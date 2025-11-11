專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
Van Cleef & Arpels四葉草新品來襲！聖誕禮物許願名單：轉換式項鍊＋雙面戒指
各位珠寶控注意，Van Cleef & Arpels 近來再次帶來驚喜！最新推出的 Magic Alhambra 可轉換式長項鍊，一條就能拆成三件佩戴。想要長項鍊的優雅、短項鍊的精緻，還是手鍊的輕巧？這次通通都能滿足，讓你的珠寶收藏瞬間升級，為日常造型加添更多新意！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
這次推出的可轉換式長項鍊提供18K玫瑰金搭配灰貝母與白貝母（HK$274,000）及18K白金搭配玉髓與白貝母（HK$294,000）兩種材質選擇，玫瑰金款溫暖柔和，白金款則清爽優雅。
這款項鍊最引人注目的可轉換設計，透過隱藏式扣環令原本的長項鍊可以輕鬆拆分成短項鍊和手鍊三件獨立飾品。
白天可以單戴短項鍊搭配日常裝束，晚上則換上長項鍊出席正式場合，一條項鍊就能滿足全天候的造型需求。
設計上更匯集了不同尺寸的四葉草圖案，無論是單獨佩戴還是層疊搭配，都能展現獨特的個人風格。
與項鍊同時推出的還有 Vintage Alhambra 雙面戒指，一面是灰貝母或藍玉髓，另一面則是帶鑽的鐳射雕刻，輕輕翻轉就能變換風格，與項鍊完美搭配。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：Jisoo「Cartier公主」戴上軟鏈款白金手鐲！LOVE Unlimited首款軟鏈，許願奢求成為聖誕禮物的首飾
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
聖誕禮物推薦：
Winter同款Chaumet飾物來了！5款「貴氣到骨子里」的珠寶清單，蜂巢頸鏈考慮做聖誕禮物？
聖誕禮物2025｜「頭號獵物」名牌小銀包推薦！$2,800起GUCCI、YSL、BV無失手實用禮物列陣
其他人也在看
COS爆紅，十分一價錢買到「The Row平替冷衫」！驚喜衝上LYST第三位，秋冬必入手5款「長期主義」爆款推薦
COS 驚喜登上 LYST 熱搜品牌排行榜第三位！隨著 The Row 帶起靜奢潮流，COS 被譽為「最佳 The Row 平替」而備受喜愛。是次引領 COS 登上季軍之位的就是「針織冷衫」，歐美 KOL 盛讚為「The Row 最佳平替」，花小錢就能享受奢華著裝體驗。小編為大家精選「長期主義」針織冷衫款式，入手後絕不後悔！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
Karina同款「超厚底增高鞋」出自R13！原地長高10cm，顯高穿搭靠這對「增高神鞋」
Karina 最近在 IG 上曬出的私服穿搭，簡直是顯高教科書！從厚底靴到高腰設計，每個細節都在偷偷拉長線條，想要看起來更高、更瘦、比例更好的女孩，快把這些單品及技巧記下來！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu
近日，屯門及天水圍的街坊意粉外賣小店 「Mamma Mia 意粉屋」 在 社交平台Threads上爆紅！有網民發帖大推稱其為「屯元天最好食意粉無誤」，帖文迅速引起熱烈討論，一眾街坊即變身美食推廣大使，紛紛留言力證小店實力，更有街坊直言自己不想推介給其他人，深怕愈多人知道外賣就愈難等。Yahoo Food ・ 9 小時前
人氣返工鞋VIVAIA官網低至46折！$429起買到經典款平底鞋、防水Loafers 77折入手｜Black Friday優惠2025
