林志玲、Jolin、允兒愛牌！Valentino靚鞋超難得低至4折！奶白平底鞋低至$2,9XX、窩釘黑金尖頭平底鞋都有4折
Valentino Garavani近日正進行減價優惠，多款斯文高雅的鞋款低至4折，奶白平底鞋低至$2,960，窩釘黑金尖頭平底鞋都有4折，即睇內文：
雖然很多女生都會穿高跟鞋，讓雙腿看起來更纖長、體型更高䠷，然而有時要行足一日，著高跟鞋對雙腳的負擔實在太大了，這種代價真不是個個都願意。想舒適的話，當然著平底鞋才是王道呀，Valentino Garavani的平底鞋既能保持高貴時尚，款式不會太過休閒，重點是不會腳痛！名牌網NET-A_PORTER近日正進行減價優惠，其中Valentino Garavani多款斯文高雅的鞋款低至4折，貴婦必備鞋款低至$3,440，品牌最具代表的窩釘尖頭鞋折後僅$4,200！
Valentino自小熱愛時裝 17歲遠赴巴黎學時裝設計
「時尚大帝」Valentino Garavani憑著奢華浪漫的設計美學，在繁華的時尚界中佔據獨樹一幟的地位，他1932年在意大利北部的沃蓋拉出世，在小康家庭長大，從小受到身為時裝設計師的姑媽啟發，對時裝抱有濃厚的興趣；於是他在17歲遠赴巴黎學習時裝設計，畢業後先後成為Jean Dessés和Guy Laroche的學徒，實戰經驗不但拓展了Valentino的視野，更磨練了其設計工藝。
曾面臨破產危機 靠建築師伴侶扭轉劣勢
Valentino Garavani 1959回到羅馬，在父母資助下開設了個人的時裝工坊，儘管起初生意未如理想，甚至面臨破產危機，幸好Valentino在低潮期遇上建築系學生Giancarlo Giammetti，二人共同營運工坊，發展成生意拍檔和伴侶。儘管Valentino Garavani 2008年光榮引退，但品牌至今仍然大受歡迎，就連出名喜歡簡約、曾表示「我總是買高品質的單品，然後一穿就是一輩子！」的Angelina Jolie都是其平底鞋的忠實粉絲，多次被影到她身穿其Vlogo 平底涼鞋，儼如是Valentino Garavani非官方的形象大使！
貴婦鞋特價4折起 百搭奶白色平底鞋僅$2,960
NET-A-PORTER今次推出多款特價鞋履，其中Ballet Flats只需$2,960，提供黑白兩色選擇。平底設計不僅方便長時間行走而不易疲累，兼具實用與美感，更呼應近期大熱的Balletcore風格。而原價逾萬元的Platform 系列亦罕有減價，厚底結合高跟設計，既能修飾腿部比例，又保有穩定性。最受矚目的 「Tan-Go 155mm Platform Pumps」 亦在優惠之列，4折後僅$4,360。以超高厚底搭配圓頭設計，營造復古又摩登的氛圍，成為潮流人士必收的焦點單品。部分鞋款已開始斷碼，想入手新鞋迎接新一年就要趁早把握機會。
VALENTINO GARAVANI VLOGO embellished leather-trimmed canvas-jacquard slides
4折後：$3,440；
原價：$8,600
VALENTINO GARAVANI Tan-go 155 patent-leather platform pumps
4折後：$4,360；
原價：$10,900
VALENTINO GARAVANI Tan-Go patent-leather ballet flats
4折後：$2,960；
原價：$7,400
VALENTINO GARAVANI Tan-Go 155 patent-leather platform sandals
4折後：$4,360；
原價：$10,900
VALENTINO GARAVANI Discobox 180 patent-leather platform pumps
4折後：$4,360；
原價：$10,900
VALENTINO GARAVANI Roman Stud leather point-toe flats
4折後：$4,200；
原價：$10,500
VALENTINO GARAVANI Rockstud leather-trimmed satin ballet flats
4折後：$3,240；
原價：$8,100
VALENTINO GARAVANI Rockstud leather and satin-trimmed crystal-embellished tulle ballet flats
4折後：$4,400；
原價：$11,000
