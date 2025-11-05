UPS 貨機美國肯塔基州起飛時墜毀爆炸 最少 7 死 11 傷｜Yahoo

【13:40 更新報道】

【Yahoo 新聞報道】一架載有 3 名機組人員的美國聯合包裹（UPS）貨機，在美國肯塔基州路易斯維爾國際機場起飛時墜毀並爆炸，造成至少 7 人死亡，11 人受傷。州長 Andy Beshear 表示，傷亡數字可能會再增加。

當地傳媒報道，涉事的飛機型號為麥道（McDonnell Douglas）MD-11，1991 年生產。事發在當地時間昨晚（4 日）晚上 5 時 15 分左右，貨機原訂前往夏威夷檀香山，起飛後不久於機場南邊墜毀。片段顯示事發現場火勢猛烈，冒出大量濃煙。

路易斯維爾市長 Craig Greenberg 表示，飛機起飛時載有 28 萬加侖燃油，燃油量「極度令人擔憂」。受事故影響，路易斯維爾國際機場暫停所有航班升降。

UPS 在路易斯維爾設有公司最大的包裹處理中心，該中心僱用了數千員工，每小時能分類超過 40 萬個包裹，並且每天有 300 個 UPS 航班在該機場升降。