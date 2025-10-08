Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Valentino「黑馬手袋」是這款！IVE Rei與Liz、泰星Freen加持的Panthea大手袋

時裝周的片段成為洗版主題，不少明星的機場造型也成為一眾時尚迷的參考靈感。其中，一眾「Valentino寶貝」就拿著一款大手袋Panthea，鏈條肩帶加上實用大容量的設計，像IVE Rei與Liz一樣配搭少女造型，或是像人氣泰星Freen Sarocha一樣配搭豹紋帥氣褲裝都很好看。在物色手袋的朋友，也許這款Valentino Panthea手袋是你的目標！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告 廣告

Valentino by Alessandro Michele的秋冬25/26已經完美落幕。這位設計鬼才繼續發擇其獨有的復古色彩與剪裁美學，為時尚迷帶來"Le Méta-Théâtre Des Intimités”系列。

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

除了欣賞Alessandro Michele的復古風格作品，一眾「Valentino寶貝」的機場造型都好吸睛。IVE成員Rei與Liz，還有26歲就踏上Met Gala，首位成為Valentino品牌大獎使的泰星Freen Sarocha，她們都不約而同地在加持了Valentino Panthea手袋。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

Valentino Panthea手袋其設計其實很中性，男生拿起來也很有型，內地男演員馬柏全的恤衫西褲造型，配搭這款手袋也很帥氣。

（官方圖片）

（官方圖片）

這款大容量、設計俐落又有標誌的V LOGO手袋，可以用手袋附上的鏈條做肩帶，或是用有著圓釘設計的粗肩帶肩背或斜背，幾種背法用來配搭不同風格的造型，實用耐看又高顏值，真的要把它放在年度「黑馬手袋」名單裡。

（官方圖片）

Valentino Garavani Black Lambskin Panthea Tote Bag $25,200

SHOP NOW

Valentino Garavani Black Lambskin Panthea Tote Bag $25,200

Valentino Garavani Brown Lambskin Panthea Tote Bag $25,200

SHOP NOW

Valentino Garavani Brown Lambskin Panthea Tote Bag $25,200

Jonathan Anderson熱愛時尚的「拼命三郎」：Loewe Puzzle、Uniqlo x JWA、Dior的未來革新也在他手上

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？

aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位

Jisoo同款Dior手袋新目標！溫柔牛油果綠＋圓潤蝴蝶，放入「仙女系」手袋名單