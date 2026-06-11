Vampire Survivors開發團隊所製作的倖存者大亂鬥「咒術迴戰 RUMBLE: SURVIVATON」將於2026年內發售！
在2026年6月9日(二)播出的「Nintendo Direct 2026.6.9」中發表了「咒術迴戰 RUMBLE: SURVIVATON」。
本作是由開發Vampire Survivors的poncle開發(英國)所推出的倖存者大亂鬥。
倖存者大亂鬥「咒術迴戰 RUMBLE: SURVIVATON」將於2026年內登場！
株式會社集英社遊戲宣佈將於2026年內發售由poncle開發的倖存者大亂鬥「咒術迴戰 RUMBLE: SURVIVATON」，並同時公開了宣傳預告片。
本作以人氣動畫「咒術迴戰」的世界為舞台，平台為Nintendo Switch 2、PlayStation 5、Xbox X|S、Steam。
在本作中，玩家將化身為咒術迴戰中登場的角色，與眾多咒靈及對手們作戰。
在戰鬥中累積成長，目標是成為最後一名存活下來的倖存者。
獲得點數，壓制對手們
玩家將突破洶湧而來的咒靈浪潮來賺取點數，並與對手們互相競爭。
基本操作僅需移動角色。
透過自動發動的攻擊擊敗敵人，即可累加點數。
獲得100點數來發動「追加規則」
「追加規則」是改變戰局走向的勝利關鍵。
每獲得100點數，便可發動「追加規則」。
一邊從其他玩家身上奪取點數或進行干擾，一邊以排行榜前幾名為目標吧！
最後會由排名前兩名進行一對一的決鬥，決定出真正的贏家。
有總計20名以上角色！
本作中，「咒術迴戰」登場的可遊玩角色總計20名以上。
每位角色都擁有獨具特色的固有技能與遊玩風格，滿足特定條件便可解鎖新的角色。
此外，戰鬥中偶爾會出現強大的頭目。
在咒術師、詛咒師、咒靈彼此交織的激戰中脫穎而出吧。
可發動固有必殺技
遊玩過程中累積的計量條達到MAX時，便可發動「領域展開」或「黑閃」等咒術迴戰特有的必殺技與強力技能。
由於這些是能在終局決定勝負的必殺技，請看準時機釋放吧。
升級來強化或解鎖技能
擊敗咒靈後，撿拾掉落的經驗值即可讓角色升級。
升級時可獲得隨機顯示的新技能，也可以強化既有技能。
搭配每次遊玩時變化的技能，來打造出最強配置吧！
詳細資訊請參閱「咒術迴戰 RUMBLE: SURVIVATON」官方網站或官方X(@JJKRS_JP)。
／
祓え、競え、頂点へ#呪術廻戦RumbleSurvivaton 発表🔥
Nintendo Switch2、PlayStation 5、Xbox X|S、Steamで
2026年に発売予定🎮
＼
数多の呪霊やライバルたちと争う
最大8人のサバイバーズロワイアル。
呪霊と戦い、戦闘を通して強くなりながら、
ライバルと競って最後の一人まで勝ち残れ―― pic.twitter.com/JjQjP76Q2G
— 呪術廻戦 RUMBLE: SURVIVATON Official (@JJKRS_JP) June 9, 2026
產品概要
咒術迴戰 RUMBLE: SURVIVATON
倖存者大亂鬥
預定2026年發售
Nintendo Switch 2、PlayStation 5、Xbox X|S、Steam
未定
1～8人
未定
日文、英文、法文、義大利文、德文、西班牙文、巴西葡萄牙文、中文(繁體字)、中文(簡體字)、韓文
集英社遊戲
poncle
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
©SHUEISHA, SHUEISHA GAMES developed by Poncle Limited
延伸閱讀
✅神話的原點，遙遠過去世界。「寶可夢傳說 阿爾宙斯」2022年1月28日(五)發售！預約受理中
✅「快打6」Year 3追加角色第一彈「沙加特」預告影片公開！將於8月5日參戰！
✅因新型肺炎(COVID-19)的影響 SNK決定實施「在家辦公」
✅雪山密室逃脱 x 狼人殺《Project Winter》現已登陸 PS4/Switch！
✅「MONSTER HUNTER RISE」海外社群設計的特殊隨從配信開始！
✅日語到繁體中文的翻譯者招聘
其他人也在看
「GUILTY GEAR -STRIVE-」發售5週年，聖騎士之戰系列28週年！紀念特別節目也決定公開！
