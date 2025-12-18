lululemon年末大減價低至3折
Vantage Markets 與趨勢科技的實時威脅情報合作獲獎譽肯定
創新合作夥伴獎突顯深度合作、即時情報共享，以及在澳洲領先金融交易平台上的先進安全部署
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月18日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704 ）今日宣佈頒發「創新合作夥伴獎」予 Vantage Markets，以表揚該機構在強化網絡韌性方面的開創性做法，以及與趨勢科技的戰略合作。
Vantage Markets 集團在全球營運超過 30 個辦事處，並被公認為全球領先的多資產交易平台之一。其專注於可靠性、速度與用戶體驗，使其成為澳洲第一、全球第二的交易平台。面對快速成長與日益複雜的全球威脅環境，該公司已大幅投資建立一個整合且以情報驅動的網絡安全基礎。
自 2021 年以來，Vantage Markets 與趨勢科技建立了緊密的合作關係。透過此合作，Vantage Markets 將其安全能力擴展至全球，利用即時威脅情報與統一可視性來保護關鍵環境。
Vantage Markets 網絡與資訊安全主管 Eric Cheng 表示：「安全是我們交易平台的基石。與趨勢科技合作讓我們的安全營運成熟速度遠超過單靠自身的可能。能夠在同一平台上關聯雲端、工作負載與身份遙測，徹底改變了我們在全球偵測與回應威脅的方式。今次獲獎反映了我們持續提升韌性的承諾，不僅是為了自身組織，更是為了更廣泛的金融服務生態系統。」
Vantage Markets 已在 Trend Vision One 人工智能驅動企業網絡保安平台中部署完整的趨勢科技方案，包括 Trend Vision One™ Cyber Risk Exposure Management (CREM)、Trend Vision One™ XDR for Endpoints、Trend Vision One™ Endpoint Security、Trend Vision One™ Cloud Security 及 Trend Service One™。此整合方式提供了跨雲端、用戶與應用程式的更佳可視性；更快速偵測與回應；以及在快速擴展的全球業務中一致的安全體驗。
在技術基礎之外，Vantage 的保安團隊擁有全球認可的專業證照，包括 CISSP、CCSP、CISM、CRISC、CRT、OSCP、CDPSE 與 CISA，並具備銀行級安全架構與全球紅隊作戰的豐富經驗。這確保用戶帳號與資產由具備實力的專業人員保護。
由察與共享驅動的創新
該獎項的一大關鍵因素是 Vantage Markets 對更大範圍網絡安全社群的持續貢獻。該公司定期分享新興黑客的情報，參與產品測試，並提供直接影響趨勢科技平台演進的反饋。
這種合作模式強化了雙方的能力，使趨勢科技得以改進威脅偵測與回應技術，同時賦予 Vantage Markets 更深入的情境感知與即時威脅背景。
強化金融服務的網絡韌性
全球金融機構持續面臨日益複雜且快速演變的網絡威脅。對 Vantage Markets 而言，能夠統一遙測、自動化識別風險並加速調查流程，是其安全轉型的核心。
Trend Vision One™ 平台在實現這些願景中扮演了基礎角色，提供更整合的保護，涵蓋雲端基礎設施、工作負載、身份與用戶活動。
趨勢科技香港澳門區業務總監陳振東表示：「Vantage Markets 是成功將網絡安全轉化為戰略推動力的最佳例子。他們的應用速度、合作意願及對威脅情報的貢獻，直接影響了我們平台的演進。透過整合可視性與自動化高價值安全流程，他們建立了一個具韌性且可擴展的模式，為區內的金融服務業界樹立了標竿。我們很榮幸能支持他們的旅程，並期待未來的發展。」
展望未來
此項獎譽肯定標誌著趨勢科技與 Vantage Markets 持續合作的重要里程碑，強化了雙方在提升金融服務業網絡安全準備度上的共同承諾。
隨著 Vantage Markets 持續擴展全球業務，該公司承諾長期強化金融級安全。未來將進一步利用趨勢科技的人工智能驅動平台推進其安全願景，加強合規、強化雲端防護，並確保全球客戶享有更安全的體驗。
關於 Vantage
Vantage Markets（或 Vantage）是一家多資產差價合約（CFD）經紀商，為客戶提供靈活且強大的服務，以交易外匯、商品、指數、股票、ETF 與債券等差價合約產品。
憑藉超過 15 年的市場經驗，Vantage 不僅僅是經紀商，更提供可靠的交易平台、屢獲殊榮的行動交易應用程式，以及用戶友善的交易平台，讓客戶能掌握交易機會。
trade smarter @vantage
風險警告： 差價合約（CFDs）屬於複雜工具，因槓桿作用而可能快速導致資金重大損失。在交易前請確保您充分理解相關風險。
免責聲明： 本文僅供資訊參考，並不構成財務建議、要約或任何金融產品或服務的招攬。本文內容不適用於任何法律或監管禁止之司法管轄區居民。讀者在作出任何投資或財務決策前，應尋求獨立專業意見。您對本文資訊的依賴風險由您自行承擔。
Hashtag: #trendmicro #trendvisionone #visionone #cybersecurity #vantagemarkets
https://www.linkedin.com/in/trend-micro-hong-kong-96353768/
https://twitter.com/trendmicroamea
https://www.facebook.com/tmhk1989/
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於趨勢科技
趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個讓人們、政府與企業安全交換資訊的世界。趨勢科技運用其深厚的安全專業知識與人工智能技術，保護全球超過 50 萬家企業及數百萬名個人用戶，涵蓋雲端、網絡、用戶端與各類裝置。核心產品 Trend Vision One™ 是唯一由人工智能驅動的企業級網絡保安平台，能夠集中網絡風險曝險管理與保安運作，並在駐場、混合雲及多重雲環境中提供多層次防護。趨勢科技所提供的卓越威脅情報，讓不同機構能夠主動防禦每日數以億計的網絡威脅。主動防護，由此啟廸。TrendMicro.com
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
蘇民峰大宅曝光 半圓形飯廳夠闊落 自貼自煮家常晚飯口味極貼地
玄學家蘇民峰早前喺社交平台招收明年暑期風水班學生，4日課程每位學費高達5萬，蘇師傅打算招收一百人，即係話師傅時薪25萬元Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
韓女星「減重30kg」驚人差異照曝光！公開健康減脂食譜，1食材吃飽也不發胖
韓國知名喜劇女星洪允和近期在節目中公開驚人瘦身成果，她不僅成功減去30公斤，體重更已降至「兩位數」，跌破百公斤大關，讓現場來賓與觀眾大為讚嘆。姊妹淘 ・ 1 天前
李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器
曾與李日朗拍拖5年的Hoy TV藝人黃靜藍，在分手3個月後火速搭上飲食集團老闆Wilson Lau，拍拖一年左右更決定簽紙閃婚Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
持刀搶劫｜中環持刀搶劫案 找換店被劫10億日圓
今早中環發生持刀搶劫案，一名找換店職員報稱在皇后大道中對開街頭，遭4名男子持刀搶劫，被劫走10億日圓（近5,000萬港元），現時有一名涉案者被捕。BossMind ・ 1 小時前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 7 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 11 小時前
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 1 天前
婚配公司指香港男女失衡嚴重 籲女士放寬擇偶條件否則「渴死」
消委會日前分享有關交友配對的投訴個案。香港婚姻介紹所董事總經理廖吳美玲今早(17日)在商台節目指出，現時香港女性尋覓對象時期望與現實落差愈來愈大，許多女士認為應該找門當戶對的理想伴侶，但香港男女比例失衡，以女士在沙漠堅持要飲名牌樽裝水作比喻，最後只會「渴死」，因此認為香港女性需要放寬要求。 性別比例差距為16am730 ・ 1 天前
【Aeon】感謝日會員照價95折（即日起至23/12）
即日起至10月20日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！ 同時，而家AEON會員購物儲積分，儲夠1000分以上即可當錢用！只要下載AEON Mobile app再用手機號碼登記，就可以成為會員！YAHOO著數 ・ 2 小時前
何文田朗賢峯裝修「監倉風」 1房自製雙閣樓 叫租2.2萬！
靚裝修可令單位更易租出，甚至租金亦可高過同類單位，但若設計太過「前衛」，可能適得其反。近日何文田新樓朗賢峯一個1房單租盤，因自製雙閣樓及銀色金屬圍欄設計，引起網民關注，被調侃似「高級監倉」。28Hse.com ・ 1 天前
消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）
每次去燒野食、打邊爐或者食魚蛋麵，肉丸都是必嗌食物，款式多又好味。但大家食落肚的肉丸，你又知道用什麼肉類製成及當中營養成分嗎？消委會543期測試了市面共60款不同類型的肉丸，有24款為預先包裝及36款非預先包裝，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，發現有部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！而在營養成分方面，有7成半肉丸屬高鈉，更有部分被測出有少量重金屬及防腐劑等，消費者購買及食用前需多加留意！整個消委會肉丸測試中，有14款牛丸、4款貢丸、9款魚蛋、3款墨魚丸及2款龍蝦丸獲4分以上，整體表現尚可。Yahoo Food ・ 5 小時前
王嘉爾Jackson力挺姜濤開騷 任嘉賓合唱掀高潮 「王姜」網友關係曝光｜有片
睽違六年，全球人氣偶像 Jackson Wang 王嘉爾再次登上香港舞台，昨晚（17日）到亞博擔任姜濤個唱頭場的表演嘉賓，成為城中熱話，亦為他這次Home Coming之旅打響頭炮！Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
2026馬年生肖運程雲文子｜屬羊「氣勢如虹」貴人運勢旺盛，事業、桃花、財運青雲直上（附增運飾物及顏色）
雲文子2026馬年生肖運程屬羊篇｜今年肖羊朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
李連杰追利智承諾「賺的錢都給妳」！向太爆他30年身家全交出：出門都沒有錢包
向太（陳嵐）近日談到李連杰與妻子利智的婚姻相處，意外揭露李連杰多年來的「寵妻模式」。她表示，李連杰從追求利智開始，就曾承諾「賺到的每一分錢都交給妳」，而這句話不只停留在口頭，實際行動一路維持至今，時間超過30年。姊妹淘 ・ 22 小時前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 1 天前
國產晶片｜「中國曼哈頓計劃」成功 打造EUV光刻機原型 盼3年後生產AI晶片
在美國多重落閘，試圖限制中國取得先進技術之術，路透報道指，中國科學家已經成功打造出一部極紫外光（EUV）光刻機...BossMind ・ 3 小時前
泰國猛攻柬埔寨兩大原因曝光 對中國又有何影響？
泰國與柬埔寨邊境衝突持續激化，雙方在爭議領土柏威夏寺週邊展開軍事對抗，泰國空軍空襲已造成 39 萬平民流離失所。這場始於領土爭議的衝突，實際上揭露了兩國圍繞電詐產業的深層經濟矛盾，而中國作為區域重要利益相關方，專家認為中國將面臨雙重影響。鉅亨網 ・ 2 天前