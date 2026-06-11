Vampire Survivors開發團隊所製作的倖存者大亂鬥「咒術迴戰 RUMBLE: SURVIVATON」將於2026年內發售！

在2026年6月9日(二)播出的「Nintendo Direct 2026.6.9」中發表了「咒術迴戰 RUMBLE: SURVIVATON」。

本作是由開發Vampire Survivors的poncle開發(英國)所推出的倖存者大亂鬥。

倖存者大亂鬥「咒術迴戰 RUMBLE: SURVIVATON」將於2026年內登場！

株式會社集英社遊戲宣佈將於2026年內發售由poncle開發的倖存者大亂鬥「咒術迴戰 RUMBLE: SURVIVATON」，並同時公開了宣傳預告片。

本作以人氣動畫「咒術迴戰」的世界為舞台，平台為Nintendo Switch 2、PlayStation 5、Xbox X|S、Steam。

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在本作中，玩家將化身為咒術迴戰中登場的角色，與眾多咒靈及對手們作戰。

在戰鬥中累積成長，目標是成為最後一名存活下來的倖存者。

獲得點數，壓制對手們

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玩家將突破洶湧而來的咒靈浪潮來賺取點數，並與對手們互相競爭。

基本操作僅需移動角色。

透過自動發動的攻擊擊敗敵人，即可累加點數。

獲得100點數來發動「追加規則」

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「追加規則」是改變戰局走向的勝利關鍵。

每獲得100點數，便可發動「追加規則」。

一邊從其他玩家身上奪取點數或進行干擾，一邊以排行榜前幾名為目標吧！

追加規則

最後會由排名前兩名進行一對一的決鬥，決定出真正的贏家。

有總計20名以上角色！

人

本作中，「咒術迴戰」登場的可遊玩角色總計20名以上。

每位角色都擁有獨具特色的固有技能與遊玩風格，滿足特定條件便可解鎖新的角色。

此外，戰鬥中偶爾會出現強大的頭目。

在咒術師、詛咒師、咒靈彼此交織的激戰中脫穎而出吧。

可發動固有必殺技

技能

遊玩過程中累積的計量條達到MAX時，便可發動「領域展開」或「黑閃」等咒術迴戰特有的必殺技與強力技能。

由於這些是能在終局決定勝負的必殺技，請看準時機釋放吧。

升級來強化或解鎖技能

技能

擊敗咒靈後，撿拾掉落的經驗值即可讓角色升級。

升級時可獲得隨機顯示的新技能，也可以強化既有技能。

搭配每次遊玩時變化的技能，來打造出最強配置吧！

詳細資訊請參閱「咒術迴戰 RUMBLE: SURVIVATON」官方網站或官方X(@JJKRS_JP)。

產品概要 咒術迴戰 RUMBLE: SURVIVATON 倖存者大亂鬥 預定2026年發售 Nintendo Switch 2、PlayStation 5、Xbox X|S、Steam 未定 1～8人 未定 日文、英文、法文、義大利文、德文、西班牙文、巴西葡萄牙文、中文(繁體字)、中文(簡體字)、韓文 集英社遊戲 poncle

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

©SHUEISHA, SHUEISHA GAMES developed by Poncle Limited

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