人被設計用於工廠和物流環境中的實際應用，並在未來有潛力用於家庭環境。

最近的視頻還展示了 Unitree 的遠程操作系統。雖然完全自動化仍然是最終目標，但通過人類操作員的遠程控制被越來越多地視為一項關鍵的過渡技術。遠程操作使機器人能夠在現實環境中執行有用的任務，直到完全自動化系統成熟為止。Unitree 正在開發可讓操作員通過可穿戴控制裝置或混合現實設備（如 Apple Vision Pro）實時控制機器人的平台。這種方法能夠將人類的判斷和靈巧直接轉化為機器人的動作，從而提高任務的可靠性和安全性。

人形機器人行業正在迅速發展。來自其他公司的最近展示，包括 Figure 的人形機器人以接近人類的速度慢跑的視頻，突顯了在運動和控制方面的快速進步。這些視頻展示了平穩的加速、精確的方向變換和在複雜環境中的控制制動，強調了人形機器人的能力正在迅速接近人類的表現。