超人氣對戰格鬥遊戲「GUILTY GEAR -STRIVE-(以下簡稱GGST)」於2026年6月11日(星期 []
「Fire Emblem: Fortune's Weave」將於9月17日發售！附豪華特典的「韃古扎典藏版」也於同日發售
任天堂在「Nintendo Direct 2026.6.9」中發表了Nintendo Switch 2遊戲軟體 []
系列最新作「實況野球2026-2027」發售！收錄紀念「成功」模式30週年的劇本及WBC要素
KONAMI已於2026年6月11日(星期四)在Nintendo Switch、Playstation 4推出 []
「ONE PIECE 海洋盛宴」將於10月22日發售，預購開跑！亦將於「ONE PIECE DAY’26」展出遊戲試玩
株式會社萬代南夢宮娛樂宣布，家用遊戲最新作「ONE PIECE 海洋盛宴」將於2026年10月22日(星期四) []
PlayStation Plus「遊戲目錄」新增《索尼克 × 夏特 世代重啟》《Final Fantasy XVI》等作品！6月10日起陸續上線
PlayStation Plus Extra 與 Premium 方案專屬服務「遊戲目錄」宣布新增多款遊戲，其 []
日本散戶瘋搶SpaceX IPO 認購金額衝上22億美元
根據週五 (12 日) 公布的監管申報文件，SpaceX 在日本投資人認購部分募得 22 億美元資金，成為這場全球史上最大規模首次公開募股（IPO）的一環。 這家由馬斯克掌舵，橫跨火箭、衛星與人工智慧領域的科技巨擘，在此次公開發行中，特別為日本市場保留了 1,630 萬股的 A
「HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT」於6月18日追加DLC第4個角色「桀諾」！將有DL版6折優惠活動！
「HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT」DLC第4個角色「桀諾」將於2026年6月18日(四)加入 []
險收山兼父親離世 占美利斯入球感觸
【Now Sports】在揭幕戰為墨西哥埋齋的魯爾占美利斯，入球後一臉感觸，強忍淚水，為的是紀念亡父。這場墨西哥贏南非2:0之戰，魯爾占美利斯（Raul Jimenez）下半場接應艾華拿度右路傳中，伏兵遠柱跳頂入網埋齋。他入球後用手指向天，雖然並沒明言，但多個外國媒體報道指，他是悼念亡父。今年3月，占美利斯的父親因胰臟癌病逝。已35歲的他以「高齡」身份迎來生涯首次世界盃正選上陣並入波，在阿茲迪球場逾8萬人面前，他第一個想到的顯然是亡父。同樣令他感觸，大概是他於2020年在英超代表狼隊出戰阿仙奴時，頭部受重創，顱骨骨折，一度危及生命，需要接受緊急手術。據報指，當時醫生告訴他，能夠活下來已屬奇蹟，更遑論延續足球生涯。結果他排除萬難，於翌年再次踏入綠茵場，延續足球事業。
今年內量產！SK海力士V10 NAND採375層堆疊設計 「鉬取代鎢」有望助力性能提升
全球 NAND Flash 技術競賽再掀新高潮，外電最新報導指出，SK 海力士已完成下一代 V10 系列 375 層 3D NAND 閃存生產驗證，正推進產線轉換，目標 2026 年透過現有工廠升級實現大規模量產，挑戰三星電子在超高堆疊技術的領先地位。 韓媒《THE ELEC》
GiftOne 宣佈深化O2O市場策劃佈局
【市場觀察】從奧運到世界盃：香港迎來最強「體育狂熱」香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 隨着 6 月及 7 月的全城焦點全面鎖定四年一度的 2026 世界盃，香港商務企業禮品訂製公司壹禮品（Apex One Global Limited，品牌名稱 - GiftOne）今日發佈最新市場營銷指引。報告指出，香港正處於前所未有的「體育狂熱」與「盛事經濟」疊加期，企業若能精準捕捉粉絲經濟，善用具備足球元素的世界盃禮品或最新禮品，將能有效轉化球迷熱情，獲得極高價值的品牌忠誠度。 宏觀趨勢：從奧運到全運會，體育已成香港人「共同語言」 回顧近年體育盛事，從 2024 年巴黎奧運港隊創下歷史性佳績，到 2025 年全運會帶動的本地主場狂熱，香港市民對體育比賽的投入度與日俱增。觀看賽事、參與運動已不再是小眾愛好，而是跨越年齡與階層的共同語言與核心社交話題。今年盛夏的 2026 世界盃到來，無疑將這股累積了兩年的體育狂熱推向最高峰。 經濟紅利：「盛事經濟」爆發，世界盃接棒成最大流量池 報告指出，香港市場正迎來顯著的「盛事經濟」紅利。繼 2024 年巴黎奧