今年在「帶貨女王」Jennie的加持下，VIVAIA獲得前所未有的關注度，超多OL人手一對該品牌返工鞋！還沒入手的朋友們，最近Black Friday優惠就是大家瘋狂購物的最佳時期！VIVAIA突發推出黑五優惠，最高可享有低至46折。VIVAIA最大特點就是鞋款可以放入洗衣機清洗，鞋款設計簡約、永不過時，遇上落雨天不小心踩進水坑整污糟都可以清洗乾淨。大家不妨趁優惠期間入手最抵返工鞋，趁有碼數就要即刻出擊啦！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」
近日有網民於連登討論區發帖，以「西九龍中心個Food court根本係世界級」為題，盛讚位於深水埗的西九龍中心美食廣場，更直指其堪比台灣士林夜市，「各國美食都食到又平民價錢，根本係旅遊景點」。帖文一出，旋即掀起熱烈討論，不少人留言力撐，稱該美食廣場內選擇多元而且價錢親民，是本地隱世掃街天堂，但亦有大批網民將重點放在廣場內的座椅上。Yahoo Food ・ 9 小時前
Blue Bottle Coffee「赤亞紅色杯」太美了！聖誕禮物鎖定節日系列，香港限定線香＋12月假日市集預告
不只 Starbucks，BLUE BOTTLE COFFEE 也來推出聖誕節日系列！以「The Art of Gifting」為主題，更有香港獨家線香棒及套裝，聖誕禮物又多個選擇了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
輕奢首飾Monica Vinader限時低至半價！Baroque珍珠吊墜低至$385/客製化18K鍍金項鏈$600｜雙11優惠2025
凱特王妃都加持的英國珠寶品牌品牌Monica Vinader開放雙11優惠專區，有1,359款寶石、珍珠、18K金等材質製造成的耳環、項鏈、戒指等首飾低至半價，款式比之前減價時選擇更加多，絕不是倉底貨！年尾參加聚會和約會時，不少朋友會想用精緻的首飾來搭配服裝，讓整套造型更加精緻。Monica Vinader質感好、價格親民，這次突發大減價非常適合買多幾款來襯衫。感興趣的朋友，優惠只剩下最後兩日，大家記得快手去入貨啦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
The North Face雙11減價低至半價！灰色百搭衛衣低至$334、人氣風樓「骨折價」低至$771｜雙11優惠2025
雙11優惠來了！最近天氣時晴時雨，最適合入手一些輕便又透氣的機能服飾，應付突如其來的天氣變化！Yahoo購物專員發現英國大型網購平台ASOS近日突發推出大減價，人氣戶外品牌The North Face限時低至5折，當中多款風褸、衛衣等應季單品都有平，而且價錢比平時平一大截，性價比極高！The North Face近年成功打破老土的舊印象，結合時尚與實用，成為潮人日常造型的必備品牌。各位想趁優惠入手幾件百搭單品？今次ASOS雙11優惠跳樓價限時優惠絕對是入手好機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
關詠荷淡岀幕前赴廿年之約與粉絲見面 寵粉承諾10年後再見
昔日TVB當家花旦關詠荷（Esther），自從結婚產女後便淡岀娛樂圈，將焦點放在家庭上。現年61歲的關詠荷很重情義，一直銘記着與粉絲20年前的約定，並在日前赴約。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
毛記葵涌料中期純利降至最多100萬元
毛記葵涌(1716.HK)發盈警，預期截至今年9月底止六個月將錄得綜合純利不多於100萬元，而去年同期的綜合純利則約為420萬元。AASTOCKS ・ 6 小時前
謝茜嘉艾芭被爆姊弟戀後首度拖影星男友出席公開活動
【on.cc東網專訊】現年44歲美國女星謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）今年初與結婚多年的老公Cash Warren離婚，而離婚後不久艾芭即被傳與33歲男星Danny Ramirez發展「姊弟戀」。一直發展地下情的她們日前終於以情侶姿態出席公開活動，正式公東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
