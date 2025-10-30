Universal 與 AI 初創公司 Udio 合作後解決版權訴訟問題

Universal Music Group 表示，已與 AI 新創公司 Udio 簽署了「業界首個戰略協議」，以解決版權侵權訴訟並授權音樂用於一個新的 AI 驅動音樂平台。這一舉措是預期在接下來幾周內將出現的幾項授權交易之一，因為該行業正在努力應對 AI 的相關問題。

根據 Universal 的說法，這筆交易包括某種形式的補償，並「將為 UMG 藝人和詞曲創作人提供進一步的收入機會」。Udio 旗下的「BBL Drizzy」將於明年推出該平台，並計劃以訂閱服務的形式運作。去年，Universal 以及其他行業巨頭 Sony 和 Warner 對 Udio 和另一家新創公司 Suno 提起了大規模的版權侵權訴訟。

廣告 廣告

Universal 的音樂名單中包括全球最大的表演者，如 Taylor Swift、Bad Bunny 和 Ariana Grande。該公司表示，這個新工具將「改變用戶的互動體驗」，並讓創作者能夠自定義、串流和分享音樂。目前尚未透露該服務的具體費用。

在過渡期間，Udio 現有的音樂創作工具仍將可用，該工具可以通過幾個單詞創作新歌曲。不過，內容將被限制在「封閉的環境」內，並將增加例如指紋識別等安全措施。

推薦閱讀