UNO x Billie Eilish特別版卡牌登場！螢光黃藍橙綠色超亮眼，經典卡牌遊戲變潮流藝術品

經典紙牌遊戲UNO聯手流行天后Billie Eilish推出特別版「UNO Canvas Billie Eilish Deck」，由她親自操刀，將標誌性Blohsh圖案、無性別線條及傾斜肩設計融入112張300克優質卡牌。傳統紅黃藍綠配色全面升級為螢光黃藍橙綠，高飽和度的視覺衝擊一上桌就主宰派對，完美展現她獨樹一格的藝術個性。

官方圖片

官方圖片

官方圖片

官方圖片

這款限量聯名不僅保留經典玩法，還將Billie的怪奇審美變成可把玩的潮流藝術品，包裝盒設計精美適合收藏。目前在billieeilish.com官網已火速賣光光，售價約22美元，海外實體店陸續上架，無論遊戲夜還是日常攜帶，都能輕鬆點亮社交場合。

按此到Billie Eilish官網

按此到Mattel Creations

官方圖片

官方圖片

官方圖片

官方圖片