川普突批評法國對美國科技不公平課稅
（法新社華盛頓10日電） 美國總統川普今天接受美國電視台訪問時，突然批評法國的稅務政策，特別指科技相關。川普把矛頭從中國轉向法國的稅務政策，並表示這對美國來說是個問題。法新社 ・ 16 小時前
食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，分享自己在 Sukiya 食壽喜燒險遭「火攻」 的驚險經歷。事主表示隔離枱竟有食客，「未熄火就掹咗個爐支gas出黎，然後搞到個爐噴火」，令事主大感驚訝，更直言，「原來打邊爐都要有常識」，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 9 小時前
雙11優惠2025｜富士急樂園門票買1送1優惠！人均$174起必玩最恐怖鬼屋、全國最斜過山車、冬天獨有戶外溜冰場
東京近郊有不少地方值得遊覽，如果去河口湖，不如一次過去附近的富士急樂園。Trip.com於11月13日中午12點推出富士急樂園門票買1送1優惠，平均每人只需$174起，即可手拖手去玩這個極刺激的樂園，包括聞名全球的恐怖鬼屋、日本最長滑梯及列入健力氏世界紀錄的最陡峭過山車，有興趣即睇內文啦！Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
iHerb最後一天全單74折！洗浴個人護理暢銷排名Top 10：極潤角蛋白髮膜只需$51、轉季必備手霜低至$45
iHerb最新有雙11優惠，即日起至11月13日凌晨1點，付款前輸入指定優惠碼即可享全單74折優惠！Yahoo購物專員為大家整理iHerb洗浴個人護理暢銷排行榜Top 10，想做頭髮護理的話，必試角蛋白髮膜低至$51，而轉季必備手霜折後$45就可以入手！還有多款身體、頭髮、口腔護理產品上榜，即看必買items，趁有優惠入手吧！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
全智賢公開真實保養法！「不靠醫美」也能凍齡，自律保養法必須學起來！
用運動開啟一天節目中，全智賢透露自己每天早上六點起床，無論天氣好壞，「一定會去運動」。她笑著說：「這是我一天的開始儀式，沒有運動就覺得整天怪怪的。」她也強調，自己抱持「運動是一輩子的學習」這種心態，不追求極限或短期效果，而是讓鍛鍊成為生活的一部分。午餐清...styletc ・ 2 小時前
消委會｜素菜營養值比拼99款！素漢堡最高鈉/齋鹵味第二高糖 最高糖係…
消委會素菜營養值比拼99款｜素食文化愈來愈盛行，除了傳統羅漢齋這類素菜，市面上都不斷推出素餐肉、素漢堡、素魚塊，甚至素魚香茄子等，令素食文化不再限於宗教、環保等原因，令這項飲食文化更多姿多彩。不過，素菜是否等於健康也是大眾關注的議題，消委會532期就測試了10類素菜，發現素菜的糖、鈉、總脂肪含量參差，消委會報告更指，吃一餐鈉攝取量可達每日限量6成，當中以近年新興的素漢堡包的平均鈉含量最高，比一般牛肉漢堡包可高達2成，建議市民要多加留意。Yahoo Food ・ 5 小時前
LOEWE手袋雙11低至半價！超限量Goya枕頭包低至$10,XXX｜雙11優惠2025
雙11優惠終於來到白熱化階段，終於見到有網站做LOEWE手袋減價，手袋迷把握機會搶購低至LOEWE手袋！提提你，這次款式超限量，手快有手慢無，各位LOEWE迷，來來來，在雙11期間燒錢吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
澳洲平機票優惠｜Qantas直飛墨爾本MEL連稅只要$2,999！包30KG寄艙行李｜雙11優惠2025
大癲！Qantas直飛墨爾本MEL連稅來回機票只要$2,999！Yahoo購物專員今年為止睇過最勁減的優惠啊～幫大家到官網睇過1月平日出發的價錢，1月13日香港出發、1月20日回程，一位最平連稅也要$7,797起，對比優惠價$2,999相等於38折優惠，非常抵買！假如你正在計劃一個長假期，澳洲墨爾本就是你的答案。Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 58 分鐘前