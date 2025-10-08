焦點

每日飲無糖汽水　脂肪肝風險升六成

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Yahoo Style HK

Valentino「黑馬手袋」是這款！IVE Rei與Liz、泰星Freen加持的Panthea大手袋

Yahoo Style
Yahoo Style
Valentino「黑馬手袋」是這款！IVE Rei與Liz、泰星Freen加持的Panthea大手袋
Valentino「黑馬手袋」是這款！IVE Rei與Liz、泰星Freen加持的Panthea大手袋

時裝周的片段成為洗版主題，不少明星的機場造型也成為一眾時尚迷的參考靈感。其中，一眾「Valentino寶貝」就拿著一款大手袋Panthea，鏈條肩帶加上實用大容量的設計，像IVE Rei與Liz一樣配搭少女造型，或是像人氣泰星Freen Sarocha一樣配搭豹紋帥氣褲裝都很好看。在物色手袋的朋友，也許這款Valentino Panthea手袋是你的目標！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告

Valentino by Alessandro Michele的秋冬25/26已經完美落幕。這位設計鬼才繼續發擇其獨有的復古色彩與剪裁美學，為時尚迷帶來"Le Méta-Théâtre Des Intimités”系列。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

除了欣賞Alessandro Michele的復古風格作品，一眾「Valentino寶貝」的機場造型都好吸睛。IVE成員Rei與Liz，還有26歲就踏上Met Gala，首位成為Valentino品牌大獎使的泰星Freen Sarocha，她們都不約而同地在加持了Valentino Panthea手袋。

（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）

Valentino Panthea手袋其設計其實很中性，男生拿起來也很有型，內地男演員馬柏全的恤衫西褲造型，配搭這款手袋也很帥氣。

（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）

這款大容量、設計俐落又有標誌的V LOGO手袋，可以用手袋附上的鏈條做肩帶，或是用有著圓釘設計的粗肩帶肩背或斜背，幾種背法用來配搭不同風格的造型，實用耐看又高顏值，真的要把它放在年度「黑馬手袋」名單裡。

（官方圖片）
（官方圖片）

Valentino Garavani Black Lambskin Panthea Tote Bag $25,200

SHOP NOW

Valentino Garavani Black Lambskin Panthea Tote Bag $25,200
Valentino Garavani Black Lambskin Panthea Tote Bag $25,200

Valentino Garavani Brown Lambskin Panthea Tote Bag $25,200

SHOP NOW

Valentino Garavani Brown Lambskin Panthea Tote Bag $25,200
Valentino Garavani Brown Lambskin Panthea Tote Bag $25,200

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：Jonathan Anderson熱愛時尚的「拼命三郎」：Loewe Puzzle、Uniqlo x JWA、Dior的未來革新也在他手上

Jonathan Anderson熱愛時尚的「拼命三郎」：Loewe Puzzle、Uniqlo x JWA、Dior的未來革新也在他手上
Jonathan Anderson熱愛時尚的「拼命三郎」：Loewe Puzzle、Uniqlo x JWA、Dior的未來革新也在他手上

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？

aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位

Jisoo同款Dior手袋新目標！溫柔牛油果綠＋圓潤蝴蝶，放入「仙女系」手袋名單

AMa

其他人也在看

Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？

Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？

Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！

Yahoo Style HK ・ 23 小時前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔

鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔

[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...

今日新聞 娛樂 ・ 15 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易

Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易

Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！

Yahoo Style HK ・ 20 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店

木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店

日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
《亞股》憧憬「高市經濟學」日經半日飆2,065點創歷史高 半導體及重工股熱炒 圓匯急跌1.6%

《亞股》憧憬「高市經濟學」日經半日飆2,065點創歷史高 半導體及重工股熱炒 圓匯急跌1.6%

日股今早(6日)顯著上升，日本自民黨總裁選舉高市早苗當選，勢將出任日本首名女首相。市場憧憬高市上任後以其師傅、已故前首相安倍晉三「安倍經濟學」的基礎上推出積極財政政策，日圓顯著下跌亦推升出口股。日經平均指數高開866點後，早段升幅顯著擴大，曾升2,103點，高見47,873點創歷史高，半日升2,065點或4.5%，報47,835點。

AASTOCKS ・ 1 天前
國慶長假｜黃金周內地旅客人數回升 特種兵拒Book酒店「窮遊」 尖沙咀縮營業時間應對

國慶長假｜黃金周內地旅客人數回升 特種兵拒Book酒店「窮遊」 尖沙咀縮營業時間應對

國慶黃金周為香港迎來旅遊高峰。入境處數據顯示，截至6日上午，累計內地旅客入境人數已破100萬。 截至5日晚上9時共有14.5萬人次內地旅客入境，即黃金周首5天錄得超過102萬人次內地旅客訪港。財政司長陳茂波在網誌中指，黃金周首4天內地訪港旅客達87.7萬人次，較去年增長超過7%，而本地零售業臨時總銷貨價值亦連續4個月錄得增長。高鐵西九龍站、福田口岸及羅湖成為主要入境通道，反映陸路交通仍是內地旅客來港首選。

