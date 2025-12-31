USS Nimitz 核反應堆或將成為人工智能數據中心的新能源來源

根據美國能源官員正在考慮的一項提議，曾經為美國海軍最老的核動力航空母艦 USS Nimitz 提供動力的核反應堆，可能有助於為下一代人工智能數據中心提供能源。這個想法出現在 Nimitz（CVN-68）於今年早些時候完成最後九個月的部署，並抵達華盛頓 Bremerton 的 Naval Base Kitsap，標誌著一個漫長而複雜的退役過程的開始。這艘航空母艦的兩個核反應堆曾使其在海上擁有幾乎無限的耐力，但現在卻成為海軍最大的回收挑戰之一。據《福布斯》報導，拆解和回收一艘核動力超級航空母艦並非快速或便宜的過程，預計將分五個階段展開，每個階段可能需要長達十年，總成本超過 10 億美元。

目前規劃已經開始。本月，Huntington Ingalls Industries 獲得了一項 3,350 萬美元的合同修改，以開始為 CVN-68 的非激活和去燃料做準備，包括採購長期所需的材料。雖然 Nimitz 本身不太可能為民用項目提供動力，但她的退役重新點燃了人們對於是否可以重新利用退役美國海軍艦艇的核反應堆的興趣。根據彭博社的報導，位於德克薩斯州的 HGP Intelligent Energy LLC 提出了利用退役海軍核反應堆為田納西州的 Oak Ridge National Laboratory 的人工智能數據中心提供電力的方案。

該公司估計，兩個退役的核反應堆可以提供 450 至 520 兆瓦的電力，足以支持能源需求巨大的 AI 工作負載。根據彭博社的報導，完整的電廠建設成本約為 20 億美元，這只是建造一個新的民用核電站成本的一小部分。該提案還利用現有的供應鏈和數十年的運營經驗。美國海軍長期以來依賴於 Westinghouse A4W 反應堆為 Nimitz 級航空母艦提供動力，以及 General Electric S8G 反應堆為洛杉磯級核潛艇提供動力。

支持者認為，這段歷史可以簡化許可和人員配置，特別是隨著受過核訓練的退伍軍人轉向民用角色。然而，正如《海洋洞察》報導的那樣，Nimitz 上的反應堆已經計劃根據標準非激活程序進行拆除，該程序將在維吉尼亞州的 Newport News Shipbuilding 進行，然後航空母艦將移至 Naval Station Norfolk 進行退役。

在重新利用海軍反應堆的過程中，最大的障礙之一在於燃料本身。美國海軍的反應堆使用武器級的高濃縮鈾，這引發了嚴重的擴散擔憂。如果從反應堆燃料棒中提取 93% 的鈾-235 燃料，將可能被用於製造核武器，因此被視為擴散風險。反應堆技術本身是國防機構最為嚴密保護的機密之一。《海洋執行者》解釋道，由於這些風險，退役反應堆的艙室目前被運往華盛頓州的能源部 Hanford Site，那裡有數百個反應堆艙室存放於 Trench 94。

HGP 提出了在 Oak Ridge 建立其首個電廠的提議，該地區擁有深厚的核能專業知識，並靠近國家安全基礎設施。隨著人工智能數據中心對可靠電力的需求前所未有，核能被越來越多地視為可行的長期解決方案之一。如果能克服監管和安全障礙，從退役軍艦中重新利用反應堆將能減少廢物、降低成本，並緩解海軍的退役負擔。

