專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
USJ x Pokémon｜大阪日本環球影城驚喜公佈全新寶可夢聯乘企劃！打造刺激五感的超像真體驗
各位訓練家準備出發！大阪日本環球影城（USJ）再度傳來好消息，宣佈與寶可夢（Pokémon）合作推出全新企劃，並將主打「刺激五感」的超像真感官體驗，將互動性提升至前所未有的高度，到底會是什麼？實在令人期待！
全新感官體驗震撼登場
根據官方最新發表的速報，這項全球首發的「寶可夢新體驗」將以超真實技術為基礎。寶可夢株式會社社長石原恒和透露，企劃旨在實踐「讓現實與虛擬世界雙方都更加豐富」的使命；而USJ社長村山卓更直言，這將是一項「突破既有娛樂框架」的全球專案。
適逢USJ即將迎來 25周年，園方宣佈以「Discover U!!!」為主題，於2026年3月4日至2027年3月30日期間展開盛大慶祝活動。外界普遍猜測，這項標榜「刺激五感」的寶可夢全新體驗，極大機會作為25周年的重磅壓軸項目登場。
自2021年雙方建立策略聯盟以來，已透過「NO LIMIT!遊行」及萬聖節活動累積了豐富的技術經驗。今次新設施預計將結合USJ世界頂尖的科技實力，打造出如投影、體感與高度互動裝置結合的嶄新娛樂形式。如果遊客能在園區內親手捕捉寶可夢，或親身感受到噴火龍的熱氣及水箭龜的水花，絕對是寶可夢迷夢寐以求的冒險旅程。
寶可夢30周年大計曝光
2026年同時是寶可夢誕生30周年，各項大型慶典已接踵而來。除了關西USJ的全新體驗外，萬眾期待、位於關東讀賣樂園內的「PokéPark KANTO」亦將於2月5日正式開幕。這座以首代遊戲舞台「關都地區」為藍本的園區，將帶領粉絲重溫經典。隨着30周年的到來，預計全球將掀起一股更強大的寶可夢熱潮，從遊戲、影視到實體主題樂園，全方位包圍粉絲的生活。
2026動漫祭亮點全接觸
除了「Discover U!!!」及寶可夢外，大阪日本環球影城的年度盛事「Universal Cool Japan 2026」同樣不容忽視。一如以往，這項期間限定活動會集合多個日本頂尖動漫 IP。1月30日起，5大超人氣IP包括：首次登場的《葬送的芙莉蓮》、經典回歸的《名偵探柯南》、震撼升級的《咒術迴戰》，還有東野圭吾原著《假面飯店系列》與《魔物獵人荒野》，將同時進駐USJ，絕對是動漫迷必訪聖地。
入場門票及特快券攻略
想要玩得盡興，預先規劃行程至關重要，特別是遇上寶可夢此等超人氣合作活動，以及「Discover U!!!」、「Universal Cool Japan 2026」這類重大慶典，建議旅客至少提前在官方授權平台購買門票（Studio Pass），並強烈建議加購「環球特快入場券」（Express Pass），以節省排隊時間。此外，記得提前下載 USJ官方應用程式，以便即時查看排隊時間及領取部分設施的整理券，畢竟時間就是金錢，快人一步自然玩得更暢快。
日本環球影城
地址：大阪府大阪市此花區櫻島二丁目1番33號 （地圖按此）
交通：搭乘JR夢咲線（櫻島線）至「環球城站」下車
