Vantage Markets 與趨勢科技的實時威脅情報合作獲獎譽肯定

創新合作夥伴獎突顯深度合作、即時情報共享，以及在澳洲領先金融交易平台上的先進安全部署

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月18日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704 ）今日宣佈頒發「創新合作夥伴獎」予 Vantage Markets，以表揚該機構在強化網絡韌性方面的開創性做法，以及與趨勢科技的戰略合作。



Vantage Markets 集團在全球營運超過 30 個辦事處，並被公認為全球領先的多資產交易平台之一。其專注於可靠性、速度與用戶體驗，使其成為澳洲第一、全球第二的交易平台。面對快速成長與日益複雜的全球威脅環境，該公司已大幅投資建立一個整合且以情報驅動的網絡安全基礎。



自 2021 年以來，Vantage Markets 與趨勢科技建立了緊密的合作關係。透過此合作，Vantage Markets 將其安全能力擴展至全球，利用即時威脅情報與統一可視性來保護關鍵環境。



Vantage Markets 網絡與資訊安全主管 Eric Cheng 表示：「安全是我們交易平台的基石。與趨勢科技合作讓我們的安全營運成熟速度遠超過單靠自身的可能。能夠在同一平台上關聯雲端、工作負載與身份遙測，徹底改變了我們在全球偵測與回應威脅的方式。今次獲獎反映了我們持續提升韌性的承諾，不僅是為了自身組織，更是為了更廣泛的金融服務生態系統。」



Vantage Markets 已在 Trend Vision One 人工智能驅動企業網絡保安平台中部署完整的趨勢科技方案，包括 Trend Vision One™ Cyber Risk Exposure Management (CREM)、Trend Vision One™ XDR for Endpoints、Trend Vision One™ Endpoint Security、Trend Vision One™ Cloud Security 及 Trend Service One™。此整合方式提供了跨雲端、用戶與應用程式的更佳可視性；更快速偵測與回應；以及在快速擴展的全球業務中一致的安全體驗。



在技術基礎之外，Vantage 的保安團隊擁有全球認可的專業證照，包括 CISSP、CCSP、CISM、CRISC、CRT、OSCP、CDPSE 與 CISA，並具備銀行級安全架構與全球紅隊作戰的豐富經驗。這確保用戶帳號與資產由具備實力的專業人員保護。



由察與共享驅動的創新



該獎項的一大關鍵因素是 Vantage Markets 對更大範圍網絡安全社群的持續貢獻。該公司定期分享新興黑客的情報，參與產品測試，並提供直接影響趨勢科技平台演進的反饋。



這種合作模式強化了雙方的能力，使趨勢科技得以改進威脅偵測與回應技術，同時賦予 Vantage Markets 更深入的情境感知與即時威脅背景。



強化金融服務的網絡韌性



全球金融機構持續面臨日益複雜且快速演變的網絡威脅。對 Vantage Markets 而言，能夠統一遙測、自動化識別風險並加速調查流程，是其安全轉型的核心。



Trend Vision One™ 平台在實現這些願景中扮演了基礎角色，提供更整合的保護，涵蓋雲端基礎設施、工作負載、身份與用戶活動。



趨勢科技香港澳門區業務總監陳振東表示：「Vantage Markets 是成功將網絡安全轉化為戰略推動力的最佳例子。他們的應用速度、合作意願及對威脅情報的貢獻，直接影響了我們平台的演進。透過整合可視性與自動化高價值安全流程，他們建立了一個具韌性且可擴展的模式，為區內的金融服務業界樹立了標竿。我們很榮幸能支持他們的旅程，並期待未來的發展。」



展望未來



此項獎譽肯定標誌著趨勢科技與 Vantage Markets 持續合作的重要里程碑，強化了雙方在提升金融服務業網絡安全準備度上的共同承諾。



隨著 Vantage Markets 持續擴展全球業務，該公司承諾長期強化金融級安全。未來將進一步利用趨勢科技的人工智能驅動平台推進其安全願景，加強合規、強化雲端防護，並確保全球客戶享有更安全的體驗。



關於 Vantage



Vantage Markets（或 Vantage）是一家多資產差價合約（CFD）經紀商，為客戶提供靈活且強大的服務，以交易外匯、商品、指數、股票、ETF 與債券等差價合約產品。



憑藉超過 15 年的市場經驗，Vantage 不僅僅是經紀商，更提供可靠的交易平台、屢獲殊榮的行動交易應用程式，以及用戶友善的交易平台，讓客戶能掌握交易機會。



trade smarter @vantage



風險警告： 差價合約（CFDs）屬於複雜工具，因槓桿作用而可能快速導致資金重大損失。在交易前請確保您充分理解相關風險。



免責聲明： 本文僅供資訊參考，並不構成財務建議、要約或任何金融產品或服務的招攬。本文內容不適用於任何法律或監管禁止之司法管轄區居民。讀者在作出任何投資或財務決策前，應尋求獨立專業意見。您對本文資訊的依賴風險由您自行承擔。













發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於趨勢科技

趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個讓人們、政府與企業安全交換資訊的世界。趨勢科技運用其深厚的安全專業知識與人工智能技術，保護全球超過 50 萬家企業及數百萬名個人用戶，涵蓋雲端、網絡、用戶端與各類裝置。核心產品 Trend Vision One™ 是唯一由人工智能驅動的企業級網絡保安平台，能夠集中網絡風險曝險管理與保安運作，並在駐場、混合雲及多重雲環境中提供多層次防護。趨勢科技所提供的卓越威脅情報，讓不同機構能夠主動防禦每日數以億計的網絡威脅。主動防護，由此啟廸。TrendMicro.com







