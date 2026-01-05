【UNY】樂悠卡逢星期一專享95折（即日起至31/12）

APITA UNY將於新一年延續樂悠咭專享優惠，由即日起2026年12月31日，逢星期一於APITA UNY買滿$100或以上，並以「樂悠咭」全數支付款項即可獲95折優惠！

*每筆交易只限使用一次，最多可享$15折扣。

日期：即日起至2026年12月31日（逢星期一，不適用於2月9日、3月9日及11月9日）

地點：APITA及UNY分店

