UNY及APITA現正進行年度大型購物盛事「秋の購物祭」，由即日起至11月12日，每週精選多款人氣商品推出限時優惠！第一週必搶推介包括香甜多汁北海道蜜瓜同肉味濃郁嘅安格斯免治牛肉！

另外，由即日至10月29日，凡於UNY全線分店消費滿$1,000，送$100現金券及$100 CU eShop網店優惠券各1張。CU APP會員凡於UNY全線分店單次消費滿$238，可享$20折扣優惠，即買即減！

【UNY】秋の購物祭 買滿$1,000送$100現金券（即日起至12/11）

日期：即日起至2025/11/12

地點：APITA及UNY全線門市

詳情：請按此

