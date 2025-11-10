平玩USJ攻略｜關西樂享週遊券豪華版買1送1，人均低至$389.2！USJ門票、JR PASS一日券等7項玩樂交通券｜雙11優惠2025

鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
嚟緊會去日本關西玩的朋友注意！Trip.com 「雙 11 狂賞優惠活動」於11月11日12pm推出關西樂享週遊券豪華版買1送1優惠，人均低至$389.2，包日本環球影城USJ一日票、京都水族館門票、JR PASS一日券等多項玩樂交通券；性價比可以說是超級高，日本旅遊愛好者萬勿錯過！
人均低至$389.2！包USJ一日票、JR PASS一日券等7項玩樂交通券
日本自由行想玩得盡興又慳錢，就不能錯過專為遊客量身打造的超值通行證「豪華版樂享周遊券」，結合交通票券、人氣主題樂園與特色體驗，一張票券滿足大家多種需求，可以輕鬆玩遍日本！Trip.com 於11月11日12pm推出的關西樂享週遊券豪華版買1送1優惠，包選7項玩樂交通券，當中包括日本環球影城USJ一日票、無敵星星爆谷桶、京都水族館門票、JR PASS一日券、關西機場單程票等多項玩樂交通券。原價套票要$1,556.6起，現人均低至$389.2，就包足7項玩樂交通券。要知道一張日本環球影城門票一日券都要$452起，這「豪華版樂享周遊券」簡直是超值，數量有限，先訂先得，遊日人士必搶！
【Trip.com買一送一】豪華版關西樂享周遊券
價錢：$778.3/2人，人均$389.2起
（原價：$1556.6）
費用包括：
豪華 A／B／C 區商品詳情請查看官網；下單購買後，請於行前使用 Travel Contents 旅遊控 App，從不同類別商品選擇景點與交通服務。
豪華 A 區（任選2）：
日本環球影城1日券（啟用期內任一天有效）
無敵星星爆谷桶（需提前1天兌換，有效期至2025年11月30日）等
豪華 B 區（任選1）：京都水族館、城崎周遊卡（KINOSAKI MUST-VISITS PASS）等
豪華 C 區（任選1）：關西機場利木津巴士單程票或關西機場特快 HARUKA 車票
關西樂享周遊券（任選3項）：梅田藍天大廈＆空中庭園展望台、空庭溫泉、京阪電車大津觀光乘車券等
*請注意商品兌換視兌換當下庫存狀況而定
關西樂享週遊券豪華版使用方法
大家可下載Travel Contents App，進行綁定；於「電子票」頁面查看票券，點選「啟動票券」，並選擇「7天遊玩日期」，選定後無法修改。大家便可任選3項關西樂享周遊劵設施，再從豪華A區/B區/C區中選擇心儀的商品，點選「兌換」並選擇「遊玩日期」，完成開票。
