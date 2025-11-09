UPS貨機空難釀14死 美國FAA下令MD-11停飛

（法新社華盛頓8日電） 國際包裹快遞運輸商優比速（UPS）一架MD-11F貨機4日墜毀於美國肯塔基州，造成14人喪命，美國聯邦航空總署（FAA）今天下令，所有MD-11貨機停飛接受檢查。

優比速一架麥道公司（McDonnell Douglas）的MD-11F貨機4日從肯塔基州路易維爾市（Louisville）當地機場起飛，但不久後就墜毀地面，目前增至14人死亡。

失事的飛機製造於1991年，由麥道公司生產，該公司之後在1997年被併入波音（Boeing）。

廣告 廣告

優比速和聯邦快遞公司（FedEx）近日停飛了MD-11機隊。波音公司指出，已建議所有相關業者停飛MD-11。

美國聯邦航空總署今天發布緊急指令，「禁止繼續飛行，直到這款飛機經過檢查並執行所有可應用的除錯措施」。

這項緊急指令適用於MD-11和MD-11F，美國聯邦航空總署還提到，4日空難的失事貨機在起飛過程中，左側發動機脫落機體。