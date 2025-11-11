Van Cleef & Arpels四葉草新品來襲！聖誕禮物許願名單：轉換式項鍊＋雙面戒指

各位珠寶控注意，Van Cleef & Arpels 近來再次帶來驚喜！最新推出的 Magic Alhambra 可轉換式長項鍊，一條就能拆成三件佩戴。想要長項鍊的優雅、短項鍊的精緻，還是手鍊的輕巧？這次通通都能滿足，讓你的珠寶收藏瞬間升級，為日常造型加添更多新意！

Photo from Van Cleef & Arpels

這次推出的可轉換式長項鍊提供18K玫瑰金搭配灰貝母與白貝母（HK$274,000）及18K白金搭配玉髓與白貝母（HK$294,000）兩種材質選擇，玫瑰金款溫暖柔和，白金款則清爽優雅。

Magic Alhambra transformable long necklace（HK$274,000）

Magic Alhambra transformable long necklace（HK$294,000）

這款項鍊最引人注目的可轉換設計，透過隱藏式扣環令原本的長項鍊可以輕鬆拆分成短項鍊和手鍊三件獨立飾品。

Photo from Van Cleef & Arpels

白天可以單戴短項鍊搭配日常裝束，晚上則換上長項鍊出席正式場合，一條項鍊就能滿足全天候的造型需求。

Photo from Van Cleef & Arpels

設計上更匯集了不同尺寸的四葉草圖案，無論是單獨佩戴還是層疊搭配，都能展現獨特的個人風格。

Photo from Van Cleef & Arpels

與項鍊同時推出的還有 Vintage Alhambra 雙面戒指，一面是灰貝母或藍玉髓，另一面則是帶鑽的鐳射雕刻，輕輕翻轉就能變換風格，與項鍊完美搭配。

Vintage Alhambra reversible ring HK$ 50,000

Vintage Alhambra reversible ring HK$ 50,000

