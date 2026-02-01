ValueGB 年卡挑機 SmarTone 5G 月費？ 儲值卡速度真係快過上台Plan？ManHungTech實測話你知！

今次 ManHungTech 嘅影片主要係比較 ValueGB 年卡同 SmarTone 5G 月費計劃嘅速度表現。喺香港地，網絡速度對好多人嚟講都好重要，所以用儲值卡定係上台Plan，邊個速度更快更穩定，一直都係大家關心嘅問題。呢個影片就透過一系列嘅實測，想睇下儲值卡年卡喺速度方面，可唔可以挑戰到傳統嘅上台Plan。

ManHungTech 喺唔同地點，包括鑽石山、彩虹、平山、九龍灣德福廣場同淘大、中環等地點進行咗實測，比較兩者嘅下載同上載速度。影片入面詳細展示咗數據統計，分析咗 5G 相對於 4G 嘅速度提升幅度，並具體呈現喺各個地點嘅測試結果。測試發現喺唔同嘅地點，ValueGB 年卡同 SmarTone 5G 月費嘅速度表現各有優劣。總括嚟講，雖然 5G 理論上速度應該更快，但喺實際使用情況下，儲值卡嘅表現都唔會太失禮，甚至喺某些情況下仲可以超越 5G。最後，ManHungTech 對比咗下載同上載速度嘅差距百分比，並作出總結同評論，俾觀眾一個更清晰嘅概念，方便大家選擇適合自己嘅網絡方案。

廣告 廣告

推薦閱讀