5月內地買家斥203億掃港樓 金額創逾2年新高 這一區二手樓最受歡迎
樓市氣氛暢旺，內地買家繼續積極入市。據美聯統計，5月一二手住宅市場共錄得1,863宗內地買家入市個案，涉及金額約203.9億元，創逾2年新高。更多消息：石澳道14號洋房5.6億沽 新買家為高瓴資本相關人士丨超級豪宅買賣須業委會審批？內地專才租大圍柏傲莊2房 一筆過豪付2年租 涉逾70萬元！夠俾同區私樓首期美聯表示，5月內地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)於本港一二手住宅市場的註冊量共錄1,863宗，按月減少約2.9%，惟仍創逾2年(25個月)的次高；期內涉及金額約203.9億元，按月則升約6.8%，自2024年4月後首次突破200億元，創逾2年(25個月)新高。若以今年首5個月合計，內地買家註冊量及金額分別錄7,666宗及約822.1億元，分別較去年同期上升約63.7%及約96%。美聯指出，內地買家購入二手物業時傾向購入新晉屋苑或新發展區，今年首5個月南昌錄得98宗內地買家購入二手住宅，屬各區中最多，按年大升約168.6%；其次是啟德，內地買家二手註冊錄88宗，按年亦增加超過1倍。美聯補充，上述以買家姓名英文拼音鑒別的內地買家，相信不少已成為「新香港人」，加上近年特區政府積極搶人才，不
【世盃‧點睇】最強東道
【Now Sports】墨西哥旗開得勝，周五輪到加拿大與美國亮相。很難找到比上屆卡塔爾更差勁的主辦國，問題應該是：今屆3個主辦國，哪隊最有潛力成為這一屆最強東道？今日「頭場」是B組加拿大鬥波斯尼亞，是歷來首場在加國上演的決賽周比賽，一個打冰球勁到癲的國家，連帶1986以至上屆決賽周共6戰全敗，但目前擁有阿方素戴維斯、大衛及布簡能等多名外流4大聯賽的戰將，被公認為歷來最強實力。阿方素戴維斯落實首仗倦勤，貴為國家最多產射手的大衛，更加孭重飛，同時一掃個人去屆食白果的頹風。意大利或許已淪至歐洲二流，惟波斯尼亞既然能夠在附加賽淘汰4屆冠軍，總不致是弱旅，且看這路由老將迪斯高領銜的東歐兵團，能否在多倫多令東道主敗興。型格上，加拿大的快，與波斯尼亞的慢，會交織成怎樣的球賽節奏？「尾場」由名帥普捷天奴領軍的美國，在D組迎戰巴拉圭。美國自1994年再辦決賽周，名氣最大者首推「美國隊長」佩利錫，適逢對手巴拉圭賽前傳噩耗，前鋒安斯素在熱身賽受傷，真箇打波至嚟落雨，大賽至嚟受傷，美國有機可乘？近屆東道主成績年份 東道主 最終成績2022 卡塔爾 分組賽2018 俄羅斯 8強2014 巴西 殿軍2010 南非
Nvidia剛對AMD和Intel來一招「將軍」？
Nvidia亦早已擴展至GPU以外領域，提供多款相關產品及服務；不過，一種芯片一直非Nvidia的「傳統主場」，那就是中央處理器（CPU）——這個市場長年由Intel（INTC）及Advanced Micro Devices（AMD）主導。如果由Nvidia決定，這個局面或許很快改變；它是否剛向兩大CPU巨頭下了「將軍」的一棋？
騰訊雲為16個國家與地區官方轉播平台提供世界盃直播技術服務
騰訊(00700.HK)旗下騰訊雲公布，在本屆世界盃將為全球16個國家和地區的官方轉播平台，提供直播技術服務，涵蓋中國、香港、南韓、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、巴基斯坦、阿聯酋，以及哥倫比亞、巴西、墨西哥、阿根廷、秘魯、厄瓜多爾和智利等地，是中國雲廠商服務世界盃轉播平台覆蓋範圍最大的一次。 騰訊雲已為全球轉播平台推出全新升級的AI音視頻能力「WAND」，該技術搭載6大媒體場景模型，並細緻打磨出60多個媒體處理AI功能，提供4K畫質、毫秒延遲、秒級切片、多語種解說及同傳、溯源水印、智能橫轉豎、智能導播台以及個性化廣告等一系列核心功能。(gc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
《大行》摩通：滙控(00005.HK)及渣打(02888.HK)受新規影響可控 重申「增持」評級
