Véronique Nichanian掌舵37年迎來最後一騷！Hermès 2026秋冬男裝騷完美收官感動全場

véronique nichanian hermes

黎男裝周圓滿結束，Hermès 男裝創意總監 Véronique Nichanian 也迎來了她執掌長達37年的最後一場大騷。Véronique Nichanian 自1987年起執掌Hermès男裝，多年來以極簡、精準的設計語言，定義了「低調奢華」的真正內涵。這次告別作不僅是新季發表，更是對她經典美學的一次完整致敬，讓全球時尚圈的目光齊聚巴黎。

Photo Source：Hermès

Photo Source：Hermès

極簡美學的最後演繹

Hermès 2026秋冬男裝系列延續了她一貫堅持的極簡美學，乾淨俐落的廓形、精湛的剪裁技藝，搭配大膽卻不過火的色塊運用，營造出層次豐富卻不張揚的視覺效果，每一件單品都散發出Hermès獨有的沉穩優雅，彷彿在低語「永恆」二字。此外，多件Hermès標誌性大設計重新登場，例如早年的摩卡色小牛皮連身褲，以及帶有海軍藍細條紋的皮革外套，不僅喚起了大家的回憶，更象徵Hermès男裝在她的帶領下，如何從經典走向永恆傳承，讓人感受到時間的延續與傳承。

Photo Source：Hermès

謝幕時刻亦相當觸動，Véronique Nichanian 優雅鞠躬，大螢幕同步播放她多年來的經典瞬間與重要里程碑，現場觀眾起立鼓掌，前排更有設計大師 Paul Smith，以及藝人 Usher、Travis Scott 等重量級嘉賓到場致意，氣氛充滿溫暖與不捨，在 Véronique Nichanian 的帶領下，Hermès男裝始終以極簡定義奢華、以細節詮釋優雅。這Hermès 2026秋冬男裝騷不僅是她的完美收官，更為品牌男裝開啟全新篇章，未來誰將接棒我們拭目以待，但她的傳奇，已永遠鐫刻在時尚史上。

Photo Source：Hermès

