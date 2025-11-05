低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
UPS 貨機美國肯塔基州起飛時墜毀爆炸 最少 7 死 11 傷｜Yahoo
【13:40 更新報道】
【Yahoo 新聞報道】一架載有 3 名機組人員的美國聯合包裹（UPS）貨機，在美國肯塔基州路易斯維爾國際機場起飛時墜毀並爆炸，造成至少 7 人死亡，11 人受傷。州長 Andy Beshear 表示，傷亡數字可能會再增加。
當地傳媒報道，涉事的飛機型號為麥道（McDonnell Douglas）MD-11，1991 年生產。事發在當地時間昨晚（4 日）晚上 5 時 15 分左右，貨機原訂前往夏威夷檀香山，起飛後不久於機場南邊墜毀。片段顯示事發現場火勢猛烈，冒出大量濃煙。
路易斯維爾市長 Craig Greenberg 表示，飛機起飛時載有 28 萬加侖燃油，燃油量「極度令人擔憂」。受事故影響，路易斯維爾國際機場暫停所有航班升降。
UPS 在路易斯維爾設有公司最大的包裹處理中心，該中心僱用了數千員工，每小時能分類超過 40 萬個包裹，並且每天有 300 個 UPS 航班在該機場升降。
其他人也在看
搭機要靠窗還靠走道？過來人曝飛機選位技巧：１座位超方便、下機快
搭乘飛機時，座位選擇往往反映出個人的旅行習慣與需求考量。從欣賞窗外風景的浪漫情懷，到追求便利性的實用主義，每位乘客都有自己的偏好。近日，一名女網友分享了自己從「靠窗派」轉為「走道派」的心路歷程，意外引食尚玩家 ・ 5 小時前
黃明志捲謝侑芯命案失聯被通緝 深夜發文現身警署報到：我不會逃
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日於馬來西亞逝世，大馬警方今早（4日）宣布將案件改列「謀殺」調查，並將當時在場及藏有毒品的黃明志逮補協助調查。不過，據馬來西亞傳媒報道，黃明志處於失聯狀態，因此警方宣布將其列入通緝名單。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
浸大外判工潮不足三個月 清潔工被逼簽離職信 莊臣：工友提出自行離職︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】浸會大學外判清潔工今年 7 月底至 8 月初發起工潮，向新營辦商莊臣控股有限公司爭取合理待遇。惟事隔不足三個月，清潔服務業職工會表示，參與工潮的其中一名清潔工在沒有任何警告下，上月被主管以廁所有污跡為由，逼簽「自願離職信」。兩日後莊臣與工會和涉事工友會面，曾協議撤回解僱決定，豈料公司推翻協議，並重施故技逼工友離職。工會斥莊臣「反覆無常」，質疑公司借故向曾參與工潮的工人下馬威。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛
運動鞋市場競爭激烈，除了常見的Nike、Adidas外，近年來越來越多品牌憑藉獨特技術與舒適度獲得消費者青睞。特別是在長途旅行或戶外活動中，一雙好的運動鞋往往能決定整趟行程的舒適度。一名女網友日前分享食尚玩家 ・ 1 天前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 22 小時前
何猷君大仔被指遺傳何鴻燊超強基因 網民震驚：和賭王照片一模一樣
已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，奚夢瑤於同年誕下大仔何廣燊（Ronaldo），2021年再育有細女Romee，成功湊成「好」字，一家四口幸福滿滿。日前，何猷君和奚夢瑤為大仔何廣燊慶祝6歲生日，以及帶佢去美國參加何猷君剛成為股東之一嘅NBA球隊塞爾特人（Boston Celtics）慈善晚宴，其後又到高級餐廳食飯慶祝，被網民指何廣燊外貌與已故賭王何鴻燊甚為相似。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
美國前副總統切尼逝世 享年84歲 小布殊任內擔當副手 促使美國出兵伊拉克｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國前副總統切尼（Dick Cheney）家人周二（4日）發聲明，公布切尼去世，享年84歲。切尼於2001年至2009年小布殊（George W. Bush）任內擔任副手，被視為「美國近代史上最有權勢」副總統，及2003年反恐戰爭的主要推手，出兵伊拉克被指將美國拖入一場戰爭泥沼，引發廣泛爭議。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
長江中心被淋紅油 電梯大堂多處染紅 保安員受傷 男子涉刑毀被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環長江集團中心今（4 日）上午發生淋紅油事件。一名男子不滿被攔阻，在電梯大堂淋油，升降機幕牆、地下多處染紅。在場保安員上前制止，其中一人受傷送院。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
日本熊出沒｜秋田縣政府與陸上自衛隊簽協議 負責運送箱型捕獸籠等 已派 15 人駐守支援｜Yahoo
日本熊害持續受關注，陸上自衛隊今日（5日）與秋田縣政府簽訂協議，派遣部隊到熊害嚴重的秋田縣，協助運送箱型捕獸籠，提供後勤支援，但不會直接撲殺熊。自衛隊今午派 15 人駐守鹿角市。Yahoo新聞 ・ 38 分鐘前