摩根大通發表研究報告指，自6月1日離岸直接投資(ODI)新規公佈以來，滙豐控股(00005.HK)及渣打集團(02888.HK)的股價分別累計調整8%及10%，跑輸恒生指數4個及6個百分點，這可能反映了投資者在新規公佈後對增長及內地訪港旅客(MCV)存量業務的擔憂。然而，該行在上海與客戶會面時，內地投資者對此回調感到驚訝，並對監管風險持較樂觀態度，認為新規的影響應屬可控。 摩根大通指出，媒體報道香港證監會發言人表示持牌機構在合規前提下可繼續為內地投資者開立新賬戶及提供服務，這有助於緩解監管模糊性。該行估計，在較高估算假設下，MCV業務僅貢獻滙控及渣打集團中至高單位數的盈利份額，因此ODI新規帶來的干擾應該是可控的。雖然中期增長指引的不確定性可能使投資者暫時觀望，但若自6月1日以來的累計調整幅度達到10%至20%的中段(mid-teens ppt)，在其他條件相同下，將會是個具吸引力的買入點。 該行提到，2025財年香港財富管理對集團收入的貢獻分別為滙控的7.6%及渣打的6.6%。若假設香港財富管理收入中有20%至40%由MCV貢獻，則MCV對集團盈利的貢獻在滙控為3%至6%，在渣打則為
超微電腦單日暴跌28%！遭70億美元融資"暴擊"，Warren AI揭真相
Investing.com -周四，6月11日，Super Micro Compu (NASDAQ:SMCI)單日暴跌28%，跌至一個月低位。Warren AI分析，核心導火索是公司宣佈擬通過70億美元股權及相關融資擴產，市場擔憂稀釋與短期風險，疊加AI硬件賽道整體估值回撤，構成「多殺多」局面。
友邦(01299.HK)逆市回升近2% 大摩相信股價在未來30天內絕對值將上升
友邦保險(01299.HK)今日高開1.57%，最高見72.25元。現報71.6元，升1.92%，成交2,928.69萬股，涉資20.8億元。 摩根士丹利發表戰術性研究報告表示，相信友邦保險的股價在未來30天內絕對值將會上升。這主要是由於該股近期出現回吐，令其短期估值變得更具吸引力，該行預計該情景發生的概率約為60%至70%(或「有可能」)。 該行進一步提到，友邦已於2026年6月8日(週一)完成了17億美元的股份回購(約佔總股本的1.6%)，原則上下一輪回購預計於2027年進行。該行認為，即使在沒有回購支撐的情況下，友邦股價仍將保持韌性。目前估值已修正至2026年預測市賬率的1.09倍(12個月遠期市賬率為1.03倍)，或2026年預測新業務價值倍數僅為1.9倍。 該行重申，友邦保險股價的下行空間有限，目前的股價是一個良好的長線買入點。該行維持友邦保險「增持」評級，目標價為109港元。 大摩指出，市場目前的擔憂主要集中在監管機構對內地訪港旅客(MCV)業務的進一步打擊，但該行認為這並不會發生。原因包括：首先，針對跨境股票交易的監管整頓以及國務院對外投資規則均未將內地訪港旅客保險業務作
晏寶高膝傷 細威復出之旅或提早結束
【Now Sports】「細威」莎蓮娜威廉絲在皇后會盃雙打復出報捷，原定周四下午出戰雙打8強，只是她拍檔19歲加拿大球手晏寶高周三在女單因膝傷退賽，或許會令「細威」復出之旅無奈地提前落幕。「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）闊別球壇4年後復出，發球依然凌厲，成功直落兩盤擊退出手，8強對手為加拿大球手費南迪絲、德國名將施格蒙組合，只是晏寶高突然膝傷，使「細威」復出第2戰仍未確定。晏寶高在女單16強鬥捷克球手柏莉絲高娃時，第2盤戰至領先4:3時，橫移不慎滑倒受傷，她痛苦地按著左膝，向物理治療師表現感覺左膝並不穩定，最終因膝傷退賽，暫時仍未知道她傷勢有多嚴重，但或需要待至周四中午左右，賽會或會正式公佈會否退賽。
首岸周日銷售已錄超購 1期及3期累沽580伙
恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第4期將於周日首輪發售80伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，周日銷售已錄超額認購，準買家中約60%至70%為用家，視乎銷情，最快下周加推新一批單位應市。項目已推出的第1期及3期累售580伙，佔可供發售單位97%，套現近50億元。韓家輝補充，集團年初迄今累售逾2,600伙，套現約295億元；其中營業(二)部售出逾1,400伙，套現逾181億元，已超過上年全年的1,219伙及約160億元。
SpaceX今夜登陸那斯達克：1.75兆美元估值豪賭 華爾街卻為估值該看齊誰吵翻了天？
馬斯克旗下 SpaceX 將在台灣時間今 (12) 日晚間 9 點 30 分以代碼「SPCX」登陸那斯達克全球精選市場，發行價鎖定每股 135 美元，基礎發行 5.56 億股，募資 750 億美元，對應估值約 1.75 兆美元，改寫沙烏地阿美創下的全球 IPO 募資紀錄，上市即躋身美股前十。