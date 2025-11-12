專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
Valve 推 Steam Machine 再挑戰主機戰場：6 倍 Steam Deck 效能、4K 60fps 遊戲、2026 年初發售
同場加映新款 Steam Controller 手掣。
憑藉 Steam Deck 在遊戲硬體領域積累了不少好口碑的 Steam 這次要靠 Steam Machine 再挑戰主機戰場！這款 160mm 的立方體本質上還是一台緊湊式 PC，但在 SteamOS 的加持下，它能為玩家帶來「主機式體驗」。首先在外觀上，廠方提供了可拆式的前面板以滿足個性，同時還有支援自訂顏色、動畫的 LED 燈條能顯示下載進度等系統狀態。
機身前後設有豐富的連接埠，總共包括 2 個 USB-A 3.2 Gen 1、2 個 USB-A 2.0、1 個 USB-C 3.2 Gen 2、1 個 HDMI 2.0、1 個 DisplayPort 1.4 以及 Gigabit 乙太網路和 microSD 讀卡機。裝置搭載了最高 4.8GHz、30W TDP 的 6 核心 12 執行緒半客製化 AMD Zen 4 CPU，輔以 2.45GHz、110W TDP 的半客製化 AMD RDNA3 28CU GPU（8GB GDDR6 VRAM）。記憶體為 16GB DDR5，SSD 則可選 512GB 或 2TB。除此之外，裝置還支援藍牙 5.3 和 Wi-Fi 6E，並且會內建電源供應。
根據官方說法，Steam Machine 的效能「約為 Steam Deck 的 6 倍」。它支援 FSR，能以 4K 60fps 流暢運行遊戲，並可方便地串流到 Steam Deck 和同期公開的 Steam Frame 頭戴裝置。為完善體驗，廠方也藉此機會推出了新款 Steam Controller 手掣。它照例集中了按鍵、（磁性）搖桿和觸控板，並內建有陀螺儀和震動馬達。玩家可選擇藍牙或有線連接方式，當然，手掣也支援自訂控制且能分享設定檔，適用範圍包含「任何能運行 Steam 或 Steam 串流應用程式的電腦和裝置」。
至於發售資訊，目前 Valve 僅表示新品會在 2026 年初到來。價格還沒有公佈，但以 Steam Deck 的情況來推測，估計會頗具競爭力喔。
