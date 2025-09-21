Valentino 2025 Vertigineux Haute Couture登陸香港，帶你探索充滿詩意的高訂之旅

Valentino

Valentino 2025 Vertigineux Haute Couture系列，日前於香港盛大亮相，展現極繁之美；每件禮服化身文化載體，承載著視覺、象徵與歷史的記憶，精緻剪裁與色彩幾何，交織物質與非物質元素，每件作品如「幽靈的黃道帶」，在秩序與混沌間引發眩暈，帶領觀者踏上未完成的詩意之旅，探索文化與藝術的無垠共鳴。

一場永不落幕的電影

Valentino Vertigineux高訂系列，名稱源自法語「眩暈」（vertigineux）是Alessandro Michele的首個Valentino高訂系列，這個系列不僅展現了Michele初掌Valentino時的興奮與迷惘，更象徵著他對品牌歷史的重新詮釋，就如一張融合古典優雅與狂野無邊無際的靈感清單，一場永不落幕的電影。

在秩序中注入混沌的靈魂，將時尚提升為跨越時代與文化的藝術形式

翁貝托艾柯在著作《無限的列表》中指出「列表」（The list) 是人類文化的根源，是藝術和文學歷史的一部分，既是創造秩序的工具，也是無限的暗示。Vertigineux系列將這一雙重性淋漓盡致地呈現，48件禮服被構想為48份「非語法性列表」，每件作品皆由物質與非物質元素交織而成，精緻的剪裁與刺繡代表可測量的秩序，而情感、歷史、哲學與象徵的融入則指向無限的擴展，一份未完成的詩篇。這種設計語言在結構化的廓形與自由流動的裝飾間形成對比，就如系列中可見，建築式褶邊構築的禮服，卻會以隨性的羽毛與水晶點綴，彷彿在秩序中注入混沌的靈魂。

香港作為發布地點，進一步強化了這一主題的共鳴。作為東西方文化交匯的中心，香港的現代與傳統、秩序與自由，為Vertigineux提供了完美的背景，搭配場地設計劃分三個空間，並交織着古典與電子的音樂，與禮服的物質與非物質元素相呼應，營造出一場視覺與聽覺的眩暈體驗，引領觀者踏上一場跨越時代與文化的眩暈之旅。

Vertigineux高訂系列以「過度」為美學核心，融合文藝復興、巴洛克與超現實主義，創造出超越時代的輪廓，系列強調多樣性而非單一，擁抱曖昧而非直白的無限可能，Vertigineux系列的每一件禮服都被設計為「意義之網」，承載著視覺、象徵與歷史的記憶。設計師Alessandro Michele將「物質」元素，如絲綢、薄紗、金屬飾件與「非物質」元素如繪畫參、與哲學縫合並置，創造出猶如活地圖的禮服，如系列中我們可以看見，靈感源自東方錦緞與文藝復興裝飾的禮服，能通過色彩幾何與傳統紋樣的碰撞，講述東西方文化的對話，以及用星座圖騰為靈感的藍色禮服，則通過銀線刺繡與漸層薄紗，喚起對宇宙無垠的哲學沉思。Vertigineux高訂系列並不單是一個「服裝」系列，這些禮服超越了單純的服裝功能，成為文化的檔案與敘事的鑲嵌，將不可能的組合展現了列表作為文化創造工具的潛力，正如艾柯所言，「列表」並不破壞文化，而是創造文化，Vertigineux就正是通過這種「列表的詩學」，將時尚提升為跨越時代與文化的藝術形式。

