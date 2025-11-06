專訪陳曉華 「認愛」郭晉安分享夫妻模式
UPS 貨機美國肯塔基州起飛時墜毀爆炸 增至 11 死 黑盒已尋回｜Yahoo
【11 月 6 日 更新報道】
【Yahoo 新聞報道】一架載有 3 名機組人員的美國聯合包裹（UPS）貨機，在美國肯塔基州路易斯維爾國際機場起飛時墜毀並爆炸，死亡人數增至 11 人。肇事貨機俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀已經尋回，至於肯塔基州州長 Andy Beshear 宣布進入緊急狀態，以便救災及應急物資可盡快前往災難現場。
當地傳媒報道，涉事的飛機型號為麥道（McDonnell Douglas）MD-11，1991 年生產。事發在當地時間周二晚（4 日）晚上 5 時 15 分左右，貨機原訂前往夏威夷檀香山，起飛後不久於機場南邊墜毀。片段顯示事發現場火勢猛烈，冒出大量濃煙。
路易斯維爾市長 Craig Greenberg 表示，飛機起飛時載有 28 萬加侖燃油，燃油量「極度令人擔憂」。受事故影響，路易斯維爾國際機場暫停所有航班升降。
UPS 在路易斯維爾設有公司最大的包裹處理中心，該中心僱用了數千員工，每小時能分類超過 40 萬個包裹，並且每天有 300 個 UPS 航班在該機場升降。