劉家良骨灰被盜｜O 記查名人骨灰盜竊案 寶福山：事件複雜正配合警方調查｜Yahoo
翁靜晶拍片指亡夫劉家良的骨灰早前被盜，形容事件令人髮指。沙田寶福山回覆《Yahoo 新聞》指，得悉事件時已即時報警，現正配合警方調查，形容屬個別事件，並加強保安避免同類事件發生。據《Yahoo 新聞》了解，名人骨灰被盜案由警方有組織罪案及三合會調查科（O記）調查中，目前已有一人被捕，有關案件已於法庭提堂。Yahoo新聞 ・ 1 天前
六旬婦古巴遊疑染基孔肯雅熱 涉青衣個案評估4300人1須抽血
再增一宗基孔肯雅熱輸入個案，60歲居於大埔康樂園女患者上月曾訪古巴旅遊，上周二有關節痛，上周三抵港後發燒到私家醫院求醫，目前情況穩定，家居接觸者及同行人士暫無病徵。另外，就前日公布的本地個案，衛生防護中心正對該名居青衣45歲男子的病毒作基因分析，以判斷是否與本地早前錄得的個案有流行病學關連。就青衣曉峰園、葵涌廣場和上環am730 ・ 9 小時前
黃明志涉謝侑芯猝死案 馬來西亞警改列「謀殺」調查 衛生部反駁「救護車遲到」說法
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日魂斷馬來西亞，同房的42歲大馬男歌手黃明志涉及毒品罪行被捕，其尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應，而且當場出9顆搖頭丸。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
本港5間大學位列QS最新亞洲大學排名首十名 港大第一
【Now新聞台】本港有5間大學位列QS最新亞洲大學排名首十名，其中香港大學排第一。 在榜上的1500多間亞洲大學，香港大學比去年升一位，超越了第二的北京大學。港大校長張翔表示，此次排名是對港大學術實力的肯定，更反映大學在全球高等教育格局中的關鍵角色。而第三名就繼續是新加坡國立大學，香港科技大學排第六，中文大學及城市大學並列第七，理工大學及浸會大學分別排第十及53，嶺南大學及教育大學就排第一百多，樹仁大學及都會大學排第三百多。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
陳志詐騙網絡瓦解 太子集團打造寶石腕錶送多國元首 被指「照顧」中國公安官員兒子換包庇｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】柬埔寨詐騙集團「太子」首腦陳志早前被英美聯合制裁，約 140 億美元比特幣被扣押，目前亦遭多個國家及地區調查，包括香港警方凍結集團相關的27億港元資產等。陳志在柬埔寨與政商界關係密切，旗下製錶學校設計的鑲25顆寶石限量版「蓮花陀飛輪」曾由首相贈送予多國元首，包括美國總統拜登、加拿大前總理杜魯多等。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
立法會選舉︱法律界林新強不競逐連任 累計 29 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 1 週前
真人版長髮公主傳由Lisa擔任？《魔髮奇緣》「樂佩」角色人選傳聞多，網民敲碗最想「她」成為迪士尼公主
BLACKPINK成員Lisa 近日被傳將出演迪士尼真人版《魔髮奇緣》樂佩公主，這位集甜美氣質與舞台魅力於一身的超人氣偶像，讓粉絲們視她為現實版的公主。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
港大副教授張祺忠殺妻案掀「長命契」關注 與妻聯名7,000萬物業如何處置？｜甚麼是「長命契」？
港大副教授張祺忠殺妻案，張祺忠早前承認誤殺罪，判囚7年4個月。由於張已還押7年2個月，相當於服刑11年，料短期內可獲釋。案件2018年曝光時，警方於港大黃克競樓其辦公室內木箱與行李箱發現妻子陳慧文遺體，案情轟動全港。（案件編號：HCCC 37/2024）28Hse.com ・ 18 小時前
太子集團陳志涉洗黑錢案 港警方凍結詐騙集團27.5億元資產 未有人被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】消息指，香港警方近日針對一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團進行財富調查，發現涉嫌觸犯洗黑錢罪行，截至今（4 日）凍結集團超過27億港元資產。據悉案件涉及早前遭英、美聯合制裁的柬埔寨詐騙集團「太子」首腦陳志。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
殺妻囚終身上訴得直發還重審 港大副教授張祺忠認誤殺囚7年4月 案情指長期遭妻心理虐待
香港大學機械工程學系前副教授張祺忠，涉於 2018 年與妻子發生口角後，用電線勒死對方，被陪審團以大比數裁定謀殺罪成，判囚終身。張不服定罪提上訴，被裁定上訴得直、發還重審。張祺忠周二（4 日）以「減責神志失常」（diminished responsibility）為基礎，在高等法院承認一項誤殺罪。法庭線 ・ 1 天前
關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！
近日，九龍城火鍋店「方榮記」的午市限定「沙爹牛肉煎米粉」突然在「香港茶餐廳及美食關注組」爆紅，吸引大批網民前往朝聖打卡。煎香的米粉帶焦脆香氣，配上濃郁花生沙嗲汁與嫩滑牛肉，油香與花生香交織，令人一試上癮，「方榮記」頓時成為新一輪熱話。Yahoo Food ・ 6 小時前