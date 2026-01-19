Valentino傳奇時裝設計師離世享壽93歲，以「Valentino Red」聞名全球，關於時尚哲學金句：只有穿讓你感覺活著的衣服

Valentino創辦人瓦倫天奴·格拉瓦尼（Valentino Garavani）於2026年1月19日在意大利羅馬寓所離世，享壽93歲。這位傳奇時尚設計大師，其「Valentino Red」紅色更是聞名全球，一起來回顧他的時尚傳奇人生。

PARIS, FRANCE - JANUARY 23: Designer Valentino Garavani attends the Valentino Haute Couture Spring Summer 2019 show as part of Paris Fashion Week on January 23, 2019 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Valentino Garavani於1932年5月11日出生在意大利，生於小康家庭，自幼熱愛時裝，17歲移居巴黎求學於École des Beaux-Arts及Chambre Syndicale de la Couture Parisienne，後在Jean Dessès及Guy Laroche實習。1960年返回羅馬開工作室並遇夥伴Giancarlo Giammetti，同年就創立Valentino品牌，專注優雅晚裝及jet-set風格，受名人如Jackie Kennedy、Audrey Hepburn及Elizabeth Taylor青睞。

< > the opening night celebration of the New York City Ballet at David H. Koch Theater, Lincoln Center on November 25, 2008 in New York City.

Designer Valentino Garavani poses for a portrait in the New York City headquarters of his fashion house on November 29, 1984.

ITALY - JULY 07: .Italian fashion designer Valentino celebrates 45 years of activity : Dinner gala at Villa Borghese in Rome. Valentino is marking his 45th year as a designer with a catwalk show and decadent galas in the city where he opened his first atelier in the 1960s. Chinese actress Shu Qi in Rome, Italy on July 07, 2007. (Photo by Eric VANDEVILLE/Gamma-Rapho via Getty Images)

每位設計師都有自己的拿手好戲，Valentino先生就以顏色來打出名堂，「Valentino Red」更是得到Pantone認證的顏色：100%洋紅+100%黃+10%黑。這款標誌性的Valentino Red自1959年首場大騷「La Fiesta」系列亮相。首款無肩帶及膝紗裙，綴立體玫瑰，受歌劇《卡門》啟發，奠定品牌紅色標誌，Jennifer Aniston期後也穿過。

(Pinterest)

「Valentino Red」成為品牌每季必有變奏，到了2008春夏高訂，是「紅色系列終曲」，也是Valentino先生退休最後一場大騷，全模特兒穿紅裙謝幕，為他時尚生涯寫上完美句號。

(Pinterest)

關於Valentino先生的時尚設計，大家都可以在很多明星紅地毯造型上欣賞，而他本身對於時尚與美麗都有自己的獨到見解，「只有穿讓你感覺活著的衣服。」（Only wear clothes that make you feel alive.）Valentino先生相信，衣服不只華麗，也是可以令人更有生命力。在選服飾時，要選讓自己有亮起來感覺的衣服，才會有魅力甚至是生命力。

PARIS, FRANCE - OCTOBER 02: Designer Valentino Garavani is seen arriving at Valentino Fashion show during Paris Fashion Week Spring/Summer 2017 on October 2, 2016 in Paris, France. (Photo by Jacopo Raule/GC Images)

除了這句經典名言，還有一些Valentino先生關於時尚與人生的金句，也許可以從中有所啟發。這裡向這位傳奇時裝設計師Valentino Garavani致敬。

1. 「只有穿讓你感覺活著的衣服。」（Only wear clothes that make you feel alive.）

2. 「我知道女人想要什麼。她們想要美麗。」（I know what women want. They want to be beautiful.）

3. 「我愛我的美。這不是我的錯。」（I love my beauty. It's not my fault.）

4. 「優雅是比例、情感與驚喜的平衡。」（Elegance is the balance between proportion, emotion & surprise.）

5. 「我只會三件事：做裙子、裝飾房子、娛樂他人。」（There are only three things I can do – make a dress, decorate a house, and entertain people.）

Valentino Haute-Couture 1999/2000. (Photo by Pool ARNAL/CHARRIAU/Gamma-Rapho via Getty Images)

6. 「我喜歡簡單的事物。」（I like things simple.）

7. 「我的正常生活就像度假。」（My normal life is like being on holiday.）

8. 「我最愛的時尚十年是60年代。那是小革命，衣服驚艷卻不過分。」（I have my favourite fashion decade: 60s. It was a sort of little revolution; the clothes were amazing but not too exaggerated.）

9. 「露腳踝的晚禮服是我見過最噁心的東西。」（An evening dress that reveals a woman’s ankles while walking is the most disgusting thing I have ever seen.）

10. 「我像貨運火車。專注細節，多年玩轉，但總在同一軌道。」（I am like a freight train. Working on the details, twisting them and playing with them over the years, but always staying on the same track.）