BossMind ・ 1 天前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波

鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波

鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
AMD做大刁被質疑AI過熱 CEO：思想太狹隘！

AMD做大刁被質疑AI過熱 CEO：思想太狹隘！

超微（AMD）與ChatGPT母公司OpenAI達成一項規模達數以百億計美元的多年期合作協議，是屬目前其中一宗最大型AI基建交易。總裁蘇姿丰表示，科技界對人工智能的想像應該更遠、更大一些。

Yahoo財經 ・ 20 小時前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位

aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位

aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
《笨蕉大劇院》50場圓滿結束 ｜柯煒林完成舞台劇兼四岀謝票 透露身體近況無懼患癌抗病魔：我返回來了！

《笨蕉大劇院》50場圓滿結束 ｜柯煒林完成舞台劇兼四岀謝票 透露身體近況無懼患癌抗病魔：我返回來了！

舞台劇《笨蕉大劇團》尾場於昨晚（7日）上演，合共完成了50場演出，演員之一的柯煒林（Will）亦有回歸參演，並於謝幕時與其他演員一同答謝觀眾。柯煒林其後受訪透露最新身體狀況，又多謝大家對他的關心。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
渾水專欄│為敗走舖市李根興獻上一計（渾水）

渾水專欄│為敗走舖市李根興獻上一計（渾水）

李根興唯有以實際行動，將個人財富投入基金，與投資者共擔風險，才能贏得信任，減緩贖回潮。公關手段救不了他，唯有決心和改革才是出路。 華麗的言辭和網絡曝光，能省則省吧。

Yahoo財經專欄 ・ 19 小時前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇

59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇

郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」　叫麥浚龍報班重新學寫劇本

文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」　叫麥浚龍報班重新學寫劇本

製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺

特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺

【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。

Bloomberg ・ 1 天前
七旬婦陷網上投資騙局失1,472萬 反詐中心來電始知中伏

七旬婦陷網上投資騙局失1,472萬 反詐中心來電始知中伏

本地傳媒報道，警方於上月底接獲一名75歲本地婦人報案，指早前接獲自稱投資專家訊息，以高回報游說她投資。婦人按指示於8月20日至9月28日，先後38次把共值約1,472萬元存入五個銀行戶口，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案求助。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，交由新界南總區反詐騙組跟進，暫未有人被捕。

AASTOCKS ・ 1 天前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑

36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑

韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
Siri真係偷聽你？蘋果遭法國調查

Siri真係偷聽你？蘋果遭法國調查

蘋果 (AAPL-US) 因數位助理 Siri 的錄音使用方式，正面臨法國檢方調查。巴黎檢察官辦公室周一 (6 日) 表示，案件已轉交給「打擊網路犯罪辦公室」進一步偵辦。

鉅亨網 ・ 1 天前
甲骨文股價大跌 有報導稱其雲計算業務利潤率低於預期

甲骨文股價大跌 有報導稱其雲計算業務利潤率低於預期

【彭博】— 甲骨文公司股價周二大跌，之前有一則報導稱，這家軟件開發商雲計算業務的利潤率低於華爾街許多人的預期。

Bloomberg ・ 6 小時前
英國十大最美風景！你看過哪幾個靚景？蘇格蘭高地奪冠、倫敦竟然全軍覆沒

英國十大最美風景！你看過哪幾個靚景？蘇格蘭高地奪冠、倫敦竟然全軍覆沒

提到英國，很多人第一時間可能會想起，倫敦的紅色雙層巴士、大笨鐘或是泰晤士河。然而，英國的魅力當然不只如此。根據英國汽車保險公司GoShorty最新公佈的「英國十大最美風景」 (The Top 10 Beautiful Places to Visit in The UK) 調查結果， 完全顛覆大家對英國景點的想像。就是以上提及的倫敦著名景點竟然一個都無上榜！反而蘇格蘭高地以壓倒性優勢登上榜首，湖區、威爾斯雪墩尼亞等自然景觀成為大贏家。調查反映出英國人心目中的絕美風景，與遊客眼中的打卡熱點完全是兩回事。

Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
AMD暴漲 OpenAI或入股改寫晶片競局

AMD暴漲 OpenAI或入股改寫晶片競局

人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 與超微 (AMD) 周一 (6 日) 達成重大合作，將讓 OpenAI 有機會持有這家晶片製造商高達 10% 的股權，同時展開規模龐大的 AI 晶片部署計畫。

鉅亨網 ・ 1 天前